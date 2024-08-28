Кадровий голод у сфері HoReCa: до чого ми йдемо і як це вирішити

За даними Державного агентства розвитку туризму, за перші три місяці 2024 року представники тургалузі сплатили до бюджету 616 млн 391 тис. грн.

Це на 61% більше ніж за аналогічний період у 2023 році. Крім того, частка туризму у ВВП України становить 2%, але може сягати 10%. Однак останні роки спостерігається гострий кадровий дефіцит у цій галузі. Що спричиняє цей кадровий голод і як його вирішити? Розглянемо ці питання докладніше.

Причини кадрового голоду у сфері HoReCa

Однією з проблем людського капіталу в Україні є проблема "кадрового голоду", нестачі кваліфікованих кадрів для виконання трудових обов'язків на вакантних посадах. Пропозицій на ринку праці в Україні стає більше, а сайти з працевлаштування наразі вже мають тенденції до збільшення вакансій.

У вересні 2023 року онлайн-платформа для пошуку роботи Work.ua зафіксувала рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення – 105 809 пропозицій.

За жовтень 2023 року найбільше нових вакансій – 20 018 – з’явилося в категорії "Робочі спеціальності, виробництво". До десятки лідерів також увійшли сфера обслуговування, сфера продажів, логістика, сфера гостинності та медицина й фармацевтика.

Серед причин кадрового голоду:

Наслідки воєнного стану в країні – багато людей, переважно жінки з дітьми та молодь виїхали за кордон, чоловіки вступили до лав ЗСУ. Брак шукачів з релевантним досвідом роботи, недостатньою кваліфікацією; необхідність перекваліфікації спеціалістів, які вимушені змінювати своє постійне місце проживання (ВПО) та переходити в інші галузі. Зменшення відгуків на вакансії. У серпні 2023 року конкуренція серед шукачів зменшилася на 9%, у порівнянні з липнем 2023 року, що наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року. Значна частина шукачів зараз розглядають віддалену або гібридну форму роботи. Але не завжди такий варіант співпраці прийнятний для роботодавця. Труднощі при працевлаштуванні осіб з інвалідністю (кількість яких збільшується через війну), які потребують в облаштуванні особливих умов праці на робочих місцях. Ці люди теж часто переходять в іншу галузь, що потребує навчання, перенавчання, здобуття нових навичок.

Кадровий голод має серйозні наслідки для сфери HoReCa. Зокрема, зниження якості обслуговування. Адже недостатня кількість персоналу призводить до перевантаження працівників, що негативно впливає на якість обслуговування і задоволення гостей.

Також наслідками може бути погіршення репутації закладів і втрати для бізнесу. Недостатня кількість персоналу і зниження якості обслуговування можуть призвести до втрати клієнтів і, відповідно, доходів.

Як розв'язати проблему кадрового голоду

Одним із важливих кроків для вирішення кадрового голоду створена Всеукраїнська "Школа гостинності Ribas" – загальнонаціональна безкоштовна програма, що створить можливості працевлаштування робітників сфери HoReCa та безробітних в Україні через навчання і перекваліфікацію.

Так, людина з будь-якого регіону зможе доєднатися до курсу навчання змішаного формату (онлайн та офлайн, включно із стажуванням) і отримати професійні навички з нуля (в разі перекваліфікації), незважаючи на те, в якій сфері вона працювала до цього, отримати більш ширші можливості реалізувати себе і зростати, а також забезпечити стабільний дохід.

Варто зауважити, що програма націлена не тільки на навчання, а й на можливість працевлаштувати студентів за наступними спеціальностями: покоївка, офіціант, адміністратор, менеджер ресторану та керуючий готелем.

Нестача працівників стає важливим чинником, що гальмує спроможність компаній розвивати та зміцнювати економічний потенціал країни, яка страждає від війни.

Потенційні працівники різних галузей, які вимушено втратили місце проживання та місце роботи, потребують здобуття нових навичок. У цьому випадку, освітні проєкти можуть розв'язувати поставлені питання та стати успішним "містком", побудованим між потенційним працівником і працедавцем.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.

Реєстрація на програму розпочнеться 1 серпня. Посилання буде доступне на ресурсах компанії Ribas Hotels Group.



