Всі розділи
Укр / Рус
Які можливості для інвестицій є в українській сфері енергетики

Які можливості для інвестицій є в українській сфері енергетики

Урядовий офіс із залучення інвестицій підготував дослідження про потенціал розвитку енергосектора України. Основні напрямки для приватних інвесторів
Четвер, 31 жовтня 2024, 13:54
Вікторія Воловенко
начальниця Управління аналітики Урядового офісу із залучення інвестицій UkraineInvest

Україна продовжує активно працювати над розвитком свого енергетичного сектору, попри численні виклики, спричинені війною. 

Для інвесторів, зацікавлених у стабільному довгостроковому прибутку, важливо розуміти, що Україна не лише пропонує величезний ринок для інвестицій у традиційну енергетику, але й стрімко розвиває сфери, які відповідають глобальним тенденціям енергетичного переходу. 

Інвестиції в енергоефективність – це не лише бізнес-проєкти та вкладення у розвиток і конкурентоздатність підприємств – в масштабах країни усі ці проєкти допоможуть зменшити щорічні прямі втрати електроенергії, які сягають понад 1 млрд доларів США.

Урядовий офіс із залучення та супроводження інвестицій UkraineInvest підготував актуальний аналіз, адаптований до нових умов і викликів, що постають перед енергетичною галуззю. 

Реклама:

Це дослідження не лише окреслює економічну важливість енергетики, яка становить 8% ВВП країни, а й підкреслює її роль у забезпеченні стабільних бюджетних надходжень.

Дослідження надає повний огляд ринку, узагальнюючи інформацію про ключові тенденції, прогнози, можливості й виклики в енергетичній сфері України, забезпечує систематизовану картину, зібрану в одному місці, що значно полегшує прийняття рішень. 

Зібрані в документі дані мають ексклюзивний характер, оскільки охоплюють не лише поточні економічні показники, а й глибокі аналітичні прогнози розвитку сектору до 2050 року, зокрема щодо відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та нових технологій. Крім того, дослідження включає унікальні дані про обсяги інвестицій, які вже надійшли в сектор, та потенційні інвестиційні можливості, які ще очікують на реалізацію.

Документ також наголошує на можливостях інвестування у відновлювану енергетику, яка має високий потенціал розвитку в Україні. Особливо виділяються такі напрямки, як сонячна енергетика, вітроенергетика, виробництво біоенергії та використання малих гідроелектростанцій. Сильна аналітична база, підкріплена конкретними цифрами, робить це дослідження незамінним ресурсом для інвесторів.

У 2023 році інвестиції у відновлювані джерела склали 3,8 млрд доларів США, а частка цих джерел у загальному енергетичному балансі досягла 14,3%. Це лише початок, оскільки до 2030 року цей показник може зрости до 40%.

Україна активно працює над реалізацією стратегії до 2050 року, яка передбачає скорочення використання викопних видів палива на 45%, збільшення частки відновлюваної енергії до 70% і досягнення вуглецевої нейтральності. Очікувані інвестиції у нові потужності становлять 383 млрд доларів США.

З погляду перспектив для інвесторів, найбільший інтерес викликають такі напрямки:

  • Відновлювана енергетика. Як було зазначено, Україна має значний потенціал у розвитку сонячної та вітрової енергетики. Згідно з дослідженням, до 2050 року прогнозується, що 70% енергії буде генеруватися з відновлюваних джерел. Це відкриває величезні можливості для інвестицій, особливо з урахуванням зусиль держави щодо залучення капіталу та підтримки цього напрямку.
  • Зберігання електроенергії. Зі зростанням частки відновлюваних джерел зростає і потреба у технологіях зберігання енергії. Україна вже розпочала реалізацію проєктів з будівництва енергетичних сховищ, зокрема DTEK інвестує в розробку першої великомасштабної батареї місткістю 200 МВт. Це інвестиційна ніша має всі шанси стрімко розвиватися.
  • Зелений водень. Україна є одним із ключових кандидатів на роль постачальника зеленого водню в ЄС завдяки своєму географічному положенню та значному потенціалу відновлюваної енергії. Дослідження підкреслює, що експорт водню до ЄС може розпочатися вже до 2030 року, що є одним із ключових пріоритетів енергетичної стратегії країни.
  • Модернізація теплових електростанцій. Попри поступовий перехід до відновлюваної енергії, Україна планує модернізувати наявні теплові електростанції для підвищення їхньої ефективності. Це також є важливим напрямом для інвесторів, з огляду на необхідність оновлення обладнання та впровадження нових технологій.

Реалізація запланованих проєктів, описаних у дослідженні, дозволить Україні значно скоротити залежність від імпорту енергоносіїв і сприятиме розвитку внутрішнього виробництва чистої енергії.

З огляду на глобальні виклики та внутрішні потреби, інвестиції в енергетичний сектор України є одним із ключових шляхів досягнення енергетичної незалежності. Це не лише можливість отримати прибуток, але й зробити вагомий внесок у стабільність України та її енергетичну безпеку.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
енергетика інвестиції
Реклама:
Матеріали за темою
У Києві через атаку російських дронів пошкоджена високовольтна ЛЕП 31 жовтня 2024, 09:00
ЄС збільшив ліміт імпорту електроенергії для України перед зимою 29 жовтня 2024, 12:54
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл в Дніпропетровській області 28 жовтня 2024, 16:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті