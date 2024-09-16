Недержавні пенсійні фонди: накопичення зʼїсть інфляція?
Вплив війни на демографічну ситуацію, зокрема масштабна еміграція, ставить під сумнів достатність солідарних пенсій для небідної старості в майбутньому.
Зважаючи на це, запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи викликає бурхливі дискусії щодо механізмів накопичень та їх результатів.
В Україні 20 років працює недержавна пенсійна система, яка дає змогу громадянам накопичити кошти на свою пенсію в майбутньому.
Уже третій рік наша країна перебуває в стані великої війни з рф. Повʼязані з нею події жахливим чином позначаються на всіх аспектах економіки. Усіх лякають інфляція та зростання цін. То чи можна зараз займатися накопиченнями? Коротка відповідь, яка базується на аналізі та цифрах, – так. Можна і варто.
Загалом активи недержавних пенсійних фондів (НПФ) 30 червня 2024 року становили 5,217 млрд грн. Найбільший, НПФ НБУ, мав 2,255 млрд грн (43% від усіх пенсійних активів), друге місце за активами посідав НПФ "ОТП-пенсія" з активами 563 млн грн, третє місце – "Приватфонд" з активами 477 млн грн.
Учасниками НПФ стали близько 900 тис осіб, з них 94 тис осіб отримали чи отримують пенсійні виплати, розмір яких за весь час сягнув 1,7 млрд грн.
У 2022 році була шалена інфляція – 26,6%, у 2023-му – 5,1%, а за шість місяців 2024-го цей показник становив 4,3%. 2022-й був шоковим роком для фінансового ринку, тож пенсійні фонди не могли показати кращий результат.
Однак у наступні роки державні облігації разом з банківськими депозитами давали доволі високу дохідність, що позначилося на дохідностях НПФ. Ось які результати за цей час показали найбільші фонди порівняно з інфляцією.
|
НПФ
|
Активи,
|
Кількість
учасників
|
Дохідність*, %
|
2022
|
2023
|
Червень
2024
|
НБУ
|
2 255 200
|
12 648
|
8,15
|
20,68
|
9,41
|
"ОТП-пенсія"
|
562 759
|
64 097
|
4,01
|
17,60
|
8,31
|
"Приватфонд"
|
477 258
|
51 175
|
11,48
|
14,07
|
7,16
|
Укрексімбанк
|
421 554
|
6 205
|
14,38
|
20,42
|
10,39
|
"Емерит-Україна"
|
304 661
|
69 341
|
8,37
|
19,36
|
9,98
|
"Династія"
|
252 425
|
42 015
|
8,70
|
21,30
|
10,67
|
Річна інфляція
|
26,6
|
5,1
|
4,3
* Напівжирним шрифтом – нижче інфляції, звичайним – вище інфляції
Як бачимо, у критичний рік потрясінь жоден фонд не показав вищі результати за рівень інфляції. Однак у період помірної інфляції всі фонди обігнали інфляцію. Саме тому доцільно порівнювати інфляцію та дохідність за довший час. Нижче – результати роботи цих же фондів за 15 років, з 2009 року по 30 червня 2024 року.
|
НПФ
|
Дохідність, %, 2009-2024
|
"Приватфонд"
|
859,0
|
Укрексімбанк
|
845,6
|
"Емерит-Україна"
|
812,9
|
"Династія"
|
693,7
|
"ОТП-пенсія"
|
662,5
|
НБУ
|
527,8
|
Інфляція за період, %
|
438,7
"Династія" працює з 2013 року, а "ОТП-пенсія" – з кінця 2009 року, але навіть за таких обставин ці фонди показують кращу динаміку за інфляцію. Курс долара, встановлений НБУ, за цей час змінився майже як показник інфляції: із 7,7 грн у кінці 2008 року до 40,54 грн 30 червня 2024 року, тобто зріс на 426,5%.
Можна подумати, що задля високих результатів керівні компанії використовують високоризикові найбільш прибуткові інструменти. Однак активи, дозволені для інвестування коштів в НПФ, строго регламентовані законодавством.
Це можуть бути цінні папери, що обертаються на біржі, банківські депозити чи нерухомість. Якщо подивитися на загальну структуру активів НПФ, то стає зрозуміло, що в основному використовуються стандартні інструменти з фіксованою дохідністю: державні облігації (ОВДП) та банківські депозити.
Структура активів НПФ, 31 березня 2024 року
Отже, використання стандартних інвестиційних інструментів дає гарний результат, а їх дохідність обганяє інфляцію на довгому проміжку часу. Що і треба для довгострокових пенсійних заощаджень. Може, настав час відкладати на пенсію?