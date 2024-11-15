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Новий регламент для деревини: зелена революція чи криза для українського бізнесу

Новий регламент для деревини: зелена революція чи криза для українського бізнесу

Як новий регламент ЄС змінює правила гри для українських підприємців і чому це наш шанс на швидшу інтеграцію до європейського ринку?
П'ятниця, 15 листопада 2024, 13:14
Павло Кравець
директор "FSC Україна"

30 грудня 2024 року – дата, яка змінить правила гри для українських експортерів. Саме тоді вступає в дію новий Регламент ЄС про знеліснення та деградацію лісів (EUDR). Це не просто черговий документ з Брюсселя, а фундаментальна зміна умов торгівлі з Європою.  

EUDR – це регламент, спрямований на запобігання потраплянню на ринок ЄС продукції, пов'язаної зі знелісненням та деградацією лісів. Він стосується не лише лісокористувачів, але й аграріїв, які ще можуть бути не в курсі нових вимог. 

Що змінюється для українських експортерів? 

  1. Повна простежуваність продукції: від місця походження до кінцевого споживача в ЄС. 
  2. Впровадження системи геолокації для точного визначення місця вирощування сировини. 
  3. Нові форми декларацій про належну перевірку та регулярне звітування компетентним органам ЄС. 
  4. Заборона використання сировини з територій, де відбулося знеліснення після 31 грудня 2020 року. 

Виклики та можливості  

Для багатьох українських підприємців ці зміни можуть здаватися складними. Однак, EUDR - це не лише виклик, але й можливість. Наші виробники можуть підвищити довіру європейських партнерів та зміцнити свої позиції на ринку ЄС, демонструючи прозорість та простежуваність ланцюга постачання.  

Роль сертифікації у новій реальності 

FSC (Forest Stewardship Council) вже 30 років працює над стандартами відповідального лісогосподарювання. Тепер ці стандарти стають не просто перевагою, а необхідністю для виходу на ринок ЄС. Сертифікація FSC, хоч і є добровільною, надає суттєві переваги. 

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FSC пропонує комплексні рішення, які допомагають бізнесу відповідати вимогам EUDR:  

  1. Сертифікація ланцюга постачання, яка забезпечує простежуваність продукції. 
  2. Розробка національної системи оцінки та мінімізації ризиків для України. 
  3. Інтеграція геолокаційних даних у систему електронного обліку деревини. 
  4. Впровадження блокчейн-рішення FSC Trace для сертифікованих клієнтів. 

Державна підтримка та виклики 

Важливо розуміти, що інтеграція України в європейський лісовий ринок - це не лише економічна доцільність, але й можливість для сталого розвитку усього лісового господарства. Держава не може стояти осторонь цього процесу. Мають створюватися сприятливі умови для роботи відповідального бізнесу, розбудовуватися механізми сприяння впровадженню Регламенту ЄС. 

Погляд у майбутнє  

EUDR - це не кінець шляху, а його початок. Європейський Союз планує розширювати сферу дії регламенту, включаючи нові види продукції та посилюючи вимоги. Це частина більшої стратегії, пов'язаної з Зеленим курсом Європейського Союзу. 

Попереду важка робота із налагодження ланцюга простежування деревини, використання даних космічних знімків для моніторингу лісового покриву, залучення громадськості до контролю, посилення правозастосування в напрямі наближеного до природи лісівництва. 

І хоч ЄС поки відклав імплементацію на рік, цей час ні в якому разі не можна втрачати нікому із учасників ринку. 

Нова реальність для українського бізнесу 

EUDR - це шанс для українського бізнесу стати повноцінним партнером у загальноєвропейському просторі. Це можливість підвищити ефективність та конкурентоспроможність нашої лісової галузі. Компанії, які адаптуються зараз, будуть на крок попереду в майбутньому. 

 Зрештою, українці, як і пересічні громадяни Європейського Союзу, мають отримати можливість своїм гаманцем голосувати за товар, який не тільки унеможливлює знеліснення, але й примножує ліси в усьому світі. А відтак своїм біорізноманіттям рятує світ. І це - наша спільна відповідальність та можливість зробити його кращим.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ліс ЄС
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