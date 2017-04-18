OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 18 квітня

Про ТЕС. Слов'янська теплоелектростанція (Миколаївка, Донецька область) компанії Донбасенерго припинила виробництво електроенергії. Таким чином, п'ять з шести ТЕС зараз припинили роботу з метою економії антрациту.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" програв приватній компанії тендер на поставку техногазу для Укртрансгазу.

Про DP World. Один з найбільших світових портових операторів DP World повинен почати роботу в порту Южний до кінця цього року.

Про НБУ. Рада НБУ прийняла рішення про затвердження розподілу прибутку за 2016 рік в частині зобов’язань регулятора перед бюджетом на 2017 рік – 44,378 млрд гривень.

А ще Національний банк спростовує звинувачення в причетності до виведення коштів рефінансування через австрійські банки.

Про "Ощадбанк" та "Сбербанк". Ощадбанк виграв суд проти Сбербанку Росії та домігся заборони останньому використовувати позначення "Сбербанк" на території України.

Про "Сбербанк". Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Нацбанк на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

Про "Діві банк". Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу голові правління "Діві банку" Сергію Горбачевському у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Про McDonald's. Прес-служба українського McDonald's підтвердила продаж приміщень в Криму, які до анексії півострова Росією належали компанії.

Тексти дня:

Україна потребує реформування пенсійної системи. Терміново

Обговорення пенсійної реформи в Україні відкладалося занадто довго. Настав час для рішення.

Плюс 200 доларів до пенсії щомісяця. Чи є шанси у зворотної іпотеки в Україні

Часто пенсіонери, які вимушені жити на жалюгідну пенсію, забувають про наявний у них актив — нерухомість. На Заході уже давно використовують інструмент, який дозволяє літнім людям отримувати щомісячно до 200 доларів на місяць, — зворотна іпотека. ЕП дізнавалася, чи зможе він запрацювати в Україні.