Підтримка експортерів державним Укрексімбанком — невід'ємна частина загальної стратегії економічного виживання країни

Підтримка українських експортерів під час війни є критично важливою не лише для збереження економічної стабільності країни, але й для зміцнення міжнародного іміджу України як надійного економічного партнера. Війна, яку росія розв'язала проти України у 2022 році, призвела до серйозних викликів для української економіки, зокрема в експортному секторі.

Саме тому підтримка експортерів у ці важкі часи стає стратегічним завданням як для держави, так і для міжнародних партнерів.

Україна, будучи великим експортером сільськогосподарської продукції, металургії та хімічної промисловості, щорічно стикається з повним викликом у забезпеченні безпеки торговельних операцій. У зв'язку з геополітичними ризиками, нестабільністю валютних ринків та ризиками контрагентів, використання акредитивів стає єдиним з основних фінансових стратегій для захисту українських компаній.

Цей механізм є одним із найефективніших способів захисту інтересів експортерів та імпортерів у міжнародних торговельних операціях.

Експортний акредитив — надійний фінансовий інструмент

Експортний акредитив — це фінансовий інструмент, завдяки якому постачальник-експортер отримує від банку, який відкрив акредитив, платіжні зобов’язання сплатити за акредитивом проти належного представлення документів.

Для експортерів цей інструмент забезпечує впевненість у здійсненні платежу, що є критичним у ризикових умовах міжнародної торгівлі, завдяки прийняттю експортером ризику банка-емітента, а не ризику контрагента. Крім того, експортер має можливість посилити гарантованість платежу за акредитивом через механізм підтвердження акредитива.

Роль міжнародних організацій у підтримці торгівлі

Міжнародні організації, такі як ЄБРР, МФО, ООН, відіграють значну роль у розвитку та підтримці світової торгівлі через різні програми допомоги та ініціативи. Однією з ключових програм, яка може бути корисною для України, є ініціативи спрямовані на фінансову підтримку та страхування ризиків у торгівлі з іншими країнами.

Наприклад, Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) активно працює над підвищенням прозорості та надійності міжнародних торговельних відносин, пропонуючи державам інструменти для полегшення виходу на нові ринки. Програми ООН з фінансової допомоги також сприяють розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечуючи їх доступ до міжнародних ринків через механізми сприяння торгівлі.

Також важливою є участь України в ініціативах Організації Об’єднаних Націй, пов’язаних із міжнародними стандартами у сфері фінансових операцій. Це дозволяє інтегрувати національні компанії в глобальну систему безпечної торгівлі, зокрема через механізми акредитивів, які можуть бути частково фінансовані чи гарантовані міжнародними органами.

Наразі в рамках Програм МФО триває реалізація спільного з ЄІБ Проєкту на підтримку Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС, спільної з ЄБРР Рамкової Програми щодо забезпечення стійкості та засобів до існування та спільних з ЄБРР Інструменту з розподілу ризиків без попереднього фінансування ЄБРР та Програми конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства.

Протягом 2022-2023 років в рамках спільних з МФО Програм Укрексімбанком було реалізовано понад 200 кредитних проєктів загальним обсягом фінансування понад еквівалент 220 млн дол. США або майже 9 млрд грн.

Укрексімбанк — лідер з обслуговування експортно-імпортних операцій

АТ "Укрексімбанк" успішно реалізував угоду з поставки партії спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги з використанням експортного документарного акредитива. Дана угода є яскравим прикладом підтримки вітчизняних експортерів з боку АТ "Укрексімбанк", як банка-лідера з обслуговування експортно-імпортних операцій українських підприємств та організацій.

Портфель операцій за експортними акредитивами станом на кінець першого півріччя 2024 року склав майже 6 млрд грн, що є найбільшим показником серед усіх банків України.

В рамках зазначеної трансакції АТ "Укрексімбанк" надавав всебічну підтримку клієнту ТОВ "Автоспецпром" на всіх стадіях її реалізації, починаючи з узгодження умов експортного акредитива з провідним першокласним банком, який виступив в якості банка-емітента за акредитивом, і закінчуючи кваліфікованою підтримкою при складанні та перевірці документів за акредитивом.

Унікальності цій угоді додала співпраця з міжнародними організаціями в рамках Програми розвитку ООН, завдяки якій здійснювалося фінансування поставки партії спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для потреб Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що є особливо важливим в умовах військової агресії рф проти України у регіонах, близьких до територій, де проводяться воєнні дії.

Підтримка українських експортерів під час війни є невід'ємною частиною загальної стратегії економічного виживання країни. Це не лише дозволяє зберегти робочі місця та економічну стабільність, але й забезпечує життєво важливе значення надходження іноземної валюти. Державні програми підтримки, залучення міжнародної допомоги та інвестицій сприяють не тільки подоланню нинішніх викликів, але й створюють фундамент для відновлення та подальшого розвитку економіки у післявоєнний період.

EXIM Trade Pro – зручна платформа для бізнесу

Місія Укрексімбанку – забезпечити українських імпортерів та експортерів надійними фінансовими рішеннями для сталого розвитку на глобальних ринках, сприяючи економічному зростанню України.

Для цього банк розробив спеціалізовану платформу EximTradePro, яка пропонує комплексні рішення для імпортерів та експортерів, оптимізуючи всі етапи їхньої діяльності на міжнародних ринках.

Платформа EximTradePro надає широкий вибір інструментів для фінансування зовнішньоекономічної діяльності: документарні акредитиви, гарантії, перед-та постімпортне фінансування, кредити та інші послуги для мінімізації ризиків і покращення грошового обігу.