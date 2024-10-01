Як держава страхує воєнні та політичні ризики для інвесторів та бізнесу

Державне Експортно-кредитне агентство України (ЕКА), утворене Кабінетом Міністрів України, тепер приймає заявки від українських бізнесів, у тому числі з іноземними інвестиціями на страхування від воєнних та політичних ризиків.

ЕКА існує з 2018 року. До 2024 року діяльність агентства стосувалась страхування переважно іноземних інвестицій. Крім того, страхуванням іноземних інвестицій в Україні займаються також міжнародні агенції, зокрема, Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій (MIGA), що є однією з п’яти інституцій Групи Світового банку, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) тощо.

Закон про розширення обов’язків та повноважень ЕКА щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства набрав чинності з початку 2024 року та вводиться в дію через 9 місяців.

Лише в квітні цього року Кабінет Міністрів України затвердив перелік воєнних та політичних ризиків та умови і порядок їх страхування.

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Наразі ЕКА вже почало приймати заявки бізнесу на страхування від воєнних та політичних ризиків. Тепер поліс страхування від воєнних ризиків доступний також українським компаніям.

Це важливий крок для українського бізнесу, який дозволить залучити більше інвесторів та забезпечити захист від небезпек, пов’язаних з воєнними та політичними подіями.

Ліричний відступ

Не секрет, що страхування ризиків як послуга виникла у відповідь на виклики, що спіткають бізнес у разі настання форс-мажорів.

Сам факт настання форс-мажору не звільняє сторін правочину від виконання зобов’язання. Більше того, наявність форс-мажору необхідно довести (як саме проявився форс-мажор) та підтвердити сертифікатом, який видається відповідною торгово-промисловою палатою (ТПП).

Сертифікат ТПП має індивідуальний характер, а отже, засвідчує настання обставин непереборної сили лише для конкретної особи і на конкретний період.

У законі про торгово-промислові палати України зафіксовано перелік форс-мажорних обставин. Серед них є воєнні та політичні обставини. Торгово-промислова палата України Листом від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини – військову агресію російської федерації проти України.

Але цього не достатньо, оскільки одним з найважливіших критеріїв настання форс-мажору є непередбачуваність обставин. Отже, якщо сторони укладають правочин під час дії воєнного стану – обставини пов’язані з таким станом не будуть вважатись форс-мажором.

Процес підтвердження форс-мажору, переговори з контрагентом щодо продовження строків або зміни умов договору, а також наслідки непереборних обставин (знищення або пошкодження майна, втрата ресурсів тощо) забирають у бізнесу час і гроші, не приносячи нових можливостей.

Це, у свою чергу, негативно впливає як на загальний економічний стан, так і на конкурентоспроможність та успішність кожного окремого підприємства.

І тут на перший план виходить можливість страхування воєнних та політичних ризиків, про що поговоримо далі.

Розбираємо на молекули умови та порядок страхування воєнних та політичних ризиків

Хто може бути застрахований від воєнних та політичних ризиків: (1) українські експортери, (2) прямі інвестиції (вкладення інвестицій в об’єкт інвестування в обмін на корпоративні права емітовані юридичною особою) з та в Україну.

ВАЖЛИВО: страхування ЕКА прямих інвестицій з України здійснюється виключно за умови спрямування таких інвестицій на створення інфраструктури, необхідної для розвитку експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Які питання вирішує страхування: (1) стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, (2) захист бізнесу та інвесторів від збитків та форс-мажорів спричинених воєнними та політичними обставинами.

Які нові послуги надає ЕКА:

страхування та перестрахування експортних кредитів, а також страхування та перестрахування від воєнних та/або політичних ризиків кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження;

страхування та перестрахування прямих інвестицій з України, а також страхування та перестрахування прямих інвестицій в Україну від воєнних та/або політичних ризиків.

Що потрібно зробити, щоб застрахувати воєнні та політичні ризики? Укласти страховий договір з ЕКА. Такий договір буде оформлено згідно з політиками страхування ЕКА.

Порядок розрахунку страхового платежу: обчислення здійснюється за кожен період страхування шляхом помноження страхової суми за договором страхування та страхового тарифу.

Розміри страхових сум: (1) встановлюються за згодою сторін договору страхування та не можуть перевищувати вартості прямої інвестиції та/або розміру очікуваних страхувальником дивідендів з такої інвестиції, (2) визначається виходячи з розміру ліміту заборгованості або основного боргу на підставі умов кредитного договору та не можуть перевищувати 100% ліміту заборгованості або основного боргу, (3) визначається у межах суми ліміту заборгованості або основного боргу за експортним кредитом, та не може перевищувати 85% суми ЗЕД контракту, на виконання якого надається такий експортний кредит.

ВАЖЛИВО: страхова сума/ліміт відповідальності, що зазначаються в договорі страхування, після кожної виплати страхового відшкодування зменшується на розмір такої виплати.

Зверніть також увагу, що державна підтримка експортної діяльності надається в межах обсягів, передбачених державним бюджетом України на відповідний рік. Так, на 2024 рік у Державному бюджеті затверджено видатки на розвиток функціонування інституцій з підтримки та просування експорту – 36,8 млн грн.

Що входить до воєнних ризиків:

воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

терористичні акти та/або диверсії;

окупація, анексія.

Перелік політичних ризиків:

здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб’єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);

безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб’єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб’єктом господарювання вимог законодавства;

невиконання або відмова від виконання державою зобов’язань, визначених законодавством, стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку, та/або інвестиційним договором за умови, що суб’єкт господарювання має право вимагати виконання таких зобов’язань;

введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;

неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб’єктом господарювання.

ВАЖЛИВО: відмова страхувальника (перестрахувальника, бенефіціара за гарантією) від грошових претензій та прав вимоги за угодами, пов’язаними з договорами страхування, без згоди ЕКА звільняє ЕКА від обов’язку здійснення страхової виплати.

Вичерпний перелік кодів експортних товарів згідно з УКТЗЕД, щодо яких здійснюється підтримка ЕКА, міститься в законі.

Державна підтримка не надається таким суб’єктам господарювання, які:

подають документи для страхування ЗЕД контрактів з нерезидентами, які (1) зареєстровані на території офшорних зон, (2) зареєстровані на території держав, внесених FATF до списку держав , що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, (3) перебувають під санкціями, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, (4) на 50% і більше належать або контролюються особами, на яких накладено санкції, (5) мають походження з країни, визнаної державою- окупантом або державою-агресором по відношенню до України;

визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство, або які перебувають у стадії припинення;

подали завідомо недостовірні відомості або документи;

використали державну підтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;

інші випадки передбачені законодавством.

Висновки

Загалом, успіх страхування, не в останню чергу залежить від плідної взаємодії страхувальника (суб’єкта господарювання) з ЕКА, дотримання умов договорів страхування, політик страхування ЕКА, вимог щодо комунікації та повідомлень страховика, контрагентів, боржників та кредиторів про настання тих чи інших ситуацій та подій пов’язаних з економічної діяльністю страхувальника тощо.

Запропонований державою механізм страхування воєнних та політичних ризиків безумовно є дуже привабливим кроком для інвесторів та українських виробників, адже він робить інвестиції більш захищеними та стійкими до викликів, які постають перед Україною.