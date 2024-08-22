Ринок сільськогосподарської землі: виклики для інвесторів

Три роки тому в Україні запрацював ринок сільськогосподарської землі. Дискусії про необхідність цього кроку тривали понад тридцять років. Суть реформи полягала в поетапному відкритті ринку сільськогосподарських земель.

На першому етапі, який стартував у липні 2021-го, громадянам України дозволили купувати до 100 га землі. Це створило можливість для власників продавати свої земельні ділянки, хоча ринок залишався обмеженим, а ціни, відповідно, низькими.

Другий етап реформи, розпочатий у 2024 році, дозволив юридичним особам набувати до 10 тис га землі за умови, що кінцевими бенефіціарами залишатимуться українські громадяни.

За три роки функціонування ринку, попри масштабну війну з Росією, яка скоригувала початкові плани, ринок продемонстрував свою життєздатність.

Реклама:

Побоювання щодо можливих масових розкрадань землі або її неконтрольованого вивезення не справдилися. Водночас, через обмеженість ринку значного зростання цін на землю, як передбачалося, не відбулося. Таким чином, навіть в умовах війни ринок сільськогосподарських земель продовжує функціонувати, залишаючись ключовим елементом масштабної економічної реформи країни.

У 2024 році він продовжує відновлюватися після потрясінь, спричинених війною. Другий квартал став черговим кроком на шляху до стабілізації, демонструючи позитивні тенденції, які вказують на перспективність сегменту для інвестицій.

Відновлення ринку: ознаки стабілізації

За даними аналітичного огляду "Земля незламності", підготованого KSE та USAID, у цей період було укладено 27,3 тис угод купівлі-продажу на загальну площу 60,8 тис га. Це на 6,3% більше за кількістю угод і на 3,3% більше за площею, ніж у першому кварталі 2024 року. Особливо варто відзначити квітень, коли була укладена рекордна кількість угод – 10,3 тис на площу 22,5 тис га.

Проте після квітневого піку ринок дещо сповільнився в травні та червні, що може бути пов'язано із сезонними факторами та обмеженою ліквідністю аграріїв у період між посівною кампанією та початком жнив.

Зростання цін: тенденція, яка не зупиняється

З початку 2024 року, коли юридичні особи отримали право купувати сільськогосподарські землі, середньозважена ціна на землю почала стрімко зростати. Якщо в четвертому кварталі 2023 року середньозважена ціна становила 37,8 тис грн за га, то в першому кварталі 2024 року вона піднялася до 42 тис грн, а до кінця другого кварталу досягла 43,5 тис грн за га.

Квітень став місяцем цінового піку: 45,3 тис грн за га для всіх земель і 46,3 тис грн – для товарних земель. Незважаючи на незначне зниження в червні, ціни залишаються значно вищими, ніж наприкінці 2023 року.

Ця тенденція мотивує інвесторів купувати землю зараз. Вони розуміють, що в майбутньому ціни навряд чи знизяться. З огляду на поточні умови, очікується подальше зростання вартості сільськогосподарських угідь. Інвестори, які вірять у перемогу України та відновлення економіки, роблять ставку на довгострокову перспективу, розраховуючи на значні прибутки від підвищення цін на землю.

Регіональні особливості: де інвестувати?

Ціни на землю в Україні значно варіюються залежно від регіону. Найвищі ціни спостерігаються в Івано-Франківській, Полтавській, Львівській і Тернопільській областях через відносну безпеку та високу родючість ґрунтів.

У регіонах, що постраждали від боїв, таких як Запорізька, Донецька, Херсонська та Сумська області, ціни значно нижчі. Це обумовлено не тільки безпековими ризиками, а й обмеженою активністю на ринку через відсутність стабільності.

Інвесторам варто ретельно оцінювати регіональні ризики та перспективи. Західні області, попри високу вартість землі, пропонують більш стабільні умови для інвестицій, тоді як вкладення в постраждалі регіони можуть принести більший прибуток у майбутньому, але вони пов’язані із значними ризиками.

Юридичні особи: новий гравець на ринку

З відкриттям ринку землі для юридичних осіб з 1 січня 2024 року цей сегмент почав долучатися до купівлі сільськогосподарських земель.

Протягом першого півріччя юридичні особи придбали 21,5 тис га землі, що становить 18% від загальної площі проданих земель. Це свідчить про високу зацікавленість великих компаній в угіддях, особливо в перспективних регіонах.

Юридичні особи демонструють готовність платити за землю значно більше, ніж фізичні особи. Це може бути пов'язано як з довгостроковими планами щодо розвитку агробізнесу, так і з необхідністю закріпити свої позиції на ринку в умовах зростання цін. Ціни зростають і будуть зростати через девальвацію гривні, а земля – це найкраща можливість врятувати гроші від знецінення.

Можливість придбання до 10 тис га землі юридичними та фізичними особами є значним стимулом для інвесторів. Такі гравці, як Land Club та наші колеги, які об’єднують великих аграрних операторів, будуть допомагати юридичним особам залучати інвестиції і працювати з великими земельними активами.

Я переконаний, що з 2025 року буде більш суттєвий приплив інвестицій у землю від юридичних осіб, які контролюються українськими громадянами.

Хоча зараз юридичні особи не домінують на ринку, їх роль у майбутньому буде значною, особливо в післявоєнний період, коли стабільність і прогнози стануть більш сприятливими для довгострокових інвестицій.

Ринок сільськогосподарської землі в Україні продовжує відновлюватися, демонструючи стабільне зростання як за кількістю угод, так і за цінами.

Наведу приклад Land Club. Протягом 2023 року за участю інвестиційного об’єднання було укладено 553 угоди. З початку 2024 року через Land Club пройшло 219 ділянок. Попри виклики, спричинені війною, ринок залишається привабливим для інвесторів, які бачать у ньому великий потенціал.

Тенденція зростання цін та активна участь юридичних осіб свідчать, що інвестиції в аграрну землю можуть стати вигідним рішенням у довгостроковій перспективі. Однак для успішних інвестицій необхідно ретельно аналізувати ринкові умови, враховувати регіональні ризики та адаптувати стратегію до обставин.