Інтелектуальна власність – ключ до економічного зростання України

В реаліях повномасштабної війни український бізнес стикається з суттєвими перешкодами для розвитку та розбудови – починаючи від фізичного руйнування виробничих потужностей та закінчуючи відтоком кваліфікованих кадрів.

Та навіть попри це, наші підприємці адаптуються і демонструють неабияку стійкість та цілеспрямованість, які зокрема втілюються у зростанні кількості заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності.

Це зафіксовано і в оновленому Звіті про допомогу та підтримку інноваційного і креативного секторів та IP системи України, представленому в Женеві на полях 65-ї серії засідань Асамблей держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

І одним із факторів такого зростання є спільні зусилля ВОІВ (яка зобов'язалася й надалі надавати нам максимальну допомогу та підтримку) та українського IP офісу. У цій колонці хочу розглянути ініціативи та проєкти, що стали результатом цих зусиль.

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Розробка проєкту Національної IP стратегії

ВОІВ залучило консультантів з досвідом у міжнародній IP системі та законодавстві України, що разом з експертною групою під координацією IP офісу готують проєкт Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності до 2030 року.

Цей документ має відповідати викликам, що постають перед нашою державою саме зараз – і буде спрямований на те, щоб стати каталізатором економічного зростання зокрема через забезпечення сприятливих умов для створення та комерціалізації розробок, а також формування активної та обізнаної IP спільноти, до якої увійдуть і представники національного бізнесу, зокрема й МСП.

Освіта – запорука успіху

Розробка Національної IP стратегії – не єдина запорука появи спільноти, що поважає інтелектуальну власність та знайома з механізмами захисту своїх IP прав. З аналогічною метою в структурі IP офісу працює IP Academy, створена під егідою ВОІВ.

Вона покликана давати знання про IP всім категоріям населення протягом усього життя – проте наразі нас цікавлять проєкти, які стосується підтримки українського бізнесу.

Їх реалізація відбувається за кількома напрямами: по-перше, це безпосереднє навчання представників бізнесу та МСП, по-друге – підвищення кваліфікації IP-фахівців, які своєю чергою співпрацюють із підприємцями.

До першої категорії варто віднести вже реалізовану ініціативу з підвищення IP потенціалу для жінок у секторі креативних індустрій, яка принесла користь більше ніж 30 жінкам-художникам і фотографам (до слова, 56% нових фопів в Україні у 2023 році відкрили саме жінки), а також Менторську програму наставництва з інтелектуальної власності для представників сфери народних промислів, реалізація якої запланована на осінь 2024 року.

У цьому контексті не можу не згадати й про окрему програму ВОІВ CEBS WEP, в межах якої три українки разом з іншими жінками-підприємицями з країн Центральної Європи та Балтії, які займаються створенням автентичного традиційного одягу, навчалися використовувати IP інструменти для захисту і просування традиційних знань та розвитку бізнесу.

Готуємо профільних фахівців – підвищуємо ефективність IP системи України

Та повернімося до IP Academy та другої категорії проєктів. Це такі тренінгові курси й програми, як "Торговельні марки у віртуальному світі", "Максимізація можливостей комерціалізації: трансфер технологій в університетах та науково-дослідних установах", а також "Інтелектуальна власність та новітні технології для ЗВО".

Ці ініціативи присвячені абсолютно різним темам, проте всі вони об'єднані тим, що залучають сучасні підходи в галузі IP-освіти для всебічної підтримки національного бізнесу, підприємців та стартаперів.

Ще один напрям нашої співпраці з ВОІВ, важливий в контексті розвитку бізнесу, – розширення мережі кваліфікованих експертів із винаходів, торговельних марок, дизайнів, позаяк саме вони є тими, хто супроводжує підприємців на шляху до надійного захисту прав інтелектуальної власності.

З цією метою відбувається реалізація річного пілотного проєкту, в межах якого 60 працівників українського IP офісу навчаються європейських стандартів та обмінюються досвідом разом із колегами з країн Центральної Європи, Балтії та Середземномор’я (CEBSMC).

Відкриваємо дорогу для інноваційного бізнесу

За даними Звіту ВОІВ, до початку повномасштабної війни інноваційна інфраструктура в Україні розвивалася надзвичайно динамічно, а наші стартапи мали глобальні перспективи та демонстрували 45% річного зростання (у 2021 сумарна оцінка українських стартапів складала приблизно $21 млрд).

І попри те, що за підсумками першого року повномасштабної війни Україна втратила 16 позицій у Глобальному індексі стартап-екосистем за версією StartupBlink, ми зберегли своє місце в топ-50.

З урахуванням надскладних реалій, це – чудовий результат. А щоб він ставав кращим, за сприяння ВОІВ на базі IP офісу функціонує National IP&Innovations Hub з регіональними інноваційними хабами, а також мережа Центрів підтримки технологій та інновацій TISC, які відкриваються у ЗВО, науково-технічних центрах, торгово-промислових палатах, конструкторських бюро, індустріальних парках тощо.

Ці ініціативи спрямовані зокрема на те, щоб шляхом розвитку інноваційної екосистеми (важливим складником якого є надання всебічної допомоги з захисту та комерціалізації IP) стимулювати капітальні інвестиції у нематеріальні активи та збільшити частку національних інноваційних підприємств.

Все це – на засадах активної взаємодії бізнесу з державою, науково-дослідним сектором, інноваторами, громадськістю та іноземними партнерами.

Забезпечуємо доступ до ресурсів

Нарешті, важливим підґрунтям для зростання українського бізнесу є не лише повноцінний доступ до ресурсів ВОІВ, а й адаптація цих ресурсів до національної правової специфіки.

З цією метою наразі вже завершено переклад та триває адаптація такого інструменту, як IP Діагностика, що дозволяє оцінювати бізнес-можливості та ризики, пов'язані з інтелектуальною власністю, а також Посібника з інтелектуальної власності для стартапів.

Крім того, в межах співпраці IP офісу та ВОІВ як українські IP-фахівці, так і дотичні до креативної та інноваційної сфери підприємці забезпечені доступом до глобальної бази даних патентного пошуку й аналітики ASPI та електронної бібліотеки підписних наукових і технічних журналів ARDI.

Безумовно, підтримка українського бізнесу є надійною інвестицією у відновлення нашої країни, яке крок за кроком відбувається вже зараз. Причому це не просто відновлення, а втілення принципу "Build Back Better" – і непересічну роль у ньому відіграє розбудова системи інтелектуальної власності, яка зокрема лежить в основі будь-яких інновацій та передових технологій.

Тож я вдячна міжнародним партнерам за систематичну допомогу в розробці та втіленні ініціатив, спрямованих на те, щоб створити для наших підприємців всі умови для розвитку. Адже разом ми творимо Україну майбутнього.