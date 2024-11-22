Аграрні ноти: інструмент для залучення фінансування в агросектор України

Підтримка аграрного сектору відіграє важливу роль в економічному розвитку України, стимулюючи зростання внутрішнього виробництва та зміцнення продовольчої безпеки нації. Спрощення доступу аграріїв до фінансування може підвищити продуктивність та прибутковість галузі, надає можливість виробникам сільськогосподарської продукції інвестувати в новітні технології та інноваційні рішення, що сприяє підвищенню ефективності виробництва.

В Україні ефективно зарекомендував себе інструмент аграрних розписок. Він фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Запроваджений законом "Про аграрні розписки" у 2013 році, цей інструмент дозволив залучити аграріям фінансування на суму понад 2,4 млрд дол. Кредиторами, які фінансують під аграрні розписки зазвичай виступають постачальники, дистриб’ютори, банки, трейдери та переробники.

Користувачі (боржники та кредитори) аграрних розписок в України оцінили переваги даного інструменту залучення кредитних ресурсів. Водночас виникли ідеї щодо його вдосконалення, зокрема, спрощення механізмів видачі аграрних розписок, їхнього обігу та примусового виконання зобов'язань. Ці ідеї, продиктовані практикою їх використання та відповіддю на потреби аграріїв та кредиторів, стали основою для законодавчих змін.

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Так, у лютому 2024 року був прийнятий закон "Про аграрні ноти", який набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Аграрні розписки продовжують своє існування у звичайному режимі. Аграрні розписки та аграрні ноти – це два інструменти, які мають однакову мету (залучити фінансування в агросектор під заставу сільськогосподарської продукції), але різну правову природу та інші відмінності. Діє такий принцип – обирай, що для тебе оптимально, але важливо те, що аграрна нота не може використовуватися одночасно з аграрними розписками одним і тим самим боржником та щодо одного і того самого предмета застави.

Основні відмінності між аграрними нотами та аграрними розписками

Перша - розширено перелік сільськогосподарської продукції, що може бути предметом застави. Аграрна нота дозволяє передавати в заставу продукцію рослинництва, тваринництва та/або первинної переробки, що надає можливості для фінансування набагато більшого кола сільськогосподарських виробників.

Друга відмінність полягає в тому, що аграрна розписка за своєю правовою природою є товаророзпорядчим документом, а тому має обмежене використання. А аграрна нота – є неемісійним цінним папером та, відповідно, самостійним об’єктом цивільних прав. Це означає, що такий інструмент може бути предметом застави, договорів про передачу майна у власність, спадкування тощо.

Також аграрна нота може використовуватися для здійснення розрахунків за чинними договорами (якщо це передбачено умовами договору).

Третє - аграрна розписка є паперовою, її оформлення потребує нотаріального посвідчення. Аграрна нота оформлюється та існує в електронному вигляді, що зручно та технологічно. При цьому виконання контрольних функцій під час видачі аграрної ноти забезпечується в режимі електронного обміну інформацією Реєстру аграрних нот з державними реєстрами.

З відси випливає наступна відмінність - облік аграрної розписки ведеться в Реєстрі аграрних розписок, а аграрна нота обліковується на рахунку в цінних паперах в депозитарній системі з відображенням відомостей про її реквізити та іншої інформації в Реєстрі аграрних нот.

Що це означає? Облік в депозитарній системі відкриває доступ до організованих ринків капіталу, надаючи можливість укладення правочинів щодо аграрних нот на організованому ринку та потенційно більші можливості для доступу кредиторів-нерезидентів через кореспондентські відносини Центрального депозитарію цінних паперів. Також обслуговування аграрної ноти здійснюватиметься "поруч" з іншими цінними паперами, які є у власності кредитора, що забезпечує зручність та спрощує управління портфелем інвестицій для кредитора-інвестора.

Нарешті п'ята відмінність - аграрна нота має вдосконалений механізм примусового виконання – кредитор генерує спеціальну виписку з Реєстру аграрних нот (електронна, є виконавчим документом) та Центральний депозитарій предʼявляє її до виконання через автоматизовану систему виконавчого провадження. Аграрні розписки підлягають примусовому виконанню через виконавчий напис нотаріуса.

Як функціонуватиме Реєстр аграрних нот

Держателем та адміністратором Реєстру аграрних нот виступатиме Центральний депозитарій цінних паперів, який також забезпечуватиме щоденний обмін інформацією між Реєстром та системою депозитарного обліку. Вказаний обмін має на меті оперативне відображення актуальної інформації в Реєстрі, забезпечення циклу функціонування аграрних нот (зокрема, видача, зміна реквізитів, проведення операцій, виконання зобов’язань за цим інструментом), а також реалізацію певних контрольних функцій для забезпечення втілення духу закону.

Реєстр аграрних нот забезпечуватиме взаємодію та обмін інформацією з державними реєстрами, а також взаємодію з автоматизованою системою виконавчого провадження для забезпечення оперативного пред’явлення спеціальної виписки з Реєстру до примусового виконання.

Передбачається, що Реєстр аграрних нот матиме електронні кабінети для всіх учасників відносин за аграрними нотами, які матимуть функціонал, необхідний для реалізації ними своїх прав та обов’язків.

Хто може видати аграрну ноту

Право видавати аграрні ноти мають особи, яким належить право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування нею, зокрема, для виробництва або здійснення переробки сільськогосподарської продукції.

У разі якщо право власності на земельну ділянку або право користування нею належить двом і більше особам, аграрна нота видається такими особами спільно, вони несуть солідарну відповідальність за невиконання зобов’язань.

Сільськогосподарський кооператив, який не має у власності або користуванні земельної ділянки сільськогосподарського призначення, може видавати аграрні ноти, якщо хоча б один член такого кооперативу має у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою. Такий член сільськогосподарського кооперативу має надати згоду на видачу аграрної ноти та несе солідарну відповідальність за зобов’язаннями за такою аграрною нотою.

Статтею 4 закону "Про аграрні ноти" встановлено заборону окремим категоріям осіб бути учасниками відносин за аграрними нотами (зокрема, особам, пов’язаним з державою-агресором, або до яких застосовані санкції, наявним в переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та інші). Положення про Реєстр аграрних нот, затверджене НКЦПФР, встановлює правові наслідки порушення вищевказаних вимог.

Що потрібно для того, щоб видати аграрну ноту

Оскільки аграрна нота є цінним папером, то для забезпечення її депозитарного обліку необхідним є здійснення підготовчих дій:

кредитор повинен завчасно подбати про укладення договору з депозитарною установою та відкриття рахунку в цінних паперах, на яку буде в подальшому зарахована аграрна нота (крім випадку наявності у нього такого рахунку);

боржник повинен укласти договір з Центральним депозитарієм (крім випадку наявності у нього такого договору). Також необхідним буде подання відповідного розпорядження та документів для проведення операцій, пов’язаних із зарахуванням аграрної ноти до системи депозитарного обліку.

Для заповнення та узгодження реквізитів аграрної ноти, а також ініціювання процесу її видачі боржник та кредитор повинні відкрити електронні кабінети в Реєстрі аграрних нот. Центральний депозитарій перевіряє реквізити аграрної ноти через електронну взаємодію з державними реєстрами, після цього передає інформацію щодо реквізитів аграрної ноти до депозитарної системи та забезпечує зарахування аграрної ноти на рахунок у цінних паперах кредитора.

Запуск аграрних нот: фінальна підготовка

До старту нового інструменту залишилось менше двох місяців. Державні органи завершують роботу над впровадженням комплексної законодавчої бази для регулювання аграрних нот, Центральний депозитарій працює над технологічним впровадженням та побудовою бізнес-процесу, аграрії та кредитори досліджують новий для себе інструмент та розмірковують над можливостями його використання вже в наступному році.

Чекаємо на появу перших агарних нот та вболіваємо за успіх проєкту.