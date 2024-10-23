Досвід Польщі: що потрібно Україні для економічного дива

директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців та роботодавців Польщі), радник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку

Перетворення Польщі з посткомуністичної країни на країну з одним з найвищих темпів розвитку економіки в ЄС отримало назву "польське економічне диво".

Політика "польського економічного дива" може надати цінні та ключові уроки для України та сприяти її післявоєнному економічному процвітанню.

В умовах війни, що триває в Україні, українська економіка стикається із серйозними викликами: пошкодженням та руйнуванням житлової інфраструктури, енергетичним терором, високою інфляцією, вимушеною міграцією.

Ефективна економічна модель важлива для забезпечення стабільності і сталого розвитку країни. Україна здатна побудувати сильну та конкурентноспроможну економіку і досвід Польщі може стати ключовим для України, яка прагне здійснити перехід від пострадянської економіки до сучасної ринкової.

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1. План Бальцеровича. Структурні реформи та приватизація.

Одним з елементів, який дозволив Польщі досягти економічного успіху, був "План Бальцеровича", запроваджений у 1990-х роках. Він передбачав швидкий перехід Польщі від комуністичної економіки до капіталістичної ринкової економіки.

План Бальцеровича передбачав приватизацію державних підприємств і скорочення їх кількості. Після падіння комуністичного режиму єдиним способом урятувати польську державу від руйнування економіки були роздержавлення і ліквідація неефективних та неприбуткових підприємств.

Відмова держави від пільгових позик, дотацій, дозвіл на банкрутство економічно неефективних підприємств дозволили перейти держпідприємствам до ринку. Як наслідок з польського ринку пішли підприємства, що не приносили доходу та були економічно невигідними ні для польської держави, ні для приватних осіб.

У 1990 році Польща володіла майже 8,5 тис. підприємств. За даними польського уряду, опублікованими у вересні 2020 року, завдяки успішній приватизації в державній власності залишилися лише 30 підприємств.

В Україні процес приватизації набуває важливості. За даними Мінекономіки, у державній власності мають залишитися близько 100 стратегічних підприємств. Приватизація державних підприємств в Україні дозволить поповнити державний бюджет, стабілізувати економіку та створити додаткові робочі місця.

2. Інтеграція з Європейським Союзом.

Вступ Польщі до Європейського Союзу у 2004 році став вирішальною подією, яка посприяла економічним перетворенням у країні. Членство Польщі в ЄС відкрило доступ до більшого ринку, збільшило фінансування та інвестиції ЄС, що сприяло модернізації польських інституцій. Без членства Польщі в ЄС не відбулося би польського економічного дива, що підкреслює важливість європейської інтеграції.

У 2014 році Україна уклала угоду про асоціацію з ЄС, що є позитивним кроком. Інтеграція з ЄС залишається критично важливою в умовах війни. Країна потребує фінансової підтримки для відновлення економіки та відбудови інфраструктури.

Євроінтеграція сприятиме модернізації промисловості, підвищить ефективність економіки, надасть доступ до нових технологій, сприятиме залученню іноземних інвестицій, забезпечить для України політичну та економічну стабільність.

3. Інвестиції в інфраструктуру та освіту.

Польща залучила суттєві інвестиції в інфраструктуру та освіту, що сприяло швидкому економічному зростанню. У перші десять років після інтеграції Польщі та ЄС Євросоюз інвестував 40 млрд євро в розвиток інфраструктури Польщі. В автобани, які були побудовані на незручних та переповнених двосмугових трасах, у відновлення залізничних ліній та розширення транспортних мереж.

Польща інвестувала великі кошти в освіту. Протягом останніх десяти років польська система освіти розвивається дуже динамічно. Кількість вишів збільшилася щонайменше в пʼять разів. Щороку в польських університетах та коледжах здобувають освіту понад пів мільйона людей.

Наразі Україна гостро потребує відновлення пошкодженої та зруйнованої війною інфраструктури. Багато підприємств, об’єктів інфраструктури та компаній були пошкоджені внаслідок російських атак. Чимало компаній були переміщені і для відновлення їх роботи також потрібне додаткове фінансування.

Освіта має відповідати потребам держави. Інвестиції в цей сектор є запорукою ефективної роботи економіки та відбудови, це ключова складова створення продуктивної робочої сили, що сприятиме зростанню економіки України.

4. Підприємництво та інновації.

Польща покриває до 50% капіталовкладень для будь-яких інвесторів, які інвестували в Польщу протягом останніх десяти років. Залучаючи таким чином інвестиції, Польща створила велику кількість робочих місць.

У Польщі частка малих та середніх підприємств становить 99%. Активний розвиток малого бізнесу пояснюється тим, що підприємці постійно вкладають кошти в поліпшення своїх підприємств. Також є багато державних програм та програм ЄС, які сприяють підвищенню ефективності роботи малих підприємств.

Політика розвитку підприємництва в Польщі напрямлена на спрощення реєстрації підприємств, зменшення адміністративного навантаження, відкриття доступу до фінансування, свободу діяльності, підтримку підприємців за допомогою фондів та програм, розвиток інноваційності бізнесу, підготовку кадрів.

Щороку поліпшується показник інвестицій Польщі в інновації. Країна досягла успіхів у розбудові економіки, стала осередком для перспективних галузей: виробництва акумуляторних батарей, технологічної індустрії, електроніки.

Україні важливо заохочувати до підприємництва, надаючи підприємцям податкові пільги для стартапів та підтримуючи R&D. Інвестуючи в інновації, країна може створити конкурентоспроможну економіку. Уряд затвердив стратегію відновлення та сталого розвитку малого і середнього підприємництва до 2027 року.

5. Управління зовнішніми шоками.

Польща успішно подолала зовнішні економічні шоки, зокрема світову фінансову кризу 2008 року. Країні вдалося уникнути рецесії під час кризи завдяки виваженій економічній політиці та високому внутрішньому попиту. За актуальними даними, за 61% польського ВВП відповідає внутрішнє споживання. Це набагато вищий показник, ніж показники внутрішнього споживання в інших країнах Євросоюзу.

Український ринок дуже постраждав з початку великої війни. Внутрішній попит значно впав, рівень безробіття наразі становить 15,4%.

Українська економіка вразлива до зовнішніх шоків у контексті війни, особливо через геополітичні ризики та глобальні економічні коливання. Диверсифікація економіки, зокрема зменшення залежності від ключових секторів, і розбудова сильного внутрішнього ринку можуть пом'якшити вплив зовнішніх шоків.

Підвищення рівня доходів населення, стимулювання малого та середнього бізнесу, інвестиції в інфраструктуру, створення робочих місць сприятиме збільшенню рівня внутрішнього споживання та попиту в Україні.

Економічний успіх Польщі пропонує ціннісні уроки для економічного зростання та відбудови України. Країна може багато чого навчитися з польського досвіду. Від структурних реформ, приватизації, інтеграції з ЄС, підприємництва та інновацій до інвестицій в інфраструктуру та освіту й управління зовнішніми шоками.