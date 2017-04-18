АП пояснила, навіщо їй потрібен доступ до реєстру відшкодування ПДВ

Адміністрація президента запевняє, що надання доступу до даних реєстру відшкодування ПДВ їм необхідно для отримання прозорої та оперативної інформації, а також для попередження можливих зловживань.

Про це йдеться в офіційному листі, надісланому УП за підписом заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа.

Як зазначається, в процесі підготовки до засідання Національної ради реформ, яке відбулось 31 березня, з’ясувалось, що "не завжди існує можливість отримати перевірену та оперативну інформацію стосовно адміністрування податку, а також масштабів зловживань, які мають місце".

Повідомляється, що за результатами обговорення президент доручив апарату РНБО вивчити ці питання та розглянути під час одного з наступних засідань. В рамках роботи апарат РНБО залучив Дмитра Шимківа "як секретаря Нацради реформ, фахівця з досвідом управління інформаційними системами та аналізу великих обсягів даних".

Попередній аналіз публічного реєстру заяв на відшкодування ПДВ дозволив представникам Адміністрації президента побачити приклади можливих зловживань.

Серед них, зокрема, недотримання порядку черговості включення заяв про відшкодування ПДВ; зміни дати висновку територіального органу ДФС щодо відшкодування; порушення строків узгодження сум відшкодування ПДВ; надання часових преференцій щодо відшкодування одним компаніям перед іншими.

За словами представників АП, навіть після запуску публічного реєстру заявок на відшкодування ПДВ вони продовжують отримувати сигнали щодо ризиків ручного втручання, непрозорості та інших зловживань навколо адміністрування податку.

У листі зазначається, що ПДВ є найбільшим бюджетоутворюючим податком, в той час як реєстр відшкодування цього податку майже 20 років залишався "таємницею за сімома замками".

Саме тому, за словами Адміністрації, на виконання завдання Нацради реформ та РНБО було погоджено початок аналітичних робіт шляхом надання доступу до даних у режимі читання даних.

"Перед нами стоїть завдання запропонувати аналітичні інструменти, які дозволять в процесі роботи з великими даними ДФС виявляти моделі зловживань та маніпуляцій. Запропонована модель роботи унеможливлює внесення будь-яких змін в бази даних ДФС з боку Адміністрації Президента України", - сказано в тексті повідомлення.

Також, у листі було надані роз’яснення щодо окремих деталей опублікованого документу.

"По-перше, проведення згаданих аналітичних робіт відбувається на окремому аналітичному сервері, на який копіюються дані з основного сервера ДФС, зворотне копіювання неможливе", - запевняють в АП.

"По-друге, доступ до бази даних відбувається винятково в режимі читання даних", - йдеться в тексті листа.

Повідомляється, що результати аналізу мають бути представлені під час наступних засідань РНБО та Національної Ради Реформ.

Нагадаємо, сьогодні УП опублікувала документ, згідно з яким Адміністрація президента просить надати їй доступ до реєстру автоматичного відшкодування податку на додану вартість.

Економічна правда