6 млрд гривень на оборону або Чому більше 70% нових iPhone продається нелегально

Цьогоріч продажі побутової техніки та електроніки в Україні сягнуть 210 мільярдів гривень. Це рекордний показник за всю історію незалежної України.

Але є й погана новина – це не лише офіційні продажі техніки і гаджетів. Сюди входять також й чорні продажі товарів, які потрапляють в країну у шапці-невидимці оминаючи митницю, та з яких бюджет отримує… рівно нуль.

Лідером продажів є бренд Apple і його iPhone. Якщо розкласти цифри, то ринок виглядає так:

210 мільярдів гривень – всі продажі техніки в Україні цього року,

з них 54 мільярди або 26% – це техніка Apple,

з них 44 мільярди або 21% всього ринку – це лише один гаджет, iPhone.

Кожна пʼята гривня, що витрачається на нову техніку в Україні, — це смартфон компанії Apple.

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В теорії держава мала б отримати з цих продажів 20% як податок на додану вартість. Але 6,4 мільярди гривень ПДВ з продажів айфона до держбюджету не доходять.

Куди подінуться 6,4 млрд гривень ПДВ

В Україні є одна компанія, яка офіційно постачає продукцію Apple — це ТОВ "Епл Україна". З цією компанію працює COMFY і ще 16 офіційних ритейлерів. Ми продаємо товар і сплачуємо визначені законом 20% ПДВ та всі інші податки і збори.

Але більшість техніки Apple потрапляє в Україну неофіційними каналами. Для розуміння, нелегально або вчорну в Україні продається:

72% всіх iPhone,

45% іншої техніки Apple, як от смарт-годинники, навушники, планшети, макбуки.

Тобто чорні продажі айфонів в грошах лиш цьогоріч – це 32 млрд гривень, з яких бюджет недоотримає 6,4 млрд гривень лише ПДВ.

6,4 мільярди гривень ПДВ недоотримає бюджет лише з одного гаджета – з айфона.

А ще є митні платежі, податок на прибуток, а також ЄСВ, ПДФО та військовий збір, які ритейлери мають сплачувати за кожного найманого працівника, який продає техніку Apple. Але більшість цих грошей бюджет також не побачить.

Проблема у "чорних" ритейлерах

Велика частка цих нелегальних смартфонів продається не через складні заплутані схеми, а через великі мережі з продажу техніки Apple. Вони присутні в усіх регіонах України й нараховують десятки і сотні магазинів.

Ці мережі мають магазини на Хрещатику та працюють в найбільших ТРЦ. Вони будують собі бренди, ведуть соцмережі та запускають рекламні кампанії. З ними працюють відомі блогери.

Єдине, про що ніхто не говорить вголос, – що ці мережі працюють напівлегально: не видають фіскальних чеків, не працевлаштовують співробітників і, відповідно, не сплачують податки у повному обсязі.

Днями я купив три новеньких iPhone 16 Pro у магазинах Ябко, Yabluka та Техноїжак. Купив за декілька днів до офіційного старту продажів нових iPhone в Україні. Мені не видали фіскальних чеків. В Yabluka прийняли оплату криптовалютою. Техніка не мала маркування українською мовою та інших обов’язкових позначок. Словом, ритейлери порушили всі можливі правила роздрібної торгівлі, за якими працюють такі офіційні гравці як COMFY.

1% – це мало чи достатньо?

Тим часом офіційні продавці Apple продовжують працювати, дотримуючись правил. І, звичайно, сплачуючи податки. За вісім місяців цього року компанія COMFY сплатила 1,05 мільярди гривень митних платежів, ПДВ, ЄСВ, ПДФО та військового збору – всіх тих платежів, яких успішно уникають чорні ритейлери.

Звісно, ми не бездіємо і продовжуємо непростий діалог з владою про податки. Бо всім відомо, що підвищення податків НІКОЛИ не призводить до пропорційного збільшення коштів у держбюджеті.

Тим часом, за нашими підрахунками , втрати бюджету від "чорного" ритейлу техніки та гаджетів лише по ПДВ у 2021-2024 роках сягнуть 27 мільярдів гривень. З них втрати по айфонах – 17,5 мільярдів гривень.

Тим часом, державі не вистачає до 500 млрд гривень на оборонку. На одних лише iPhone цього року можна закрити 6,4 мільярди, або трохи більше 1% цих потреб. З однієї сторони — небагато. З іншої — ви вже знаєте, де їх шукати.