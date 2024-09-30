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Факторинг від "Прозорро.Продажів": можливості для малого та середнього бізнесів

Факторинг від "Прозорро.Продажів": можливості для малого та середнього бізнесів

Як факторинг може вирішити проблему тривалої відстрочки оплати в держзакупівлях та в чому вигода для бізнесу?
Понеділок, 30 вересня 2024, 13:24
Григорій Легенченко
член правління Прозорро.Продажі

Ви коли-небудь стикалися з післяплатою договорів, коли товар потрібно відвантажити вже зараз, але гроші за нього ви отримаєте через пів року?

Якщо так, то ви точно знаєте, як складно утримувати баланс, вчасно закривати рахунки і платити зарплату своїм співробітникам. Коли на папері грошей вистачає, але рахунок чомусь пустий.

Людство винайшло післяплату тисячоліття тому, але широкого вжитку ця практика набула в ХІХ сторіччі разом з промисловою революцією в Європі. Тоді ж широкого вжитку набув факторинг.

Факторинг (англ. factoring – посередник) – вид фінансової послуги, коли за угодою кредитор отримує від третьої особи суму в рахунок зобов'язань боржника (відступлення права грошової вимоги); заміна кредитора в зобов'язанні.

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Первинно факторинг був інструментом виконання угод у віддалених регіонах, але з часом послуга набула іншого сенсу і зараз є широко вживаною. Як це працює?

Припустимо, ви – постачальник певного товару. Ви щойно уклали угоду з двомісячною післяплатою. Це означає, що після виконання постачань покупець заплатить вам аж через шістдесят днів. Ви не можете чекати так довго: вам потрібно закупити сировину для виготовлення наступної партії товару вже зараз.

Що робити? Ви можете взяти кредит або вкласти в закупівлю власні кошти. Проте у вас в руках є цінний актив, який ви можете продати: рахунок, за яким ви щойно відвантажили товар. Це ваша можливість отримати фінансування.

Щоб скористатися факторингом, ви звертаєтеся до банку або іншої ліцензованої компанії (їх називають факторами) і пропонуєте "купити" у вас цей рахунок. Домовившись про умови, ви відразу отримуєте гроші на рахунок, а фактор через два місяці стягує борг з вашого клієнта, який раніше отримав постачання.

Таким чином, факторинг стає помічником малого та середнього бізнесу, адже проблема швидких оборотних коштів актуальна у вітчизняному бізнес-середовищі. Факторинг від "Прозорро.Продажів" скорочує касовий розрив і дає можливість швидко отримати кошти на вирішення операційних питань. Які умови та можливості факторингу?

Фактор "купує" у вас рахунок з певною знижкою від суми, зазначеної в рахунку. Наразі ринок факторингу дуже низький, тож точно визначити розмір знижки поки що неможливо, але перед великою війною ставки становили 15-20% річних.

Це означає, що фактор запросив би 1,25-1,67% знижки за кожен місяць післяплати. Для фактора важлива репутація – ваша і вашого клієнта. Чим кращий кредитний рейтинг у вас і в того, кому ви поставили товар, тим меншим буде дисконт і тим простіше вам буде отримати фінансування.

Факторинг надається після фактичного постачання: ваш замовник має підтвердити отримання товару, щоб ви могли отримати фінансування.

За оцінками Світового банку, близько 12% угод постачання в ЄС проходять через факторинг. Це ефективний інструмент пришвидшення економіки: бізнес швидше отримує фінансування, виконує більше угод, а значить – більше заробляє.

Коли факторинг повністю запрацює, то, за оцінками IFC, ВВП збільшиться на пів відсотка. У грудні 2023 року Мінекономіки та Мінфін оголосили про запуск доступного факторингу в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Ми у "Прозорро.Продажах" вирішили долучитися до ініціативи розвитку факторингу в Україні. У жовтні 2024 року стартує пілотний проєкт сервісу факторингу для державних закупівель. Як це працюватиме?

Ви виграєте тендер з післяплатою на платформі держзакупівель "Прозорро". У вас з’являється функція "Розмістити запит на факторинг у системі "Прозорро.Продажі". Ваш запит стає доступним для зареєстрованих у системі факторів: на початку працюватимуть три банки і їх кількість зростатиме.

Фактори отримують всю інформацію, раніше завантажену в "Прозорро", завдяки чому їм буде простіше ухвалити рішення щодо факторингової пропозиції для вас. Після розгляду запиту факторами вам відкриються всі пропозиції. Залишиться лише обрати найзручнішу та найвигіднішу з них.

Коли отримаєте підтвердження постачання від вашого держзамовника, просто звертаєтеся в банк, що погодив факторинг, та отримуєте кошти на рахунок.

Під час пілотного проєкту будемо визначати, які інструменти роблять процес ухвалення рішень і отримання оплат максимально швидким і зручним. Очікуємо, що через пів року сервіс буде повністю цифровізований і платформа стане галузевим стандартом ефективності та прозорості, чим вона є у сфері аукціонів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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