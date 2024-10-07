Що та для яких потреб купують громади на онлайн-аукціонах

Нова ветклініка в колишньому комунальному приміщенні чи магазин з гуртівнею у колишній сільській школі – одні з прикладів, коли громади ефективно управляють своїм майном через онлайн-аукціони та залучають кошти до своїх бюджетів.

За весь час роботи в системі органи місцевого самоврядування та інші організатори провели майже 129 тис. успішних торгів. За право придбати чи орендувати майно через онлайн-аукціони позмагалися понад 100 тис. учасників.

Це малий, середній та великий бізнеси, а ще – самі громади та комунальні підприємства. Успішні історії онлайн-аукціонів – це не лише бізнес у будівлі, що стоїть без діла. Це також історії про відновлення занедбаного іподрому, осучаснення ЦНАПу та нові площі для масштабування комунальних підприємств.

Покращити якість життя в громаді

Разом з отриманими внаслідок децентралізації ширшими повноваженнями громади набули більшої відповідальності. Так, для забезпечення населення якісними послугами Березнянська громада, сформована у 2020 році на Чернігівщині, з нуля створювала центр надання адмінпослуг. Відтоді в комунальній частині будівлі на другому поверсі почали обслуговувати населення.

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Коли дочірні структури російських банків вивели з українського ринку, Фонд гарантування вкладів виставив на торги частину цієї будівлі на першому поверсі. Громада вирішила позмагатися за цей актив, аби осучаснити центр та зробити його безбар’єрним. Придбавши майно Промінвестбанку, громада розробила проєкт облаштування нового ЦНАПу і працює над його реалізацією.

Інша громада – Мирогощанська – опікувалася занедбаним іподромом на Рівненщині і була зацікавлена в його розвитку. Проте вона не могла фінансувати актив, що їй не належить. Місцева влада вирішила придбати іподром з конюшнями та шістьма кіньми у Фонду державного майна на онлайн-аукціоні.

Менш ніж через рік на базі вже комунального об’єкта запрацювала студія соціалізації для дітей з інвалідністю. Заняття з психологами, арттерапія, взаємодія з тваринами – лише частина з того, що громаді вдалося організувати на іподромі, який до того майже не використовувався протягом десяти років.

Наразі місцева влада шукає інвесторів, аби створити реабілітаційний центр для військовослужбовців та дітей з інвалідністю, а також кінно-спортивну школу.

Розвивати комунальні підприємства

Першими комунальні активи через електронні торги почали реалізовувати саме підприємства, що належать громадам, а через кілька місяців комунальні установи на рівних з іншими учасниками умовах змагалися за меблі збанкрутілої компанії, права вимоги за кредитами ФГВФО, право орендувати приміщення.

Після початку великої війни такі підприємства й надалі забезпечують громади послугами і шукають можливості для розвитку. Зокрема – через онлайн-аукціони.

Так, комунальне підприємство "Чисте місто", що займається благоустроєм на Сумщині, наприкінці 2023 року за власні кошти придбало на торгах майно збанкрутілого Тростянецького агропромбуду і вже заробляє на ньому.

На базі підприємства-банкрута "Чисте місто" планує відбудувати власні пилораму та гаражі для техніки, адже наразі їх орендує. Одне з придбаних приміщень уже оновили. Здаючи його в оренду через електронні торги, підприємство може спрямувати виручені кошти на впорядкування решти викупленого майна.

Ще один лот у процедурі банкрутства Тростянецького агропромбуду придбало інше комунальне підприємство області – Агенція місцевого розвитку. Компанія залучає інвестиції в громаду, поліпшує бізнес-клімат і планує розширюватися.

Для цього в одній з колишніх будівель агропромбуду агенція розмістить матеріально-технічну базу, а на території – парковку для транспорту. Частину активів підприємство здаватиме в оренду і матиме додатковий дохід.

Власне виробництво, що допомагатиме з благоустроєм громади, може з’явитися у Сенчанській громаді на Полтавщині після того, як КП "Паросток" придбало через електронні торги будівлю з господарськими приміщеннями.

Компанія займається водопостачанням та облаштуванням села і потребувала додаткових складських приміщення та гаражів. Необхідний для цього об’єкт купили через аукціон, організатором якого виступив Фонд державного майна.

До складу лоту також входили майстерні. Так у підприємства з’явилася ідея облаштувати ще й виробництво для потреб громади.

Усі ці історії демонструють, що онлайн-аукціони можуть бути не лише джерелом доходу для громад, а й інструментом для їх зростання. Коли майном управляє зацікавлений у його розвитку, це може змінювати не лише об'єкти, а й спільноти.

Тому громади та комунальні підприємства – найчисельніша група організаторів торгів у системі – самі змагаються на онлайн-аукціонах. Так вони в прозорий спосіб та за ринковою ціною купують активи для потреб населення.