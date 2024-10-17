Чому 99% заправних "бочок" працюють нелегально і хто їх "кришує"

Продовжує детонувати хмельницьке "корупційне кубло". Тиха область комбайнерів-хліборобів виявилась абсолютно прогнилою зсередини. Хто б міг подумати?!

Та є речі, які мені особисто відразу сигналізують про проблему влади у регіоні. Мій лакмусовий папірець – це паливні "бочки". Свіжу статистику про їх розташування днями опублікувала Нафтогазова асоціація України.

Для пересічного пішохода чи водія не завжди зрозуміло, що це на 99% нелегальні споруди. Але для будь-кого на паливному ринку це очевидно.

Якщо стисло, то працювати законно вони не можуть ані з нормативного, ані з економічного погляду. Якщо вони спробують зробити розміщення цієї "бочки" законним (купівля чи оренда землі, цільове призначення, під’єднання мереж, отримання пакету дозволів тощо) і якимось дивом отримають дозвіл на експлуатацію, то об’єкт такої архітектурної форми ніколи не окупиться. Ну, бо він має обмежену номенклатуру товару, можливості продажів і високу інвестиційну складову. Є окремі випадки, але це винятки.

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Тому там, де можна "вирішити питання", роблять фактично самозахоплення. І пов’язані тут усі: силовики, податківці, місцеві чиновники. Точніше, перші, як правило, і є кураторами "бочок", забезпечуючи їм недоторканість з боку тих же податківців і чиновників.

Останні не хочуть сваритися з "погонами", бо проблем і так вистачає. А "погони" можуть навіть допомогти в якихось питаннях, тому дружити вигідно всім.

Цей сумний рейтинг очолює Львівщина, про яку я кілька разів уже писав. Більше того, Львівська міськрада встановила незаконне розташування всіх "бочок" (невідповідне землекористування), але це вже багато років не заважає їм працювати.

В області взагалі невідомо що коїться. Хоча якщо там "тітушки" вибивають силовиків з тютюнової фабрики, то що тут дивуватись якимось "дизельним бочкам".

Щодо Одеси — без сюрпризів, це загалом уже давно якась держава в державі. Як на мене, цифри щодо регіону дуже неповні. Про навалу на півдні "бочок" та АЗС, які торгують винятково за готівку, уже ходять легенди.

Там усе цьому сприяє: пальне на кордоні без проблем продають за "другою формою" (готівка, — ред), так воно далі й котиться. А про суворість і безкомпромісність одеських силовиків ми всі знаємо.

Трохи здивований Франківщиною. Навіть не знаю, хто за цим стоїть.

Дніпро. Якщо цифри повні, то прогрес відчутний. Раніше це був один з регіонів з найбільшою кількістю нелегальних заправок. Мер Філатов пробував було протестувати, але його швидко заспокоїли.

А поруч є Полтава, де "бочок" майже немає. Поговорив з місцевими заправниками: як так, у чому секрет? Кажуть, силовики знають, що ми мовчати не будемо. Може, цей досвід і галичанам перейняти?

Бо у Львові представлені всі потужні мережі – Socar, Shell, UPG, Amic, WOG, а ОККО так узагалі місцеві. Чому б не звернутись разом до влади? Тим більше всі в ту ж НАУ входите.

На цьому позитивному полюсі найбільш показовий для мене Київ. Нещодавно БЕБ нарешті придушило останнього й найстійкішого столичного "бочєчника" "Єврогаз", який примудрявся працювати в тіні років з десять.

Кажуть, що він уже встиг змінити декілька власників, зокрема з-поміж силовиків. Але щось відбулося – й місяць-два тому просто демонтували все обладнання. У місті залишаються якісь партизани, але вони виникають періодично, це не системно.

До речі, демонтаж у Києві кількох сотень "бочок" за тиждень навесні 2017 року відбувся за прямої допомоги легальних учасників ринку.

Контрастує зі столицею область. Гадаю, у кожного в його районі є декілька таких об’єктів, і їх явно більше, ніж на мапі НАУ (особисто знаю дві "бочки" у своєму ареалі, яких нема).

Це вже наслідки децентралізації, де рулить влада кожної громади (і 100% з цього щось має). Який там ще національний і місцевий бюджети, якщо добрі люди поповнюють особисто твій?.

Загалом кількість "бочок" по країні зменшилась, особливо на Лівобережжі. А зараз мені цікаво, як "бочки" платитимуть нововведений авансовий податок на прибуток? Якщо вони так легко обходять безліч норм, то що їм може завадити обійти ще одну?

Опубліковано з дозволу автора

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