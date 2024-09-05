Енергетична безпека: Як альтернативні джерела допоможуть посилити енергосистему

До початку повномасштабного вторгнення рф, загальна встановлена потужність електричних станцій ОЕС України (без урахування енергогенеруючих об’єктів Кримської електроенергетичної системи та тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей) становила близько 56 ГВт, з яких:

49,7 % ТЕС, ТЕЦ, блок-станції;

49,7 % ТЕС, ТЕЦ, блок-станції; 24,6 % АЕС;

24,6 % АЕС; 11,2 % ГЕС та ГАЕС;

11,2 % ГЕС та ГАЕС; 14,5 % ВЕС, СЕС, БіоЕС.

З початку повномасштабного вторгнення, за оцінками експертів, рф окупувала 18 ГВт генеруючих потужностей (зокрема, ЗАЕС – 6 ГВт). Навесні 2024 року основного удару зазнали теплова- та гідрогенерація (маневрова генерація, завдяки якій можливо швидко балансувати енергосистему в години пік/поза пік). Згідно із даними уряду втрати генеруючих потужностей в цей період склали понад 9 ГВт.

Після чергового масованого обстрілу (травень 2024 року) втрати гідрогенерації становлять орієнтовно 30-35% від загального обсягу встановленої потужності. На окупованих територіях залишились або зруйновані 80% ВЕС та 13-15% СЕС.

Станом на 1 червня 2024 року, орієнтовні загальні втрати генеруючих потужностей в ОЕС України становлять від 30 до 36 ГВт.

Через повномасштабне вторгнення рф енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять $50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.

Понад 40% об’єктів ВДЕ (насамперед сонячні та вітрові електростанції) опинилися в зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою повного або часткового знищення.

"Зелена енергетика"

Попри певні кризи розвитку, сфера відновлюваної енергетики в Україні продемонструвала свій високий економічний та інвестиційний потенціал. Впродовж останніх 11 років було залучено близько 9 млрд євро у будівництво 9,7 ГВт потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел.

До початку повномасштабного вторгнення Україна мала стратегію з розвитку відновлюваної енергетики, яка передбачала, що до 2030 року частка "зеленої" енергетики в енергобалансі становитиме близько 25-30%.

На сьогодні енергетична війна, яку росія веде паралельно окуповуючи наші території, показала актуальність відновлюваної енергетики в умовах воєнного стану.

Об’єкти "зеленої" енергетики важче пошкодити або зруйнувати внаслідок ракетних ударів або ударів дронами. Крім того, розвиток відновлюваної енергетики України великою мірою визначатиме якість та загальну динаміку розвитку економіки України, сталість соціально-економічного розвитку та національної безпеки нашої держави.

Укрексімбанк - провідний кредитор енергетичного сектору

Сьогодні Укрексімбанк продовжує бути одним із основних кредиторів підприємств галузі відновлюваної енергетики (ВДЕ) та продовжує надавати фінансування на будівництво нових енергетичних потужностей (у т.ч. для власного споживання Позичальників), зокрема, із залученням державних програм, а також програм та гарантійних механізмів Міжнародних фінансових організацій.

Загалом Укрексімбанком вже профінансовано близько 600 МВт потужностей ВДЕ в Україні (без урахування станцій на тимчасово окупованих територіях).

Наприкінці червня поточного року державний Укрексімбанк разом з 16 іншими українськими банками підписали Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури.

На сьогодні в Банку на різних стадіях перебуває близько 50 заявок щодо фінансування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму понад 2 млрд грн.

На сьогодні кредитний портфель Банку по компаніях енергетичного сектору складає близько 31 млрд грн, з них державним підприємствам – близько 25 млрд грн. З початку 2024 року Укрексімбанк надав фінансування енергосектору на суму еквівалент 273 млн грн.

Умови кредитування проєктів

Укрексімбанк розглядатиме заявки на пільгове кредитування щодо проєктів, спрямованих на підвищення рівня енергонезалежності країни у пріоритетному порядку.

Банк фінансуватиме проєкти з будівництва сонячних, вітрових, біогазових станцій, біомаси, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислові акумуляторні батареї, високоманеврені, накопичувані, когенерації тощо.

Максимальна сума кредиту – до 25 млн євро. Для діючих позичальників можливе надання фінансування за спрощеним порядком експертизи кредитної заявки – до 1 млн євро. Кредит надаватиметься у національній валюті, доларах США та євро.

Власний внесок – від 10% від вартості об'єкта фінансування та може не застосовуватись у разі оформлення у забезпечення державної портфельної гарантії.

Базова процентна ставка – фіксована або змінювана (згідно із Меморандумом - 13,5% річних або UIRD3М +0,5%) на перший рік фінансування в рамках умов базового продукту Банку, починаючи з другого року фінансування плаваюча ставка (не більше UIRD12М +3%).

Термін кредиту – до 7 років. Територіально кредитування здійснюватиметься на всій території України, окрім тих, на яких ведуться або велися бойові дії та окупованих рф територій.

Крім того, кредитування може здійснюватися у поєднанні з кредитними продуктами "Доступні кредити 5-7-9% для корпоративного бізнесу" та "Кредити клієнтам корпоративного бізнесу під державні гарантії на портфельній основі".