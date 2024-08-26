Загроза для ювелірної індустрії. Як зміни в законодавстві можуть знищити національних виробників

Ювелірну галузь помилково вважають надприбутковою на рівні з хутром, алкоголем, тютюновими виробами та гральним бізнесом.

Проте бізнеси, які шкодять фізичному та ментальному здоров’ю нації, не обкладають додатковими податками.

Водночас ювелірна галузь, яка є високозатратною через вартість матеріалів, підлягає додатковому оподаткуванню. Це може призвести до:

– скорочення числа виробників ювелірних виробів або їх зникнення;

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– втрати робочих місць для унікальних спеціалістів;

– зменшення бюджетних надходжень внаслідок зменшення кількості виробників та їх працівників;

– знищення унікальної галузі економіки, яка зберігає традиції і є об’єктом мистецтва, відомим далеко за межами України;

– тінізації ювелірної галузі на фоні руху до прозорості бізнесів в Україні;

– поширення ювелірного туризму серед заможних українців, що призведе до загибелі галузі.

Проєкт закону запроваджує військовий збір 5% на продаж дорогоцінних металів та військовий збір 30% на ці метали, коли вони продаються як ювелірні вироби.

Виробники ювелірних виробів почали стикатися з труднощами ще з кінця 2023 року через постанову Нацбанку, яка забороняє продаж банківських металів юридичним особам. Це відбувається на фоні подорожчання дорогоцінних металів у гривні, що значно впливає на еластичний попит на ювелірну продукцію, залежний від ціни, політичної та безпекової ситуації в країні.

Тимчасом деякі тютюнові виробники будують фабрики в Україні, навіть будучи внесеними до списку спонсорів війни. Варто звернути увагу на те, чи наповнюють такі компанії бюджет України настільки ж, наскільки вони наповнюють бюджет країни-агресора. Якщо ні, то необхідно запровадити спеціальні податкові правила для таких підприємств у вигляді корпоративних санкцій.

Наповнювати бюджет у військовий час варто було б шляхом збільшення податків на галузі з менш еластичним попитом: алкоголь, тютюн і гральний бізнес.

Діаманти бренду SOLO for Diamonds ми вирощуємо в Україні і сплачуємо податки на кожному етапі виробництва – від вирощування каміння до створення прикрас. Бренд регулярно проводить збори і випускає благодійні колекції, кошти з продажу яких передає на благодійність. Ми передали на допомогу Україні 5 605 909 грн.

Національна ювелірна галузь має бути захищена так само, як культура і мова. Споживачами ювелірної продукції є не тільки найбагатші верстви, а й звичайні люди, зокрема військові, які підтримують національні традиції: купують обручки, святкують весілля, хрестять дітей, вітають рідних з важливими подіями.