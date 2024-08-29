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Інтелектуальна власність – ключ до економічного зростання України

Інтелектуальна власність – ключ до економічного зростання України

Як бізнес може скористатися міжнародною підтримкою та національними ініціативами для просування власних розробок
Четвер, 29 серпня 2024, 13:48
Олена Орлюк
очільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій

В реаліях повномасштабної війни український бізнес стикається з суттєвими перешкодами для розвитку та розбудови – починаючи від фізичного руйнування виробничих потужностей та закінчуючи відтоком кваліфікованих кадрів. 

Та навіть попри це, наші підприємці адаптуються і демонструють неабияку стійкість та цілеспрямованість, які зокрема втілюються у зростанні кількості заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. 

Це зафіксовано і в оновленому Звіті про допомогу та підтримку інноваційного і креативного секторів та IP системи України, представленому в Женеві на полях 65-ї серії засідань Асамблей держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 

І одним із факторів такого зростання є спільні зусилля ВОІВ (яка зобов'язалася й надалі надавати нам максимальну допомогу та підтримку) та українського IP офісу. У цій колонці хочу розглянути ініціативи та проєкти, що стали результатом цих зусиль.

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Розробка проєкту Національної IP стратегії

ВОІВ залучило консультантів з досвідом у міжнародній IP системі та законодавстві України, що разом з експертною групою під координацією IP офісу готують проєкт Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності до 2030 року. 

Цей документ має відповідати викликам, що постають перед нашою державою саме зараз – і буде спрямований на те, щоб стати каталізатором економічного зростання зокрема через забезпечення сприятливих умов для створення та комерціалізації розробок, а також формування активної та обізнаної IP спільноти, до якої увійдуть і представники національного бізнесу, зокрема й МСП.

Освіта – запорука успіху 

Розробка Національної IP стратегії – не єдина запорука появи спільноти, що поважає інтелектуальну власність та знайома з механізмами захисту своїх IP прав. З аналогічною метою в структурі IP офісу працює IP Academy, створена під егідою ВОІВ. 

Вона покликана давати знання про IP всім категоріям населення протягом усього життя – проте наразі нас цікавлять проєкти, які стосується підтримки українського бізнесу. 

Їх реалізація відбувається за кількома напрямами: по-перше, це безпосереднє навчання представників бізнесу та МСП, по-друге – підвищення кваліфікації IP-фахівців, які своєю чергою співпрацюють із підприємцями.

До першої категорії варто віднести вже реалізовану ініціативу з підвищення IP потенціалу для жінок у секторі креативних індустрій, яка принесла користь більше ніж 30 жінкам-художникам і фотографам (до слова, 56% нових фопів в Україні у 2023 році відкрили саме жінки), а також Менторську програму наставництва з інтелектуальної власності для представників сфери народних промислів, реалізація якої запланована на осінь 2024 року. 

У цьому контексті не можу не згадати й про окрему програму ВОІВ CEBS WEP, в межах якої три українки разом з іншими жінками-підприємицями з країн Центральної Європи та Балтії, які займаються створенням автентичного традиційного одягу, навчалися використовувати IP інструменти для захисту і просування традиційних знань та розвитку бізнесу.

Готуємо профільних фахівців – підвищуємо ефективність IP системи України 

Та повернімося до IP Academy та другої категорії проєктів. Це такі тренінгові курси й програми, як "Торговельні марки у віртуальному світі", "Максимізація можливостей комерціалізації: трансфер технологій в університетах та науково-дослідних установах", а також "Інтелектуальна власність та новітні технології для ЗВО". 

Ці ініціативи присвячені абсолютно різним темам, проте всі вони об'єднані тим, що залучають сучасні підходи в галузі IP-освіти для всебічної підтримки національного бізнесу, підприємців та стартаперів.

Ще один напрям нашої співпраці з ВОІВ, важливий в контексті розвитку бізнесу, – розширення мережі кваліфікованих експертів із винаходів, торговельних марок, дизайнів, позаяк саме вони є тими, хто супроводжує підприємців на шляху до надійного захисту прав інтелектуальної власності. 

З цією метою відбувається реалізація річного пілотного проєкту, в межах якого 60 працівників українського IP офісу навчаються європейських стандартів та обмінюються досвідом разом із колегами з країн Центральної Європи, Балтії та Середземномор’я (CEBSMC).

Відкриваємо дорогу для інноваційного бізнесу 

За даними Звіту ВОІВ, до початку повномасштабної війни інноваційна інфраструктура в Україні розвивалася надзвичайно динамічно, а наші стартапи мали глобальні перспективи та демонстрували 45% річного зростання (у 2021 сумарна оцінка українських стартапів складала приблизно $21 млрд). 

І попри те, що за підсумками першого року повномасштабної війни Україна втратила 16 позицій у Глобальному індексі стартап-екосистем за версією StartupBlink, ми зберегли своє місце в топ-50.

З урахуванням надскладних реалій, це – чудовий результат. А щоб він ставав кращим, за сприяння ВОІВ на базі IP офісу функціонує National IP&Innovations Hub з регіональними інноваційними хабами, а також мережа Центрів підтримки технологій та інновацій TISC, які відкриваються у ЗВО, науково-технічних центрах, торгово-промислових палатах, конструкторських бюро, індустріальних парках тощо. 

Ці ініціативи спрямовані зокрема на те, щоб шляхом розвитку інноваційної екосистеми (важливим складником якого є надання всебічної допомоги з захисту та комерціалізації IP) стимулювати капітальні інвестиції у нематеріальні активи та збільшити частку національних інноваційних підприємств. 

Все це – на засадах активної взаємодії бізнесу з державою, науково-дослідним сектором, інноваторами, громадськістю та іноземними партнерами.

Забезпечуємо доступ до ресурсів 

Нарешті, важливим підґрунтям для зростання українського бізнесу є не лише повноцінний доступ до ресурсів ВОІВ, а й адаптація цих ресурсів до національної правової специфіки. 

З цією метою наразі вже завершено переклад та триває адаптація такого інструменту, як IP Діагностика, що дозволяє оцінювати бізнес-можливості та ризики, пов'язані з інтелектуальною власністю, а також Посібника з інтелектуальної власності для стартапів. 

Крім того, в межах співпраці IP офісу та ВОІВ як українські IP-фахівці, так і дотичні до креативної та інноваційної сфери підприємці забезпечені доступом до глобальної бази даних патентного пошуку й аналітики ASPI та електронної бібліотеки підписних наукових і технічних журналів ARDI.

Безумовно, підтримка українського бізнесу є надійною інвестицією у відновлення нашої країни, яке крок за кроком відбувається вже зараз. Причому це не просто відновлення, а втілення принципу "Build Back Better" – і непересічну роль у ньому відіграє розбудова системи інтелектуальної власності, яка зокрема лежить в основі будь-яких інновацій та передових технологій. 

Тож я вдячна міжнародним партнерам за систематичну допомогу в розробці та втіленні ініціатив, спрямованих на те, щоб створити для наших підприємців всі умови для розвитку. Адже разом ми творимо Україну майбутнього.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
інтелектуальна власність
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