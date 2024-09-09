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Майже половина підприємців відчувають тиск з боку правоохоронних та регуляторних органів

Майже половина підприємців відчувають тиск з боку правоохоронних та регуляторних органів

Про що свідчать результати дослідження проблем малого та середнього бізнесу на третьому році війни.
Понеділок, 9 вересня 2024, 17:48
Андрій Длігач
генеральний директор Advanter Group

Український мікро-, малий та середній бізнеси сигналізують про незначне погіршення умов для ведення бізнесу. Показник Ukrainian Business Index поступово відновлюється після суттєвого падіння у 2022 році. Остання хвиля дослідження зафіксувала незначне погіршення настроїв підприємців.

Наразі показник UBI становить 39,9 пункту із 100 можливих (де менше 50% – зона негативних очікувань, понад 50% – зона позитивних очікувань) проти 43,7 у травні 2024 року. Це означає, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.

Про це свідчить 18 хвиля дослідження стану і потреб мікро-, малого та середнього бізнесів (ММСБ) в умовах великої війни в Україні.

Бізнес не очікує зростання обсягів робіт у 2024 році. Позитивний прогноз щодо зростання мають лише 29% компаній, а середньозважений показник очікуваних обсягів робіт становить 98%, тобто майже повторення результату 2023 року.

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Бізнес вказує на негативні фактори, які заважають відновленню та розвитку підприємницької діяльності: непрогнозованість розвитку ситуації в країні, непередбачуваність дій держави, що можуть вплинути на стан бізнесу, брак робочої сили та платоспроможного попиту на внутрішньому ринку.

Стан ділового середовища

Індекс дещо знизився порівняно з показником травня 2024 року і становить 39,9 пункту. Виробничий бізнес має кращі очікування, ніж невиробничий. Так, рівень UBI для виробничих компаній становить 41,9 пункту, для невиробничих – 35,2.

Зниження індексу пояснюється незначним зниженням кількості замовлень від клієнтів, на що компанії відреагували скороченням обсягу випуску продукції. Ситуація з товарними запасами та кількістю співробітників стабільна.

UBI показує активність бізнесу, спроможність нарощувати товарооборот, створювати робочі місця. Показник нижче 50 свідчить про негативні очікування.

 

Робота підприємств

Лише 2,8% респондентів заявили, що їх компанії повністю зупинили роботу. У травні 2024 року цей показник становив 4,2%. 22,6% показали зростання за перші вісім місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Збільшилася частка компаній, чиї обсяги виробництва зросли суттєво. У серпні таких підприємств було 5,1%, у травні – 2,8%. Середньозважений відсоток обсягів робіт порівняно з аналогічним періодом 2023 року становить 91,8%. Майже половина компаній вказали, що обсяги робіт скоротилися (48,5%).

 

Бізнес не очікує зростання обсягів робіт у 2024 році. Позитивний прогноз щодо зростання мають лише 29% компаній. 37,1% респондентів заявили, що їх результати у 2024 році будуть гіршими за попередній період.

Середньозважений відсоток обсягів робіт порівняно з аналогічним періодом 2023 року становить 98%, що вище за результат травневого дослідження (94,1%).

5,5% компаній очікують, що в кінці 2024 року їх компанії зупинять роботу, що вище за актуальний показник – 2,8%. Прогноз компаній щодо 2024 року майже не змінився порівняно з результатами травневої хвилі опитування.

 

Перспективи 2024 року

22,5% опитаних керівників та власників бізнесу вважають фінансово-економічний стан своїх компаній поганим, 57,7% – задовільним або посереднім. Відмінною або доброю ситуацію називають 19,7% опитаних респондентів.

 

6% компаній вважають, що їх фінансово-економічний стан суттєво погіршиться, 41,2% переконані, що він покращиться або суттєво покращиться.

 

Готовність до блекаутів

Третина респондентів (29,8%) заявила, що компанії вжили всі заходи для підготовки до можливих відключень електроенергії взимку, 37,7% активно готуються. 3,5% вважають, що можливі блекаути припинять роботу компаній, 17% не мають ресурсу або знань для підготовки до зимових відключень.

 

Що заважає відновлюватися

Непрогнозованість розвитку ситуації в країні

54,6%

Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу

53,9%

Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників

52,4%

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів у країні

44,9%

Відсутність достатнього капіталу

31,4%

Демпінг конкурентів, зниження прибутковості на ринку

26,5%

Перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів

22,8%

Бізнес сигналізує про наявність трьох ключових проблем: непередбачуваність розвитку ситуації в країні (54,6%), непередбачувані дії держави (53,9%) та брак кваліфікованої робочої сили (52,4%). Дещо відстають від основних викликів брак платоспроможного попиту (44,9%) та відсутність достатнього капіталу (31,4%).

Найбільшу негативну тенденцію має ситуація з трудовими ресурсами. Якщо в травні про цю проблему говорили 43,2% опитаних, то в серпні – 52,4%.

 
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Взаємодія з владою

28,3% підприємств зіткнулися з блокуванням податкових накладних. До трійки головних проблем також увійшли труднощі з бронюванням ключового персоналу (18%) та зловживання представниками влади регуляторними нормами (15,8%).

 
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48% респондентів вказали, що їх компанії відчувають тиск з боку правоохоронних та регуляторних органів. Дві третини вважають динаміку та інтенсивність тиску незмінними, а 28,1% вказали на погіршення ситуації.

 

Ситуація з персоналом

Бізнес береже кадри. 48,5% власників та керівників компаній зазначили, що число працівників протягом восьми місяців 2024 року не змінилося. Середньозважений показник динаміки зміни кількості працівників становить -4,4%. У серпні збереглася тенденція зниження кількості працівників, яким скоротили зарплату (8,3% проти 12,9% в травні) і відправили у вимушену відпустку (6,6% проти 7,5%).

 

Компанії відчувають гострий дефіцит робочої сили, який оцінюють 29,1%.

 

Тема мобілізації надзвичайно актуальна. 80,6% компаній не мають жодного заброньованого спеціаліста, 10,8% спробували електронне бронювання. Задоволені інструментом 48,3%, а 39,7% вказали, що систему слід удосконалити.

 

Дослідження провела компанія Advanter Group за підтримки Центру розвитку інновацій, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту "Дія.Бізнес" у співпраці з Мінекономіки, Мінфіном, Мінцифри, Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України. Опитування тривало з 20 по 31 серпня 2024 року. Усього опитано 544 власники та CEO підприємств МСБ.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
підприємництво бізнес опитування дослідження
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