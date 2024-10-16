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Куріння ТВЕН шкодить державному бюджету

Куріння ТВЕН шкодить державному бюджету

Скільки недоотримає український бюджет через пільги в оподаткуванні ТВЕНів та хто є основним бенефіціаром такого рішення?
Середа, 16 жовтня 2024, 13:22
Денис Ящук
молодший економіст ЦЕС

У червні парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на цигарки. Це рішення було зумовлене двома причинами. 

По-перше — це одна з вимог євроінтеграції щодо підняття акцизів до мінімального рівня ЄС. По-друге — бюджет відчайдушно потребує нових надходжень. 

Найцікавішою темою законопроєкту стали податкові пільги для тютюнових виробів електричного нагрівання — ТВЕН (як то IQOS, glo тощо) у розмірі 20%, через нібито нижчий ризик для здоров’я курців. 

Окрім недоотримання надходжень до бюджету, це рішення також грає на руку найбільшому гравцю на ринку таких сигарет — "Філіп Моріс Україна". 

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Схожа ситуація з податковими пільгами на ТВЕНи відбувалась в Україні і раніше, проте з 2021 року парламент прирівняв акцизи на ТВЕН до традиційних. Після цього надходження до бюджету зросли у 6 разів за рік. 

Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала таке рішення найкращою міжнародною практикою, а також почала рекомендувати оподатковувати ТВЕНи за тією ж ставкою, що й звичайні сигарети. 

Проте у 2024 році, при підготовці нового законопроєкту, нардепи повернули податкову пільгу на ТВЕНи, пояснюючи це потенційно нижчим ризиком шкоди здоров’ю, а також європейською практикою.

Але чи дійсно ТВЕНи менш шкідливі? Та ж ВООЗ стверджує, що такі тютюнові вироби можуть становити ризики для здоров'я, подібні до звичайних сигарет. Довгостроковий вплив на здоров'я все ще вивчається, тож ВООЗ рекомендує регулювати їх як і традиційні тютюнові вироби. 

Серед інших аргументів було те, що здорожчання вплине на велику кількість людей. В Україні суттєва частка курців ТВЕН — 18,3% серед усіх хто палить (проти 5% у країнах ЄС) і вони перейдуть на буцім-то шкідливіші традиційні цигарки. 

Таким чином, існуюча редакція законопроєкту стимулює не відмову від куріння загалом, а перетікання курців до ТВЕНів. 

А як це все впливає на бюджет?

У серпні 2024 року Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (wiiw) змоделював ефект підвищення податків на тютюнові вироби в Україні. Їх аналіз показав, що в прийнятій у першому читанні редакції закону, з податковими пільгами на ТВЕНи, темпи зростання податкових надходжень до держбюджету у 2026-2028 роках сповільняться та почнуть стагнувати. 

Окрім цього, споживання тютюнових виробів, починаючи з 2026 року, почне зростати, а поширеність куріння у 2025-2028 роках майже не зміниться.

За іншими підрахунками, вже від українського ГО "Життя", бюджет України недоотримає близько 18,6 млрд грн за 2025-2028 роки та 7 млрд грн за кожен наступний рік у випадку збереження податкової пільги на ТВЕНи (20%) у порівнянні з тим, якщо акцизна ставка на ТВЕНи буде підвищена до рівня сигарет та сигарил.

Так чи інакше, законопроєкт вже було підтримано у першому читанні. Друге читання може відбутися вже невдовзі, оскільки надходження від підвищених акцизів уже забюджетовані.

І депутати ще можуть внести поправку, яка встановить для ТВЕНів акциз на рівні з іншими тютюновими виробами. 

На кінець зауважимо, що нинішня редакція на руку світовому тютюновому гіганту "Філіп Морріс" та його українській дочці, якій належить 80% ринку ТВЕН. 

Компанія є одним з найбільших платників податків та однією з небагатьох, хто інвестує у виробництво в Україні під час повномасштабної війни. У 2023 р. компанія сплатила в Україні 30,3 млрд грн податків, а за перше півріччя 2024 — 23,9 млрд грн. Це може бути вагомим аргументом для влади. 

Втім, у 2023 році Філіп Морріс також сплатив $220 млн одного лише податку на прибуток до бюджету РФ, згідно з дослідженням KSE. 

Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС
Денис Ящук, молодший економіст ЦЕС

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
акциз тютюн пільги законодавство бюджет
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