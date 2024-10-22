Чому слід створити держпідприємство з менеджменту арештованими активами

Агентство з розшуку та менеджменту активів управляє активами на загальну вартість понад 200 млрд грн. Це робить його одним з найбільших державних холдингів, який можна порівнювати з "Метінвестом", "Нафтогазом", Kernel, ДТЕК.

Реєстр арештованих активів містить понад 60 тис. записів про офіси, склади, готелі, санаторії, теплоелектростанції, трубопроводи, автозаправні комплекси, нафтобази, фабрики, заводи, земельні ділянки, вантажівки, екскаватори, трактори, крани, сільськогосподарську техніку, вантажні вагони, тепловози, повітряні, морські і річкові судна, корпоративні права підприємств.

Крім того, органи досудового розслідування, прокуратури та суду передали в управління АРМА Український медіа-холдинг (українська міжнародна мультимедійна група, у портфелі якої понад 50 брендів з лідерськими позиціями на ринках інтернету, радіо та преси) та АТ "Мотор Січ" (одна з провідних у світі корпорацій з виробництва двигунів для цивільної та військової авіації).

Два виміри

АРМА після Фонду державного майна є державним власником найбільшої кількості активів. При цьому поки ФДМ знижує частку держави в економіці через приватизацію, агентство її збільшує шляхом "арештизації".

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Як і Фонду держмайна, АРМА складно налагодити ефективне та професійне управління активами, забезпечити прозору та підзвітну діяльність.

У той час як Фонд держмайна змінюється через корпоратизацію, слідуючи настановам ОЕСР, Агентство продовжує залишатися в тіні корупційних скандалів та звинувачень у бездіяльності. В останньому звіті щодо антикорупційних реформ в Україні експерти ОЕСР зауважили, що здійснюваний АРМА менеджмент активів показує мізерні результати і зазнає політичного втручання.

Держпідприємство

У 2014 році з метою вдосконалення механізмів господарювання на залізничному транспорті і побудови нової структури взаємовідносин учасників сектору на базі Державної адміністрації залізничного транспорту, державного органу управління, який керував залізничним транспортом, було створене АТ "Укрзалізниця".

Наслідуючи цей позитивний досвід перетворення державного органу на державний холдинг, в управлінні якого перебували багатомільярдні активи, можна створити АТ "Менеджмент активів" і віднести його до сфери управління АРМА.

Агентство продовжить формувати і реалізовувати державну політику у сфері управління арештованими активами, а оцінкою, веденням обліку та управлінням активами займатиметься АТ "Менеджмент активів".

Осучаснення

Реалізація такої ініціативи дозволить почати на базі АТ "Менеджмент активів" давно назрілу в Україні реформу обліку та зберігання арештованого в кримінальних провадженнях майна, доки його доля не буде вирішена. Зараз на загальнодержавному рівні ніхто не контролює, скільки, яких видів і якої вартості арештовано в кримінальних провадженнях активів, хто і де їх зберігає.

Радянську систему мають замінити практики США та ЄС. АТ "Менеджмент активів" допомагатиме в ідентифікації, інвентаризації та оформленні активів, забезпечуватиме їх облік, переміщення, пересилання та охорону, проводитиме оцінку та організовуватиме зберігання арештованих активів, сприятиме процесуальній діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та судів.

Довести до ладу

Робота такого державного підприємства дозволить належно впорядкувати відповідні довірчі правовідносини, а також прибрати із системи державного управління "правову химеру", якою стало АРМА.

Агентство – єдиний в Україні суб’єкт владних повноважень, який може брати участь у публічно-правових відносинах щодо здійснення владних управлінських функцій і бути учасником відносин, які ґрунтуються на засадах юридичної визначеності, вільному волевиявленні, майновій самостійності (приватноправових відносин) під час здійснення менеджменту арештованими активами.

Як наслідок АРМА працює в умовах численних прогалин і колізій у законодавстві, чим породжує правові проблеми. Зокрема таке управління активами спричиняє виникнення, зміни або припинення прав їх власників. До кінця не зрозуміло, хто кінцевий вигодонабувач управління та в чиїх інтересах воно здійснюється.

Правильний підхід

АТ "Менеджмент активів" за договором управління майном виступатиме установником управління, який передає управителю на певний строк активи в управління, а останній за плату від свого імені управлятиме цим майном в інтересах Держави Україна як вигодонабувача. Агентство припинить займатися бізнесом і лише формуватиме та реалізовуватиме відповідні державні політики.

У сфері менеджменту арештованими активами покращаться ефективність, прозорість, звітування та контроль, оскільки в АТ будуть наглядова рада і правління. Їх члени призначатимуться з числа найкращих кандидатів, обраних під час прозорої змагальної процедури спеціально створеною конкурсною комісією.

Тобто організовувати управління активами будуть не держслужбовці, які ніколи не займалися підприємницькою діяльністю, а справжні професіонали-практики, експерти в різних сферах ведення бізнесу, люди з досвідом, які розуміються на властивостях і характеристиках різних видів активів, успішно займалися комерційною діяльністю в різних масштабах, інвестували власні кошти, нарощували капітали, будували ефективні моделі для заробітку грошей.

Інституційна вада

За спеціальним законом голова АРМА, з одного боку, організовує та контролює роботу агентства, а з іншого – несе персональну відповідальність за прозорість його діяльності та результати роботи. Щомісяця перевіряючи ефективність управління арештованими активами, він ризикує викрити самого себе в розтраті, зловживанні владою, службовій недбалості, невиконанні рішення суду, незаконних діях щодо майна, на яке накладений арешт, приховуванні злочинів.

В умовах такого конфлікту інтересів навряд чи варто очікувати прозорості в діяльності АРМА та його звітування перед громадськістю. Без цього неможливо виявити проблеми і розробити можливі шляхи їх вирішення, що, своєю чергою, заважає покращити операційні та фінансові результати роботи.

Крайня суперечність

Агентство щодня діє в умовах конфлікту інтересів. Спочатку воно допомагає слідчим і прокурорам виявити та розшукати майно, яке може бути арештоване, а після цього сприяє пошуку приміщень та майданчиків для його зберігання.

Далі АРМА надає письмові роз’яснення щодо можливості ефективного управління активом, які долучаються до матеріалів кримінального провадження і враховуються суддями при ухваленні рішень. Потім агентство організовує проведення оцінки, облік та управління активами, зокрема, визначає управителя.

Згодом АРМА перевіряє ефективність управління активом і в разі виявлення порушень законодавства ініціює проведення службового розслідування, вносить керівнику органу, підприємства, установи чи організації припис про усунення порушень і притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, складає протокол про адміністративне правопорушення і готує обов’язкові до розгляду обґрунтовані висновки, які надсилає правоохоронним органам.

АТ усуне значну частину конфлікту інтересу, оскільки його контролюватиме агентство, а голова останнього припинить перевіряти самого себе.