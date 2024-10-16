Куріння ТВЕН шкодить державному бюджету

У червні парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на цигарки. Це рішення було зумовлене двома причинами.

По-перше — це одна з вимог євроінтеграції щодо підняття акцизів до мінімального рівня ЄС. По-друге — бюджет відчайдушно потребує нових надходжень.

Найцікавішою темою законопроєкту стали податкові пільги для тютюнових виробів електричного нагрівання — ТВЕН (як то IQOS, glo тощо) у розмірі 20%, через нібито нижчий ризик для здоров’я курців.

Окрім недоотримання надходжень до бюджету, це рішення також грає на руку найбільшому гравцю на ринку таких сигарет — "Філіп Моріс Україна".

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Схожа ситуація з податковими пільгами на ТВЕНи відбувалась в Україні і раніше, проте з 2021 року парламент прирівняв акцизи на ТВЕН до традиційних. Після цього надходження до бюджету зросли у 6 разів за рік.

Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала таке рішення найкращою міжнародною практикою, а також почала рекомендувати оподатковувати ТВЕНи за тією ж ставкою, що й звичайні сигарети.

Проте у 2024 році, при підготовці нового законопроєкту, нардепи повернули податкову пільгу на ТВЕНи, пояснюючи це потенційно нижчим ризиком шкоди здоров’ю, а також європейською практикою.

Але чи дійсно ТВЕНи менш шкідливі? Та ж ВООЗ стверджує, що такі тютюнові вироби можуть становити ризики для здоров'я, подібні до звичайних сигарет. Довгостроковий вплив на здоров'я все ще вивчається, тож ВООЗ рекомендує регулювати їх як і традиційні тютюнові вироби.

Серед інших аргументів було те, що здорожчання вплине на велику кількість людей. В Україні суттєва частка курців ТВЕН — 18,3% серед усіх хто палить (проти 5% у країнах ЄС) і вони перейдуть на буцім-то шкідливіші традиційні цигарки.

Таким чином, існуюча редакція законопроєкту стимулює не відмову від куріння загалом, а перетікання курців до ТВЕНів.

А як це все впливає на бюджет?

У серпні 2024 року Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (wiiw) змоделював ефект підвищення податків на тютюнові вироби в Україні. Їх аналіз показав, що в прийнятій у першому читанні редакції закону, з податковими пільгами на ТВЕНи, темпи зростання податкових надходжень до держбюджету у 2026-2028 роках сповільняться та почнуть стагнувати.

Окрім цього, споживання тютюнових виробів, починаючи з 2026 року, почне зростати, а поширеність куріння у 2025-2028 роках майже не зміниться.

За іншими підрахунками, вже від українського ГО "Життя", бюджет України недоотримає близько 18,6 млрд грн за 2025-2028 роки та 7 млрд грн за кожен наступний рік у випадку збереження податкової пільги на ТВЕНи (20%) у порівнянні з тим, якщо акцизна ставка на ТВЕНи буде підвищена до рівня сигарет та сигарил.

Так чи інакше, законопроєкт вже було підтримано у першому читанні. Друге читання може відбутися вже невдовзі, оскільки надходження від підвищених акцизів уже забюджетовані.

І депутати ще можуть внести поправку, яка встановить для ТВЕНів акциз на рівні з іншими тютюновими виробами.

На кінець зауважимо, що нинішня редакція на руку світовому тютюновому гіганту "Філіп Морріс" та його українській дочці, якій належить 80% ринку ТВЕН.

Компанія є одним з найбільших платників податків та однією з небагатьох, хто інвестує у виробництво в Україні під час повномасштабної війни. У 2023 р. компанія сплатила в Україні 30,3 млрд грн податків, а за перше півріччя 2024 — 23,9 млрд грн. Це може бути вагомим аргументом для влади.

Втім, у 2023 році Філіп Морріс також сплатив $220 млн одного лише податку на прибуток до бюджету РФ, згідно з дослідженням KSE.

Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС

Денис Ящук, молодший економіст ЦЕС