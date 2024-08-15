Енергетична трансформація в умовах війни: погляд зсередини

За 24 роки діяльності Viessmann Climate Solutions в Україні я спостерігав чимало кризових ситуацій на ринку, але цього року ми зіткнулися з безпрецедентними втратами та пошкодженнями енергетичних об'єктів.

Ця ситуація вимагає від нас навчитися генерувати виважені довгострокові рішення, аби вийти з неї з найменшими втратами. Моя основна думка: ми впораємось тільки тоді, коли зосередимося на реальних потребах, а не піддаватимемося паніці.

Європейський досвід і українські реалії

Не заперечую, досвід Європи є важливим для виходу з енергетичного колапсу. Однак варто розуміти, що жодна європейська країна не стикалася з такими масштабними викликами, як Україна сьогодні.

Тому ми повинні не лише використовувати експертизу партнерів, але й адаптувати її до наших реалій.

Як уникнути хаосу на ринку когенерації: ключові моменти

Минулого року інструментом забезпечення базових потреб населення були генератори, цьогоріч – йде полювання на когенераційні установки (КГУ).

Крок правильний, та аналізуючи потреби й вимоги замовника в поточних проєктах енерговідбудови, добре помітно поспішність. Це тривожна тендеція, яка матиме наслідки. Передусім – відсутність очікуваних результатів.

Щоб не розчаруватися в технології, яка має потенціал, варто проводити аналітичну роботу, не нехтувати встановленими нормами щодо ефективності, екологічності та економічності обладнання.

У підборі складних інженерних рішень важливо: перше – ретельно вивчити продукт, друге – враховувати контекст конкретного проєкту. Когенерація – це "гра в довгу". Обладнання має відповідати не лише поточним потребам, а й покривати питання, які можуть виникнути в майбутньому.

Інженери Viessmann CS Ukraine роблять ставку на встановлення міні ТЕЦ до 500 кВт та модульних транспортабельних котелень небезпідставно. Чому? Погляньмо на паніку довкола когенераційних машин потужністю 1 МВт, їх хочуть всі – від заводів до критичної інфраструктури.

Фактично ж, після аналізу запиту замовника, стає очевидно, що для цього конкретного випадку когенераційної установки малої потужності буде більше ніж достатньо.

Здійснюючи підбір, обов’язково потрібно враховувати термін окупності, об’єктивність потреби замовника в більшій потужності, потенційну можливість нарощення генерації в майбутньому, показник ККД електричний й тепловий, енергоефективність та відповідність європейським екологічним стандартам.

Енергетична стійкість через децентралізацію

Абстрагуючись від ризиків, котрі несе хаос на ринку когенерації, хочу відзначити, що формування енергетичної стійкості через децентралізацію енергетики – це не лише відповідь на поточні виклики, але й шлях до створення стійкої системи, яка здатна протистояти будь-яким новим загрозам.

Я впевнений, що помірна енергетична децентралізація є ключем до вирішення багатьох проблем, спричинених війною. Вона допоможе не тільки стабілізувати енергосистему, але й покращити економічний та соціальний клімат у країні.

Тим, хто тільки планує впроваджувати когенераційні технології, я б радив враховувати, що ситуація зараз набагато складніша, ніж була, скажімо, навесні.

За умов відсутності нових втрат енергетичного сектору, такі показники можуть тривати впродовж цього року та ще декілька років. Різниця між виробництвом та споживанням електроенергії буде значною, і важливо підготуватися до цього заздалегідь.

Внесок Viessmann Climate Solutions у відбудову енергетичної інфраструктури

Я пишаюся тим, що у співпраці з проєктними командами та міжнародними організаціями Viessmann CS Ukraine працює над енерговідбудовою об'єктів критичної інфраструктури та енергетичною трансформацією в державі.

Наші проєкти в Херсонській, Київській, Харківській та інших областях спрямовані на відновлення теплопостачання та енергозабезпечення, зниження споживання газу та зменшення впливу на довкілля. Впровадження інженерних рішень Viessmann Climate Solutions дозволить знайти шлях, яким критична інфраструктура та населення будуть повністю забезпечені світлом та теплом навіть у найтемніші для України часи.

Ми не просто віримо у світлі, теплі часи – ми їх будуємо, тут і зараз

На завершення хочу сказати: гідні умови потрібні всім, саме тому команда Viessmann Climate Solutions невтомно працює, виявляючи сміливість нести населенню тепло, світло, та комфорт у будь-якому куточку України.

Так, попереду ще один непростий сезон, але ми до нього готові і прагнемо забезпечити таку ж стійкість й рівновагу всім українцям. Усе можливо, якщо діяти масштабно, спільно та проактивно. Ми не просто віримо у світлі, теплі часи – ми їх будуємо, тут і зараз.​​​​​​​​​​​​​​​​

Олександр Збанко, CEO Viessmann Climate Solutions в Україні, спеціально для редакції "Економічна правда"