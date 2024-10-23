Баталії у ресторанному бізнесі. Які ресторани "Компот" справжні?

Недобросовісна конкуренція – явище, що нерідко зустрічається в Україні. Проте, зазвичай, порушники намагаються свої дії завуалювати.

Так, зокрема, зловмисники не використовують для своїх товарів та послуг у повному розумінні тотожні чужі торговельні марки. Вони вважають за краще створювати зображення лише схожі до ступеня змішування. Це завжди безпечніше, оскільки, якщо суперечка стане предметом судового розгляду, то не уникнути експертизи.

Проте історія з так званими київськими ресторанами "Компот" має кричущий характер. Широко відома мережа одеських ресторанів "Компот" належить ресторатору Савві Лібкіну, він – особистість публічна.

У київських ресторанах здійснюють діяльність юридичні особи, які нікого відношення до Савви Лібкіна не мають. Інтер'єр той самий, торговельна марка така сама. Як так склалося?

За словами самого Савви Лібкіна, йому почали регулярно надходити скарги від відвідувачів київських ресторанів "Компот" щодо низької якості кухні.

На той період ще був дійсним укладений ним договір франчайзингу, термін якого добігав кінця. Продовжувати строк дії договору, Савва Лібкін зі зрозумілих причин не став.

Здавалося б, на цьому історія конфлікту мала б закінчитися. Але склалось так, що в Києві ніхто не збирався припиняти експлуатацію бренду "Компот".

Вивіски залишились на своїх місцях. Натомість змінились юридичні особи, які ведуть господарську діяльність у закладах "Компот". Причому відкритим залишається питання чи мають відношення нові власники київського ресторанного бізнесу до власника попереднього, хоча це і не принципово.

Неодноразові спроби Савви Лібкіна вирішити питання шляхом мирних переговорів дали нульові результати, і він був змушений звернутися до суду. Рішення суду говорить саме за себе.

Суд наказав зобов'язати відповідачів припинити будь-які дії щодо використання торгової марки "Компот", а також зобов'язав згадані компанії знищити зображення позначення "Компот" на їхніх київських закладах. З повним текстом рішення суду можна ознайомитись за посиланням.

Савва Лібкін наголошує, що оригінальні ресторани "Компот" можна відвідати лише в Одесі. І він хотів би, щоб усі знали, що до київських закладів він не має жодного відношення, адже він не може гарантувати ані якості продукції, ані якості сервісу, який там має місце.