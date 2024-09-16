Недержавні пенсійні фонди: накопичення зʼїсть інфляція?

Вплив війни на демографічну ситуацію, зокрема масштабна еміграція, ставить під сумнів достатність солідарних пенсій для небідної старості в майбутньому.

Зважаючи на це, запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи викликає бурхливі дискусії щодо механізмів накопичень та їх результатів.

В Україні 20 років працює недержавна пенсійна система, яка дає змогу громадянам накопичити кошти на свою пенсію в майбутньому.

Уже третій рік наша країна перебуває в стані великої війни з рф. Повʼязані з нею події жахливим чином позначаються на всіх аспектах економіки. Усіх лякають інфляція та зростання цін. То чи можна зараз займатися накопиченнями? Коротка відповідь, яка базується на аналізі та цифрах, – так. Можна і варто.

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Загалом активи недержавних пенсійних фондів (НПФ) 30 червня 2024 року становили 5,217 млрд грн. Найбільший, НПФ НБУ, мав 2,255 млрд грн (43% від усіх пенсійних активів), друге місце за активами посідав НПФ "ОТП-пенсія" з активами 563 млн грн, третє місце – "Приватфонд" з активами 477 млн грн.

Учасниками НПФ стали близько 900 тис осіб, з них 94 тис осіб отримали чи отримують пенсійні виплати, розмір яких за весь час сягнув 1,7 млрд грн.

У 2022 році була шалена інфляція – 26,6%, у 2023-му – 5,1%, а за шість місяців 2024-го цей показник становив 4,3%. 2022-й був шоковим роком для фінансового ринку, тож пенсійні фонди не могли показати кращий результат.

Однак у наступні роки державні облігації разом з банківськими депозитами давали доволі високу дохідність, що позначилося на дохідностях НПФ. Ось які результати за цей час показали найбільші фонди порівняно з інфляцією.

НПФ Активи,

30 червня 2024 року,

тис грн Кількість учасників Дохідність*, % 2022 2023 Червень 2024 НБУ 2 255 200 12 648 8,15 20,68 9,41 "ОТП-пенсія" 562 759 64 097 4,01 17,60 8,31 "Приватфонд" 477 258 51 175 11,48 14,07 7,16 Укрексімбанк 421 554 6 205 14,38 20,42 10,39 "Емерит-Україна" 304 661 69 341 8,37 19,36 9,98 "Династія" 252 425 42 015 8,70 21,30 10,67 Річна інфляція 26,6 5,1 4,3

* Напівжирним шрифтом – нижче інфляції, звичайним – вище інфляції

Як бачимо, у критичний рік потрясінь жоден фонд не показав вищі результати за рівень інфляції. Однак у період помірної інфляції всі фонди обігнали інфляцію. Саме тому доцільно порівнювати інфляцію та дохідність за довший час. Нижче – результати роботи цих же фондів за 15 років, з 2009 року по 30 червня 2024 року.

НПФ Дохідність, %, 2009-2024 "Приватфонд" 859,0 Укрексімбанк 845,6 "Емерит-Україна" 812,9 "Династія" 693,7 "ОТП-пенсія" 662,5 НБУ 527,8 Інфляція за період, % 438,7

"Династія" працює з 2013 року, а "ОТП-пенсія" – з кінця 2009 року, але навіть за таких обставин ці фонди показують кращу динаміку за інфляцію. Курс долара, встановлений НБУ, за цей час змінився майже як показник інфляції: із 7,7 грн у кінці 2008 року до 40,54 грн 30 червня 2024 року, тобто зріс на 426,5%.

Можна подумати, що задля високих результатів керівні компанії використовують високоризикові найбільш прибуткові інструменти. Однак активи, дозволені для інвестування коштів в НПФ, строго регламентовані законодавством.

Це можуть бути цінні папери, що обертаються на біржі, банківські депозити чи нерухомість. Якщо подивитися на загальну структуру активів НПФ, то стає зрозуміло, що в основному використовуються стандартні інструменти з фіксованою дохідністю: державні облігації (ОВДП) та банківські депозити.

Структура активів НПФ, 31 березня 2024 року

Отже, використання стандартних інвестиційних інструментів дає гарний результат, а їх дохідність обганяє інфляцію на довгому проміжку часу. Що і треба для довгострокових пенсійних заощаджень. Може, настав час відкладати на пенсію?