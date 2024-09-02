Вісім років Prozorro. Як система зробила революцію в держзакупівлях

У 2016 році, проїжджаючи повз Європейську площу, я побачив білборд з рекламою Prozorro. Тоді я вже знав про цей проєкт та його амбітні цілі.

До того ж деякі мої знайомі працювали в команді Prozorro. Реформа державних закупівель викликала в мене захоплення і я запитав себе, чому я не там.

Протягом наступних років я стежив за успіхами команди та їхнім світовим визнанням і на початку 2023 року наші шляхи нарешті перетнутися. Тепер ми разом продовжуємо будувати шлях України до євроінтеграції, маючи згоду Європейської ради на початок перемовин про вступ до ЄС.

У 2023 році система вийшла на новий рівень: Світовий банк визнав Prozorro ефективним інструментом для проведення закупівель за кошти донорів. Це дозволило нам розширити сферу діяльності, виходячи за межі лише публічних закупівель. Ось як за вісім років вдалося досягти таких результатів.

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Кількість пропозицій на торгах у Prozorro поступово зростала до 2020 року, коли замовників зобов’язали проводити спрощені закупівлі замість укладання прямих договорів (стало достатньо однієї поданої пропозиції).

Наступний сплеск конкуренції стався у 2023 році завдяки зростанню закупівель через електронний каталог Prozorro Market, де учасникам більше не потрібно кожного разу готувати документи для подання пропозицій. Вони кваліфікуються лише раз, а далі лише надають цінову пропозицію.

Проте Prozorro змінило не лише економічний ландшафт, а й підвищило репутацію держзакупівель. Завдяки системі зросла довіра бізнесу до участі в тендерах. Нині більшість постачальників та замовників у Prozorro – малі та середні підприємства.

Значну роль у цьому зіграло постійне вдосконалення системи, впровадження нових механізмів закупівель та розширення функціоналу.

З урахуванням зростання кількості інфраструктурних проєктів, фінансованих закордонними донорами, у 2023 році ми розробили окремий модуль для закупівель за гроші та за правилами міжнародних фінансових організацій.

За перший рік існування цього модуля було проведено понад 40 закупівель, включно з тими, які фінансували USAID, UKAid, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Це дало змогу українським підприємствам активніше брати участь у міжнародних тендерах, сприяючи їх залученості у світові ланцюги постачання.

Prozorro зробило процеси закупівель більш прозорими та доступними для громадськості і знизило ризик корупції, адже до 2016 року всі пропозиції учасників були непублічними, а про допорогові торги взагалі не було інформації.

Найголовніше – це посилило громадський контроль. Гучні журналістські розслідування на кшталт "яєць по 17" або тендеру на відновлення Охматдиту були б неможливими без Prozorro. Ми додали поле для обґрунтування закупівлі, щоб замовники могли простою мовою пояснити потребу в ній суспільству.

У 2023 році ми також впровадили 14 ризик-індикаторів, що дозволяє замовникам, постачальникам та громадськості відстежувати можливі порушення. Значним досягненням стала впроваджена DPS, завдяки якій було укладено понад 100 контрактів, зокрема на закупівлю безпілотників на 3 млрд грн.

Хоча шлях до євроінтеграції довгий та складний, Україна робить на ньому нові кроки. Минулого тижня уряд вніс до парламенту проєкт нового закону "Про публічні закупівлі". Він має зафіксувати перенесення ефективних механізмів, запроваджених під час воєнного стану, з постанови №1178 у закон та продовжити адаптацію системи закупівель до законодавства Євросоюзу.

Акт передбачає зміни вартісних порогів, впровадження електронних контрактів та їх типових форм, розробку правил етичної поведінки, розмежування робіт і послуг, договори про спільну діяльність (участь у закупівлях об'єднань учасників).

На 2024 рік у команди Prozorro амбітні плани: додаткова цифровізація процесів, розширення функціоналу системи, впровадження навчальних програм для бізнесу, інтеграції Prozorro із системою "Трембіта", платформою DREAM, Єдиною державною системою у сфері будівництва та Єдиним державним реєстром адрес, підписання електронних контрактів КЕП через систему.

Пріоритетами є запуск електронних контрактів, електронізація процесів оскарження й моніторингу, підготовка і подання тендерних вимог та пропозицій.