Перезапуск: як ФДМ готується до великої приватизації

У липні Фонд державного майна презентував проєкт "Велика приватизація-2024". Згідно з ним, продаж крупних об'єктів почнеться вже восени.

Цьому передували місяці підготовки і десятки бюрократичних процедур. Нарешті відомі дати аукціонів з продажу перших лотів, ще кілька – готуються.

Відновлення великої приватизації

Навесні 2023 року парламент ухвалив законопроєкт, який відновив велику приватизацію. Раніше Кабмін затвердив перелік її перших об’єктів. Після деяких змін у ньому залишилося 20 компаній, що належать до різних галузей економіки.

Не всі вони будуть виставлені на продаж найближчим часом: десь є проблеми з управлінням, якісь об'єкти розташовані надто близько до зони боїв.

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Уже восени потенційні покупці зможуть позмагатися за два потужні лоти: "Готель "Україна" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (АТ "ОГХК"). Фонд держмайна спостерігає великий інтерес ринку до обох лотів. Першим цікавляться кілька міжнародних готельних операторів, другим – різні світові бізнес-групи.

Аукціон з продажу готелю "Україна" відбудеться 18 вересня, стартова ціна – понад 1,047 млрд грн. Серед умов продажу – збереження виду діяльності підприємства і сплата протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом.

Також покупець має надати соціальні гарантії працівникам і не може звільнити їх упродовж першого півріччя з дня набуття права власності. Натомість переможець отримає один з найперспективніших об'єктів готельного ринку нашої держави.

"Україна" – будівля в "серці" Києва за кількасот метрів від метро "Майдан Незалежності". Готель містить 365 номерів, вісім конференц-залів, бізнес-центр, ресторан, має паркувальний майданчик. Новий власник зробить високодохідну інвестицію і стане головним конкурентом найкращих столичних готелів.

Аукціон з продажу АТ "ОГХК" відбудеться 9 жовтня. Стартова ціна цього об'єкта перевищує 3,899 млрд грн. Така ціна обумовлена тим, що підприємство є лідером в Україні з видобутку та збагачення руди титанових концентратів.

До нього входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат на Дніпропетровщині та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат на Житомирщині. АТ "ОГХК" при належному управлінні та інвестиціях може стати не лише національним, а й одним із світових лідерів титанової промисловості.

Новий власник АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" повинен виконати певні умови продажу. Зокрема – зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати в його технічну модернізацію не менше 400 млн грн. Також покупець має сплатити борги із зарплати та перед бюджетом на момент продажу.

Продаж цих об'єктів – лише перший крок у межах великої приватизації. Фонд держмайна у 2024 році розширить попередній список з 20 об'єктів.

Окремо ФДМ співпрацює з Кабміном щодо організації продажу так званого санкційного майна (конфіскованого в осіб, пов'язаних з державою-агресором). Рішення щодо реалізації окремих санкційних об'єктів – "Інвестиційний союз "Либідь" (Ocean Plaza), Демурінський ГЗК та "Аерок" – уже є.

Щодо обʼєкта "Аерок" визначені умови продажу та стартова ціна, далі вони будуть направлені на затвердження Кабміном. Інші об'єкти ще в процесі опрацювання.

Роль фонду в проведенні великої приватизації

ФДМ – головна установа в нашій країні, яка реалізує державну політику щодо управління об'єктами державної власності. Тож очікувано, що саме фонд займається багатьма організаційними процесами великої приватизації.

Він готує об'єкти до продажу, організовує аукціони в системі "Prozorro.Продажі". Фонд забезпечує належну інформаційну підтримку приватизаційного процесу, максимально розкриває всі дані для потенційних покупців.

Аби дійти до етапу проведення аукціону, потрібно провести кропітку роботу з десятками бюрократичних процесів, комунікацією та співпрацею з різними органами влади, у першу чергу – з Кабміном. Саме останній остаточно затверджує перелік приватизаційних лотів, стартову ціну та умови продажу. Проведення засідань аукціонних комісій – теж завдання фонду.

Основна відповідальність ФДМ у тому, щоб об'єкт був повноцінно підготовлений з дотриманням усіх вимог законодавства. Лише на включення об’єкта до переліку об’єктів великої приватизації потрібні кілька місяців документальної роботи.

При цьому кожна велика компанія має безліч проблемних питань, що накопичувалися роками внаслідок неефективної і не завжди прозорої діяльності. Вирішення цих проблем потребує індивідуального підходу та багато часу.

Також ФДМ готує та затверджує нормативні документи. Їх перелік великий: від положень, що регулюють діяльність аукціонної комісії, до типового договору між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.

Організація та проведення самого аукціону, укладання договору з його переможцем – фінальні завдання ФДМ у процесі приватизації лота.

Загалом об'єкт великої приватизації може проходити різні етапи протягом майже року. Стандартна процедура займає 11-12 місяців до дати аукціону, проведення якого та визначення переможця відбуваються публічно, і ФДМ залучений практично в кожен процес – або регуляторно, або безпосередньо.

Україна переходить на новий історичний етап у великій приватизації. Для його успіху є все: прозорість та продуманість процесу, націленість держави (ФДМ, Кабміну) на результат, зацікавленість бізнесу в перспективних об'єктах.

З такими передумовами крупні державні підприємства стануть не тягарем, а локомотивом розвитку та відновлення нашої держави.