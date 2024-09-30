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Фінансові розслідування: спіймай мене, якщо зможеш

Фінансові розслідування: спіймай мене, якщо зможеш

Як наймані управлінці викачують гроші з компанії та що робити, аби цього не сталося?
Понеділок, 30 вересня 2024, 08:19
Артем Ковбель
співзасновник, партнер Crowe

За останній рік почастішали запити від власників середнього та великого бізнесів на проведення службових розслідувань проти топменеджерів компаній. У 90% випадків скарга одна: мій топменеджер робить бізнес у моєму бізнесі.

На моє запитання, що про це свідчить, дають такі відповіді: різке зниження фінансових показників компанії, непрозорість визначення фінансового результату, раптове підвищення витрат компанії, невиконання ключових KPI.

Наступні три кейси, які мені довелося розслідувати, яскраво ілюструють ситуацію в українському бізнесі в частині наявних ризиків недобросовісних дій.

Кейс №1

Власник бізнесу не перебуває в операційному контролі, та від початку великої війни не розподіляв дивіденди. Коли ж він вирішив їх розподілити, то виявилося, що ділити нічого, бо фінансовий результат – збиток.

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Більшість компаній з початку великої війни "не заглядали під капот". Деякі не проводили фінансовий аудит, бо законодавство дозволяє не звітувати перед податковими органами до 90 днів після закінчення воєнного стану в країні.

Більшість власників бізнесу вирішили, що компанія слідує єдиному вектору аж до перемоги. Вийшло, що це не зовсім так. Форензик-аудит показав, що сума ризикових операцій сягнула 41% від виручки компанії. Ні, вам не почулося.

Форензик-аудит – незалежне розслідування, яке проводиться для виявлення фінансових порушень та профілактики економічних злочинів у компанії. Один з ефективних інструментів захисту бізнесу.

Виявлені ризики зачепили всі три основні ризики згідно з деревом шахрайства, які в тій чи іншій комбінаціях зустрічаються в 100% компаній.

Ризики

Відсутність обліку необоротних активів (основних засобів) і, відповідно, списання, про які власник не знав. Це доволі поширена схема, згідно з якою активи пришвидшено амортизуються і списуються.

Береться найкоротший термін їх корисного використання, унаслідок чого ринкова вартість списаних активів значно перевищує їх балансову вартість. Після цього вони успішно реалізуються за ринковою ціною, а різниця кладеться в кишеню.

Безнадійна дебіторська заборгованість. Класика жанру: реалізувати продукцію підконтрольній пов’язаній особі і на роки забути про "дебіторку", доки компанія-боржник на буде ліквідована. Де були бухгалтер компанії, комерційний директор, СЕО та юристи? Питання, на яке не була отримана відповідь.

Регулярні виплати круглих сум дружині СЕО, яка номінально числиться в компанії, але насправді там не працює. Схема – списання коштів на мертві душі та пов’язані особи. До речі, по пів мільйона гривень щомісяця, Карле.

Сукупність незрозумілих закупівель продукції (пального та запчастин) у ФОПів за завищеними цінами. Виробник чомусь не сподобався, потрібні були ФОПи.

Позабалансові продажі продукції і надходження, відповідно до яких розподілення було на користь СЕО та його родича, який є головним бухгалтером підприємства. Конфлікт інтересів – родинні зв’язки – також red flag.

Неможливість визначення реального фінансового результату через погану якість бухгалтерського обліку. Це ще одна класична схема незаконного відчуження фінансових потоків, бардак у бухгалтерії – red flag.

Отже, маємо близько 200 млн грн із знаком оклику. Я вже не говорю про низку податкових ризиків. Пам’ятаєте одну з аксіом форензику? Внутрішні ризики породжують зовнішні ризики – виходить double risks & double trouble.

Рекомендації

Відновити облік основних засобів – мінімізація незаконного відчуження активів.

Відновити бухгалтерський облік, звільнити родича бухгалтера. Доки не буде знайдений новий головний бухгалтер, бухгалтерія перебуває на аутсорсі в міжнародній акаунт-компанії під наглядом міжнародної аудиторської компанії – мінімізація ризику незаконного викривлення фінансового результату.

Налаштувати політики закупівель, прозоро проводити тендери – мінімізація корупційних дій. Створити вакансію фінансового контролера та погоджувати найбільші суми з власником. Створити облік строків переукладення договорів оренди з пайовиками – мінімізація ризику відчуження земельного банку.

Створити новий штатний розклад, провести кадрову реструктуризацію. Обов’язково проводити податковий аудит – мінімізація зовнішнього ризику податкових нарахувань. Проводити раптові інвентаризації, налаштувати процес бюджетування, кожні пів року проводити фінаудит міжнародною компанією.

Час війни – це час, коли в людей активізується найсильніший інстинкт – інстинкт виживання та збереження сім’ї. Компанія – не завжди сім’я для вашого топменеджера чи партнера в бізнесі. Це засіб виживання, на жаль, доволі часто ціною багаторічної репутації та здійснення шахрайських схем. Варто пам’ятати про це та про фінансову безпеку своєї компанії – форензик.

Кейс №2

Річна виручка компанії вражає – 6 млрд дол.

Завдання проєкту

Аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз; перевірка партнера та підконтрольного партнеру топменеджменту; аналіз рівня системи внутрішніх контролів; виявлення ризикових схем, метою яких є незаконне відчуження активів компанії; надання рекомендацій щодо виправлення помилок в обліку та посилення системи контролю; підвищення прозорості бізнесу; покращення рівня кібербезпеки.

Основні знахідки

Відсутність облікової політики; децентралізація функції бюджетування, що призвело до викривлення фінансового результату; наявність безтоварних операцій; відсутність підписаних із С-level договорів NDA, NCA; недостатня автоматизація обліку та можливість змінювати облікові дані заднім числом.

Конфлікти інтересів між працівниками в частині пов’язаних осіб; схема салямі при укладанні договорів; відсутність обліку основних засобів; непрозоре проведення закупівель; відсутність SHA та партнерського договору. Сума в зоні ризику – 16 млн дол. Сума незначна порівняно з виручкою, але принципова для власника.

Крім об’єктивної користі в частині структурування фінансових потоків та бізнес-процесів, форензик має функцію заспокоєння власника компанії. Після чекапу зрозуміло, що потрібно лікувати, тож більше немає стану невизначеності.

Кейс №3

Мажоритарний акціонер (75%) вийшов з операційного контролю ще до початку війни. За останні чотири роки компанія не показувала операційного прибутку, відповідно, замовник не розподіляв дивіденди.

Оскільки конкуренти в цьому регіоні демонстрували операційний прибуток, у замовника виникло питання щодо реальності фінансового результату. Форензик виявив ризикові операції, сума яких становила близько 10% від виручки компанії.

Ризики

Відсутність облікової політики, що викривило фінансовий результат; неправильне нарахування амортизації; відсутність первинних документів з низки матеріальних операцій з контрагентами; наявність позабалансових активів, не поставлених на баланс; наявність готівкових операцій, що могли бути не відображені в обліку.

Некоректний облік пального; проблемна дебіторська заборгованість, з якою не працює юридичний департамент; неправильне формування собівартості продукції, що призвело до викривлення фінансового результату.

Різне відображення ПДВ в декларації та обліку компанії; штрафи за несвоєчасну сплату податків; ризик безтоварних операцій; ризик продажів продукції за готівку.

Рекомендації

Хоча б раз на рік проводити податковий та фінансовий аудити; прописати облікову політику на підприємстві; контролювати дебіторську заборгованість; регулярно проводити інвентаризацію оборотних та необоротних активів; відновити первинні документи та частково облік; власнику поставити свого фінансового контролера замість родича партнера – очевидний конфлікт інтересів.

Вихід з операційного контролю дорівнює втраті бізнесу. Щоб цього не сталося, потрібно проходити регулярний фінансовий чекап-форензик. За статистикою, кожен з нас витрачає значну частину життєвої енергії на питання-невизначеності. Процедура форензик-аудиту допомагає визначити невизначеність.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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