Епоха Mobile Commerce: основні тренди

У сучасному світі, де смартфон став невід'ємною частиною повсякденного життя, mobile commerce або m-commerce набирає обертів. Це явище значно змінює підхід до купівель і відкриває нові можливості для бізнесу.

1. Розширення використання мобільних додатків.

Мобільні додатки стають основним інструментом для купівель. Завдяки зручному інтерфейсу, швидкому доступу до товарів та персоналізованим пропозиціям користувачі дедалі частіше надають перевагу додаткам замість сайтів.

За даними Statista's Digital Market Insights, у 2023 році дохід від продажів через мобільну комерцію сягнув близько 1,7 трлн дол, що становить понад половину всіх роздрібних онлайн-продажів. Частка мобільної комерції постійно зростає: із 43% у 2018 році до прогнозованих 63% у 2028 році.

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Дохід від мобільної комерції і частка загальної роздрібної електронної комерції у світі, 2017-2028 роки

Джерело: Statista

2. Штучний інтелект і машинне навчання.

Застосування AI (штучного інтелекту) та ML (машинного навчання) у мобільних додатках дозволяє надавати персоналізовані рекомендації, оптимізувати пошук товарів та покращувати клієнтський досвід. У 2024 році можна очікувати розвитку цих технологій, що зробить m-commerce ще більш ефективним та зручним.

3. Віртуальна та доповнена реальності.

Віртуальна (VR) та доповнена реальності (AR) стають невід'ємною частиною мобільного шопінгу. Ці технології дозволяють візуалізувати продукти, що значно підвищує впевненість при ухваленні рішень. Бренди активно впроваджують AR та VR у свої мобільні додатки і ця тенденція збережеться у 2024 році.

4. Голосові команди та чат-боти.

З розвитком голосових помічників на кшталт Google Assistant та Amazon Alexa голосові команди стають популярним способом взаємодії з мобільними додатками. Важливу роль у наданні відповідей та виборі товарів відіграють чат-боти. Вони дозволяють зменшити час на пошук і збільшити зручність купівель.

5. Платежі через мобільні гаманці.

Мобільні гаманці на зразок Apple Pay та Google Pay стають основним способом здійснення платежів в m-commerce. Вони забезпечують швидкість, зручність та безпеку фінансових операцій. Очікується, що до кінця 2024 року частка мобільних платежів зросте до 50% від загального обсягу онлайн-транзакцій.

6. Інтеграція соціальних мереж та комерції.

Соцмережі активно впроваджують функцію купівлі у свої платформи. Це дозволяє брендам безпосередньо продавати товари через пости, сторізи та відео, що значно спрощує процес придбання для користувачів. У 2024 році ця інтеграція продовжиться, надаючи ще більше можливостей для m-commerce.

Mobile commerce швидко еволюціонує, відповідаючи на нові виклики та потреби споживачів. Впровадження AI, AR та мобільних гаманців, інтеграція із соціальними мережами відкривають безмежні можливості для бізнесу.

Підприємствам, що прагнуть залишатися конкурентоспроможними, слід звернути увагу на ці тренди і використовувати їх для розвитку мобільних платформ.

Однак для m-commerce існують виклики. Хоча мобільні пристрої мають вищий показник додавання товарів у кошик порівняно з планшетами та десктопами, вони демонструють найнижчий коефіцієнт конверсії. Крім того, споживачі надають перевагу використанню десктопів для купівель на великі суми.

Mobile commerce – це майбутнє ритейлу і ті, хто вчасно адаптуються до нових умов, матимуть значну перевагу на ринку.