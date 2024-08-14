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Перевірте перед поїздкою: як обрати легального автобусного перевізника в Україні

Перевірте перед поїздкою: як обрати легального автобусного перевізника в Україні

Щонайменше 25% ринку автобусних перевезень не платить податки, та не несе відповідальності за безпеку пасажирів. Як не натрапити на нелегалів?
Середа, 14 серпня 2024, 13:46
Сергій Деркач
заступник міністра у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

Нещодавно ми запустили єдиний державний портал для пасажира та перевізника. Ресурс є частиною реформи міжнародних автобусних перевезень. 

Це офіційний портал, на якому зібрані виключно легальні автобусні перевізники з регулярними маршрутами за кордон. Також портал дозволяє пасажиру перевірити свого перевізника, який пункт пропуску перетинає автобус та чи можна розраховувати на вчасний перетин кордону. 

За нашими даними, у 2023 році пасажиропотік на автобусні маршрути за кордон становив 7,5 млн людей, що майже втричі більше ніж у 2019 році. 

Такий попит зумовлений широкомасштабним вторгненням, закриттям авіарейсів та, часом, справжнім квестом придбати квитки на міжнародні потяги, адже залізниця і так працює на максимальних потужностях, тому з попитом не завжди справляється.

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Постійне зростання популярності автобусних маршрутів спонукає перевізників збільшувати пропозицію, однак, це не завжди гарантує високий рівень сервісу. Згідно з даними дослідження КМІС, 35% пасажирів не порадили б поїздку автобусом за кордон. 

При цьому, 25% пасажирів купують квитки на міжнародні автобусні рейси в Telegram та Facebook, ще 25% – їдуть автобусами менше 20 місць і 17% пасажирів називають умови в автобусі некомфортними. 

Тобто не всі перевізники, на жаль, працюють легально, а самі пасажири часто просто не звертають на це увагу, купуючи квитки на "бусіки" в соціальних мережах. За нашими даними, щонайменше 25% ринку не платить податки, через що щорічно бюджет країни недоотримує щонайменше 500 млн гривень. 

А користуючись послугами легальних перевізників, пасажир може бути впевнений, що він застрахований і перевізник має всі необхідні документи, а отже бере відповідальність на себе. 

Саме за таких умов подорож пройде безпечно і комфортно. І до того ж, такий перевізник офіційно платить податки в бюджет, а отже підтримує економіку країни в складні часи повномасштабної війни. 

Самостійно перевірити, чи є у перевізника ліцензія на міжнародні перевезення, документи водія та транспортного засобу, дозвіл на здійснення таких перевезень, партнери у країнах, через які буде їхати автобус, для пасажира доволі непросто. 

Саме тому ми зібрали всіх перевізників з регулярними маршрутами на одному місці. Легальні – значить безпечні. Більше того, вести з легальним перевізником діалог значно простіше: пасажир може розраховувати на страхування чи зворотній зв’язок у разі отримання на його думку неякісних послуг. 

Безумовно і самим перевізникам вигідно та зручно бути на державному порталі, адже, інтегруючись до порталу, вони проходять верифікацію та перевірку. А тим перевізникам, які ще не отримали всі необхідні документи – це додатковий стимул "вийти з тіні". 

Окремо на порталі доступна можливість придбати квиток у перевізника – для цього існують відповідні функції. 

Таким чином, державний портал стає в нагоді всім сторонам – як пасажиру, так і перевізнику. Перший – може витратити кілька хвилин часу і розраховувати, що подорож пройде безпечно, без шалених черг на кордоні та з комфортом. 

Другий – може залучати додаткових клієнтів завдяки безоплатній інтеграції до порталу та підтримці з боку держави.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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