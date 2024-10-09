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Що заважає малому та середньому бізнесу стати великим

Що заважає малому та середньому бізнесу стати великим

Чим має займатися власник бізнесу, щоб дати йому шанс потрапити до великої гри.
Середа, 9 жовтня 2024, 08:24
Тарас Гетманський
СЕО Getmancar

Підприємці, коли починають бізнес, часто бачать у майбутньому свою компанію імперією, яка приносить великий прибуток і впливає на життя людей. 

Але в реальності дорости до масштабу можуть одиниці. Більшість, хоч і прагне перейти на вищий рівень, але застрягає в рутині. 

Фокусуватися на тому, що не може зробити ніхто, крім вас

Тотальна зосередженість на операційних процесах – найбільш програшна стратегія. При цьому вона характерна як для власників компаній, так і керівників відділів – і в Україні, і в інших країнах Європи. 

Тут треба запитати себе: "Якщо ти займаєшся розв'язанням поточних питань, хто тоді займається управлінням компанією?" Коли команда запевняє, що зараз якась "пожежа" й треба терміново її гасити, всі кидають на це свої сили і, як результат, постійно тільки цим і займаються. Натомість основною задачею керівника є вироблення стратегічних рішень

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Дивитися на ситуацію згори 

Давайте на простому прикладі. Команда з 10-ти людей висадилася на безлюдний острів, що знаходиться в хащах бамбуку. Ця рослина зростає на 40 см за добу. Завдання – пройти з південної до північної сторони острова. 

От всі взяли мачете та пішли прокладати собі шлях. День-два-три-тиждень. Перший бамбук, який вони зрізали, тим часом за 6 днів вже знову виріс на 2,4 м. Минає ще два-три тижні й команда розуміє, що вийшла на схід, а не на північ. 

Що робити в цьому випадку? Починати все спочатку. Тільки тепер вони вже втомлені, виснажені й доводиться знову зрізати бамбук у тих місцях, де це вже раніше робили. 

Так от, у цьому випадку керівник час від часу мав би підійматися на пальму та дивитися, чи в тому напрямку зрізається бамбук. А не зрізати разом з усіма, щоб це завело, невідомо куди. 

Як результат: витрачено багато сил, часу, але ви все одно не прийшли в ту точку, в яку хотіли прийти. Це може призвести до втрати команди, ресурсів, досягнень і навіть компанії загалом.  

Скоріше делегувати все, що можна

У будь-якому бізнесі є певні види діяльності, які не є систематичними. Так, в одній з німецьких компаній з'ясувалося, що дуже багато часу займає доставка та комунікація з постачальниками. Хоча, здавалося б, що це все має працювати як годинник. Ми віддали процес доставки на аутсорс і вивільнили 20-35% часу керівного складу на виконання більш важливих завдань. 

Перемістивши фокус уваги від розв'язання поточних проблем на питання розвитку, отримали збільшення долі ринку, а отже, зростання кількості продажів і доходу

Саме це має тримати в фокусі кожен управлінець, інакше жодного зростання не буде. Виключенням є лише той випадок, коли операційна діяльність виконується керівником певний час задля тестування. 

Отже, треба вибудовувати систему та команду, якій за першої ж можливості делегувати операційку. Вже за кілька місяців можна побачити, скільки завдяки цьому вивільняється часу на роботу над більш глобальними питаннями. 

На те ж саме власник бізнесу має налаштовувати топів компанії. Керівний склад повинен ставити задачі команді, контролювати їхнє виконання та приймати результати. Відстежувати, як кожен процес впливає на загальну картинку, а не поринати в усі деталі, тупцюючи на одному й тому ж місці. Лише тоді можливе масштабування та вихід на новий рівень. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
менеджмент бізнес
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