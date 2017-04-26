Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Польщі на травневі вихідні

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ Київ – Перемишль – Київ в пікові дати – 28 квітня, 2, 5, 9 травня.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Поїзд №707/708 Київ – Львів – Перемишль відправиться з Києва о 12:24 та прибуде до Перемишля о 19:03 (за польським часом) із зупинкою у Львові о 17:41/55.

Зворотно з Перемишля поїзд відправиться о 20:20 (за польським часом) та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 05:23. Поїзд прослідує з зупинкою у Львові о 23:22/36.

Повідомляється, що розклад руху розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль на поїзд №33714/35170 Перемишль – Краків – Варшава – Гдиня, який відправиться з Перемишля о 21:48. Зворотно пасажири поїзда №8305 Слупськ – Познань – Вроцлав – Краків – Перемишль, що прибуває в Перемишль о 19:22, зможуть продовжити свою подорож поїздом №707/708 Перемишль – Київ.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу на 26 квітня складає 604,37 грн, ІІ класу – 427,14 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 247 грн, ІІ класу – 180,18 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа.

Квитки на поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ – Львів – Перемишль можна придбати в залізничних касах.

Нагадаємо, на травневі свята Укрзалізниця призначила вже більше 20 поїздів.

Економічна правда