Україна наростила виробництво електроенергії попри зупинку п’яти ТЕС - Насалик

Україна наростила виробництво електроенергії на 4 мільярди кВт/год завдяки АЕС і ГЕС.

Про це сьогодні, 26 квітня, на засіданні уряду заявив глава Міненерговугілля Ігор Насалик.

За його словами, Україні, попри зупинку п'яти теплових електростанцій вдалося наростити обсяги виробництва електроенергії.

"У 2017 році відбулося зростання майже на 4 з гаком мільярди кВт/г. 75% електроенергії у нас споживає промисловість. Різницю ми покриваємо виключно за рахунок атомної промисловості (плюс 4 млрд кВт/г) і 2 мільярди кВт/г - гідроелектростанцій", - сказав міністр.

"При цьому виробництво електроенергії тепловими електростанціями зменшилося практично на 1 млрд кВт/г. Саме така схема розподілу дала сьогодні можливість зупинити п'ять ТЕС, які працюють на антрацитовій групі вугілля. Сьогодні працюють тільки два блоки Луганської ТЕС", - додав Насалик.

Міністр впевнений, що енергетична система України готова реагувати на будь-які виклики.

"Об'єднана енергетична система України зразка квітня 2017 року і зразка 2016 року - це абсолютно різні енергосистеми. На сьогоднішній день об'єднана енергетична система України має абсолютно інші функціональні технічні можливості і готова реагувати на будь-які стресові ситуації, які відбуваються в державі не з її волі, зокрема по блокаді Донбасу", - сказав Насалик.

Міністр додав, що цього року розпочнеться будівництво 4-го енергоблоку Дніпровської АЕС, а два блоки Зміївської ТЕС будуть повністю переорієнтовані на газову групу вугілля. За результатами цього року у міністерстві навіть планують профіцит вугілля газової групи.

Економічна правда