Якщо ще п'ять років тому потрібно було за допомогою цифр доводити, чому пенсійна система в нас банкрут і на пенсію очікувати не варто, то зараз це доконаний факт.

Так, пенсії не буде, але що з цим робити?

Відповідь – навчитися правильно інвестувати, щоб створити пенсію собі самостійно.

Добре, але як це працює? Чи можна в Україні навчитися правильно інвестувати і створити собі пенсію самостійно?

Як створити власну пенсію

Пенсійна система в Україні трирівнева, хоча працюють лише два. Перший, коли теперішні працівники сплачують пенсію пенсіонерам, і третій – недержавні пенсійні фонди, куди можна робити внески, інвестуючи у власне майбутнє.

Другий рівень – державний накопичувальний – не працює і його якісна робота в найближчому майбутньому не передбачається. Проблема недержавних пенсійних фондів полягає у відсутності розвиненого внутрішнього фондового ринку і, як результат, відсутності фінансових інструментів для інвестування.

Наразі більшість НПФ інвестують 30-50% коштів у депозити і 45-50% – в ОВДП. Тобто в інструменти, доступні кожному з нас напряму, без сплати податків (у випадку ОВДП) та без втрати ліквідності (доступу до грошей).

Що тоді? Є інший варіант: самостійно інвестувати гроші в різні класи активів та формувати власний капітал фінансової свободи. Тепер же ми підійшли до першого питання: як навчитися правильно інвестувати?

Погорілі вклади на ощадних книжках, невдала приватизація, гіперінфляція, всесвітня криза, девальвація гривні, війна, банкопади, економічна криза, пандемія, велика війна... Начебто протягом всієї історії України ніщо не спонукало заощаджувати гроші, формувати капітал і планувати далеке майбутнє.

У школах про предмет "фінансова грамотність" почули лише недавно, а батьки мали змогу зберігати гроші лише в доларах або квадратних метрах.

Довіра до фінансової системи, держави, регуляторів та посередників в українців невелика. Проте зараз ситуація відмінна від радянських часів та початку 1990-х. Попри війну, банківська система очищена та достатньо регульована, законодавчі норми усталені, є доступ до міжнародних ринків капіталу. Заощаджувати без втрати капіталу можливо. Залишилося тільки навчитися це робити.

Що варто знати передусім

Особисті фінанси на 90% особисті і на 10% фінанси. Тобто це більше про поведінку, навички та звички, упередження, бажання та цілі, ніж про математику. Тому найперше потрібно опрацювати своє ставлення до грошей, свої упередження. Наприклад, якщо ви досі вважаєте, що всі багатії – корупціонери, або що "грошей треба мати саме стільки, скільки треба, а не більше".

Це тонка тема і велика робота над собою. Опрацювати упередження можна з фінансовим коучем або психологом. Можна читати книги, наприклад, "Шлях до фінансової свободи" Бодо Шефера або "8 фінансових помилок" Роберта Кіосакі. Цінними також будуть ігри-симулятори Cash flow або "Життєвий капітал".

Можна змінити власне оточення, почати відвідувати клуби та профільні конференції. Як їх знайти? Шукати в інтернеті або підписатися на один-два клуби чи конференції в Instagram і вас "наздоганятиме" таргетована реклама.

Наступний крок – вироблення фінансово грамотних звичок. Найперше – звичка заощаджувати частину доходу, вести бюджет, створити фінансовий план.

Навички виробляються на практиці, тому навіть після прочитання ста книжок без використання знань ви не зміните свою поведінку. Зробити це правильно допоможуть курси та книги для початківців: "Пес на ім'я Мані" Бодо Шефера (щиро рекомендую і дітям, і фінансистам-професіоналам), "Найбагатший чоловік у Вавилоні" Джорджа Клейсона, "Думай та багатій" Наполеона Хілла.

Ідеальний варіант – "оточити" себе темою фінансів. Дорогою можна слухати подкасти "Буде тобі наука" від Куншт, "Що з економікою?" від Центру економічної стратегії та "Vox Україна", "Прямо по курсу" від "Мінфіну", "Хроніки економіки" від "Економічної правди" та "Особисті фінанси з Іваном Компаном" на NV.

Курси на етапі вироблення звичок можуть бути корисними, хоча 100% інформації ви зможете знайти безкоштовно в інтернеті та YouTube.

Якщо ви вмієте пріоритизувати час так, що завершите куплені онлайн-курси, то можете звернути увагу на "Дружні цифрові фінанси" від "Дії.Освіти", "Управління власними фінансами" на "Зрозуміло", "Фінансову грамотність українця" від "Останнього капіталіста", "Бізнес-школу Юніорбанку" від Приватбанку, "Основи фінансів та інвестицій" на Prometheus від CFA Society Ukraine.

Тепер ви вмієте вести бюджет, заощаджувати, ставити цілі, планувати. Ви маєте сформований резерв на непередбачувані події і відкладаєте гроші понад цей резерв. Розумієте, що за останні 20 років інфляція знецінила гривню у десять разів, а долар – удвічі. Ви згадуєте, що державної пенсії не буде. Ось тепер можна починати навчатися інвестуванню і починати інвестувати.

Де вивчати інвестування

Якщо ви бажаєте працювати у сфері інвестицій, то ваш шлях – університет, професійні курси, підвищення кваліфікації, кар’єрна драбина. Шлях інвестиційного аналітика, трейдера чи фінансового консультанта такий же довгий і складний, як, скажімо, шляхи маркетолога, IT-спеціаліста чи менеджера.

Якщо ж ви працюєте на своїй роботі і бажаєте, аби відкладені понад резерв гроші працювали на вас, хочете сформувати капітал фінансової свободи, створити пенсію і бути незалежними, тоді вивчайте інвестування як пасивний інвестор.

Як завжди, раджу почати з книжок. Книги зазвичай написані більш глибоко, ніж курси чи статті. Ми звикли їх дочитувати, якщо вже почали.

Почати можна з цих: "Керівництво розумного інвестора" Джона Богла, "Розумний інвестор" Бенджамін Грехема, "Випадкова прогулянка по Волл-стрит" Бертона Мелкіла (особливо рекомендую!), "Правила інвестування Уоррена Баффета" Джеремі Міллера та "Есе про інвестиції" Уоррена Баффетта.

Розширить рамки художня література: "Фінансист" Теодора Драйзера, "Атлант розправив плечі" Айн Ренд або "Спогади біржового спекулянта" Едвіна Лефевра.

Також варто дивитися закордонні курси. В Україні тема особистих фінансів набула популярності недавно, тож якісні професійні матеріали йдуть із Заходу. Тобто якщо вже платити за курси, то варто дивитися першоджерела.

Для знавців англійської я б радила Investment Foundations® Certificate від CFA Institute, Investment and Portfolio Management Specialization від Rice University, Financial Markets від Yale University, Morningstar Investing Classroom. Напевно, один з найкращих – Financial Planning & Wealth Management Professional від CFI.

Подкасти та YouTube-канали: We Study Billionaires, Ban Felix, Boggleheads on Investing, Choose FI, The Rational Reminder, I Will Teach You to be Reach.

Тільки тепер я б радила звернути увагу на українські інвестиційні спільноти. Озброївшись знаннями з попередніх джерел, ви зможете обрати якісну спільноту і відрізнити "швидкий заробіток" від фундаментального підходу до інвестицій.

Останній крок – із студента перейти в практиканти. Без дій капітал не почне зростати. Інвестування – це ризик, але не інвестувати – також ризик. Ризик знецінення, фізичного знищення та втрачених вигод.

Потрібно навчатися, спілкуватися з інвесторами, оточувати себе темою фінансів та інвестицій і зрощувати свій капітал, щоб мати змогу колись заповісти величезний статок нащадкам, віддати його на благодійність або витратити самостійно. Головне – щоб була свобода зробити такий вибір.