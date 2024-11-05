Як держава переплачує 1,7 млрд грн на будівництві

Будівництво водогону в Миколаєві – приклад того як держава переплачує тільки на одному обʼєкті понад 1 млрд грн через корупційну складову.

Тривалий час мешканці Миколаївщини без якісної питної води. Для вирішення цього питання потрібно збудувати водогін від Нової Одеси до Жовтневого водосховища.

Негайно розпочати роботи і завершити будівництво водогону до 1 червня 2025 року ще в серпні цього року дав доручення Президент Володимир Зеленський.

Замовником будівництва визначено Службу відновлення Миколаївської області, яка розділила обʼєкт на 3 ділянки. Через 2 місяці після вказівки Президента, в другій половині жовтня 2024 року, Служба розіслала запити на отримання комерційних пропозицій від підрядних організацій щодо будівництва водогону, очікувана вартість закупівлі якого визначена замовником 8,3 млрд грн.

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Autostrada дала найнижчу ціну на 3 ділянки – початкову знижку 500 млн грн і потім на понад 20% понизившись в ціні на 1,7 млрд!

Слід зазначити, що в двадцятих числах жовтня замовник закупівлі — Служба відновлення в Миколаївській області вже надіслала листи, якими погодила підрядні організації на 3 ділянках водогону за ціною очікуваної вартості, тобто 8,3 млрд грн, чим підтвердила факт, що така ціна для замовника є прийнятною!

Після того як наша компанія зробила першу знижку в розмірі 500 млн і надіслала відповідного листа надіслала віцепремʼєру Олексію Кулебі, керівнику Агентства відновлення Сергію Сухомлину та начальнику служби відновлення Миколаївської області Олександру Антощуку, найдешевшевша пропозиція "Автостради" не була прийнята, а надіслано листи підрядникам, які пропонували ціну 8,3 млрд, щоб вони зробили таке ж пониження як у "Автостради".

Коли мені стало відомо, що інформація про нашу знижку була "злита" конкурентам і угоди планують укласти не з нами, я особисто вник у розцінки і дав вказівку надати знижку 1,7 млрд грн, що складає більше 20% від ціни закупівлі.

Про це відповідними листами був проінформований віцепрем’єр Олексій Кулеба, керівник Агенства відновлення Сергій Сухомлин та начальник служби відновлення Олександр Антощук.

Станом на сьогодні договір з нашою компанією не укладено. Ціни підганяються під нашу комерційну пропозицію, що є беззаперечним фактом лобіювання інтересів інших підрядних організацій. керівником та посадовими особами служби відновлення в Миколаївській області.

Мовчати не будемо. Чекаємо на укладення договору та кадрові рішення щодо посадових осіб Служби відновлення в Миколаївській області, в іншому випадку це буде свідченням того, що такі дії є акцептованими керівником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином та віцепрем’єром Олексієм Кулебою.

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Опубліковано з дозволу автора