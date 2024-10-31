Які можливості для інвестицій є в українській сфері енергетики

Україна продовжує активно працювати над розвитком свого енергетичного сектору, попри численні виклики, спричинені війною.

Для інвесторів, зацікавлених у стабільному довгостроковому прибутку, важливо розуміти, що Україна не лише пропонує величезний ринок для інвестицій у традиційну енергетику, але й стрімко розвиває сфери, які відповідають глобальним тенденціям енергетичного переходу.

Інвестиції в енергоефективність – це не лише бізнес-проєкти та вкладення у розвиток і конкурентоздатність підприємств – в масштабах країни усі ці проєкти допоможуть зменшити щорічні прямі втрати електроенергії, які сягають понад 1 млрд доларів США.

Урядовий офіс із залучення та супроводження інвестицій UkraineInvest підготував актуальний аналіз, адаптований до нових умов і викликів, що постають перед енергетичною галуззю.

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Це дослідження не лише окреслює економічну важливість енергетики, яка становить 8% ВВП країни, а й підкреслює її роль у забезпеченні стабільних бюджетних надходжень.

Дослідження надає повний огляд ринку, узагальнюючи інформацію про ключові тенденції, прогнози, можливості й виклики в енергетичній сфері України, забезпечує систематизовану картину, зібрану в одному місці, що значно полегшує прийняття рішень.

Зібрані в документі дані мають ексклюзивний характер, оскільки охоплюють не лише поточні економічні показники, а й глибокі аналітичні прогнози розвитку сектору до 2050 року, зокрема щодо відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та нових технологій. Крім того, дослідження включає унікальні дані про обсяги інвестицій, які вже надійшли в сектор, та потенційні інвестиційні можливості, які ще очікують на реалізацію.

Документ також наголошує на можливостях інвестування у відновлювану енергетику, яка має високий потенціал розвитку в Україні. Особливо виділяються такі напрямки, як сонячна енергетика, вітроенергетика, виробництво біоенергії та використання малих гідроелектростанцій. Сильна аналітична база, підкріплена конкретними цифрами, робить це дослідження незамінним ресурсом для інвесторів.

У 2023 році інвестиції у відновлювані джерела склали 3,8 млрд доларів США, а частка цих джерел у загальному енергетичному балансі досягла 14,3%. Це лише початок, оскільки до 2030 року цей показник може зрости до 40%.

Україна активно працює над реалізацією стратегії до 2050 року, яка передбачає скорочення використання викопних видів палива на 45%, збільшення частки відновлюваної енергії до 70% і досягнення вуглецевої нейтральності. Очікувані інвестиції у нові потужності становлять 383 млрд доларів США.

З погляду перспектив для інвесторів, найбільший інтерес викликають такі напрямки:

Відновлювана енергетика . Як було зазначено, Україна має значний потенціал у розвитку сонячної та вітрової енергетики. Згідно з дослідженням, до 2050 року прогнозується, що 70% енергії буде генеруватися з відновлюваних джерел. Це відкриває величезні можливості для інвестицій, особливо з урахуванням зусиль держави щодо залучення капіталу та підтримки цього напрямку.

Зберігання електроенергії . Зі зростанням частки відновлюваних джерел зростає і потреба у технологіях зберігання енергії. Україна вже розпочала реалізацію проєктів з будівництва енергетичних сховищ, зокрема DTEK інвестує в розробку першої великомасштабної батареї місткістю 200 МВт. Це інвестиційна ніша має всі шанси стрімко розвиватися.

Зелений водень . Україна є одним із ключових кандидатів на роль постачальника зеленого водню в ЄС завдяки своєму географічному положенню та значному потенціалу відновлюваної енергії. Дослідження підкреслює, що експорт водню до ЄС може розпочатися вже до 2030 року, що є одним із ключових пріоритетів енергетичної стратегії країни.

Модернізація теплових електростанцій . Попри поступовий перехід до відновлюваної енергії, Україна планує модернізувати наявні теплові електростанції для підвищення їхньої ефективності. Це також є важливим напрямом для інвесторів, з огляду на необхідність оновлення обладнання та впровадження нових технологій.

Реалізація запланованих проєктів, описаних у дослідженні, дозволить Україні значно скоротити залежність від імпорту енергоносіїв і сприятиме розвитку внутрішнього виробництва чистої енергії.

З огляду на глобальні виклики та внутрішні потреби, інвестиції в енергетичний сектор України є одним із ключових шляхів досягнення енергетичної незалежності. Це не лише можливість отримати прибуток, але й зробити вагомий внесок у стабільність України та її енергетичну безпеку.