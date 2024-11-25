Оновлений дашборд — більше можливостей для моніторингу тиску на бізнес

В кінці липня Офіс Генпрокурора презентував бета-версію дашборду до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), який був створений спільно з Мінцифри, а Рада підприємців консультувала цей процес.

Оцифрування аналітики необхідно для автоматичного пошуку аномалій та ризиків, які можуть свідчити про тиск на бізнес чи, навпаки, неякісну боротьбу з кримінальними правопорушеннями. Це був перший крок до подальшої інтеграції даних та створення повністю автоматичної системи онлайн ризик-менеджменту у розслідуванні "економічних" злочинів.

Від липня команда щомісяця оновлює інформацією, доопрацьовує інтерфейс на прохання користувачів та виправляє баги. Водночас у листопаді на Дашборд додали інформацію щодо розгляду справ у касації – тобто в третій інстанції, де Верховний Суд може переглянути рішення апеляційних судів.

Це важливо, аби повністю завершити ланцюжок і знати, чим закінчилась та чи інша кримінальна справа, хто був покараний, хто виправданий, і скільки ресурсів держава витратила на цей процес.

Реклама:

Чому це зайняло аж 2.5 місяці? Майже всі суди України працюють в одній системі документообігу та надсилають свої рішення в центральну базу даних Державної Судової Адміністрації.

Це величезна географічно розподілена база, де зберігаються десятки мільйонів файлів, що стосуються всього судового процесу та регулярно синхронізуються між собою. На жаль, Верховний Суд наразі не підключений до центральної бази даних ДСА і працює в окремій системі.

Тому ми допомагали колегам з ОГП, ДСА та ВС (так-так, всі в держсекторі вільно жонглюють цими абревіатурами, які для простої людини схожі на якісь марки будівельних матеріалів) побудувати механізм вивантаження, звірки та завантаження відповідних даних.

Це додаткова користь, яка народжується в рамках нашого проєкту побудови ризик-менеджменту - коли ми зводимо докупи всі джерела даних, шукаємо невідповідності, обʼєднуємо бізнес-процеси. І дуже раді, що незважаючи на кадрові зміни в прокуратурі, цей процес не зупиняється.

Відкривайте на dashboard.gp.gov.ua вкладку Касація - тепер вона наповнена даними. До кінця року плануємо ще один реліз - і тоді наповниться інформацією ще одна пуста поки вкладка.

Отак крок за кроком ціфровізуємо державу, та допомагаємо за рахунок диджиталізації підвищувати транспарентність правоохоронної системи. Як мантру буду повторювати, що вірю в повну диджиталізацію країни, коли для взаємодії з державою достатньо буде браузера чи мобільного застосунку.