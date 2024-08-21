Як українському бізнесу бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку

"Близько 20% іноземців знають про українські бренди та можуть назвати принаймні один із них" — такими є результати дослідження Brand Ukraine про знання та сприйняття українських брендів у світі в травні 2024 року.

За понад шість років експансії на закордонні ринки та роботи з міжнародними партнерами я впевнилась, що продукт made in Ukraine може знаходити своїх покупців у різних країнах світу та займати конкурентоспроможні позиції майже в будь-якій галузі.

Раніше це було набагато складніше, враховуючи мінімальне знання про українські бренди серед інших країн світу. З початком повномасштабної війни динаміка розвитку та успіху українського експорту покращилися — багато іноземців бажають підтримати Україну та дізнатися про неї більше, купуючи продукцію з маркуванням made in Ukraine.

Які переваги має український продукт на міжнародному ринку? Серед головних факторів — високий рівень якості продукції, високотехнологічні розробки та IT-рішення, креативні маркетингові кампанії, а також візуальна складова та дизайн продукції.

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Саме вони є позитивними драйверами для підвищення впізнаваності українських брендів, покращення економічного розвитку країни та зміни сприйняття іміджу України за кордоном.

На власному досвіді експорту професійного обладнання для салонів краси у 40+ країн світу я бачу, що велику роль у виборі продукції іноземними партнерами та покупцями грає дизайн.

Наприклад, в Італії віддають перевагу яскравим та неоновим кольорам і візуально естетичним товарам. У Німеччині дизайн більш стриманий і консервативний, тому український виробник має всі шанси виділитися та проявити себе.

У кожній країні — власні фактори вибору. Але в процесі створення продукції важливо враховувати глобальні тренди виробничого (промислового) дизайну, зокрема, якщо ви експортуєте власну продукцію українського виробництва за кордон.

Перш за все, важливо памʼятати, що головна функція виробничого дизайну — робити продукти інтуїтивно зрозумілими для користувачів у всьому світі. Функціональність та простота продукту мають гармонійно поєднуватися з його естетикою, яка покращує досвід щоденного користування продуктом.

Та крім того, з кожним роком галузь виробничого дизайну розвивається — під впливом глобальних викликів, інновацій і новаторських проєктів, які розширюють межі традиційного дизайнерського мислення.

На які тренди дизайну важливо орієнтуватися українським виробникам, щоб бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку?

Сталість

В основі сталого дизайну — відповідальне використання природних ресурсів та врахування потреб майбутніх поколінь. Дотримуючись цього принципу, дизайнери віддають перевагу екологічним матеріалам, які є довговічними, енергоефективними, підлягають переробці та не мають негативного впливу на навколишнє середовище.

Виробники, які використовують цей підхід, можуть позитивно впливати на сприйняття і поведінку користувачів, пропонуючи екологічні рішення та пропагуючи їхню цінність для суспільства та природи.

Технології та інновації

3D-друк, віртуальна та доповнена реальність, генеративний дизайн, Інтернет речей (IoT) та багато інших інноваційних рішень зробили революцію у сфері промислового дизайну.

Наприклад, 3D-друк дозволяє швидко створювати прототипи та складні конструкції, а VR і AR покращують візуалізацію та взаємодію з продуктом. Генеративний дизайн використовує алгоритми для інноваційних рішень, а IoT інтегрує в продукти функції штучного інтелекту.

Ці технології не тільки спрощують процес проектування та зменшують витрати на створення прототипів, але й прискорюють цикли розробки продукту та масштабування у виробництві.

Людиноцентричність

У фокусі людиноцентричного дизайну (або HCD, human-centered design) — розуміння потреб, бажань та поведінки користувачів, а також методи ергономіки та юзабіліті.

Заснований на перетині декількох галузей — інженерії, психології, антропології та мистецтва, людиноцентричний дизайн вперше запропонував ставити в центр людину, а не функцію.

Саме тому до розробки дизайну залучаються реальні клієнти, запити та проблеми яких мають бути вирішені за допомогою дизайну. Це підвищує довготривалість та задоволення від користування продуктом, що прямо впливає на бізнес-показники.

Мінімалізм

Мінімалізм з кожним роком стає все більш популярним у будь-якій галузі дизайну. Концентрація на головному, лаконічність та простота форм роблять продукт інтуїтивно зрозумілими, ефективними у використанні та естетично привабливими.

Головна ідея мінімалістичного дизайну — зосередити увагу користувача на прикладних функціях, зберігаючи естетику та елегантність.

Інклюзивність

Головна мета інклюзивного дизайну — розробка та адаптивність продуктів, які враховують різні потреби та можливості користувачів. Це дизайн для всіх, бо він може залучати максимально широку аудиторію та не має обмежень у доступі до продукту.

Інклюзивний дизайн говорить про етичність бізнесу по відношенню до суспільства, а також є стратегічною необхідністю — особливо зараз, під час повномасштабної війни в Україні, коли людей з обмеженими можливостями стає все більше.

Тому зараз бізнесу важливо розробляти продукти за принципами безбарʼєрності та універсальності, враховуючи можливості людей з особливими потребами.

Біомімікрія

Гармонійні форми та пропорції, різноманітна кольорова гама, плавність ліній — для багатьох дизайнерів природа часто є джерелом натхнення на нові рішення. Тому цей напрям дизайну є синтезом унікальності природи та технологічних рішень, що робить продукти цікавими та водночас зрозумілими для користувача.

Органічні матеріали, екологічний підхід у виробництві, візуальна схожість з природними формами — все це варто враховувати, розробляючи продукти в цьому напрямку дизайну.

АІ (штучний інтелект)

Технологія штучного інтелекту (ШІ) вже трансформувала багато галузей, і дизайн — не виключення. Серед головних переваг ШІ — програми та алгоритми, які самостійно створюють складні креативи, генерують векторні зображення, оптимізують процес проектування продукту, візуалізують дизайнерські рішення тощо.

Це значно підвищує швидкість та ефективність роботи дизайнера, а також пропонує ряд нових рішень для творчості та створення дизайну продукту.

Але найголовніше — дизайн вашого продукту має відповідати філософії бізнесу, підсилювати його ключові характеристики, цінність для суспільства та місію. Про це також важливо памʼятати і кожному з нас, бо йдучи вперед та розвиваючись, ми підтримуємо нашу країну і допомагаємо їй вистояти у важкі часи.