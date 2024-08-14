Нестандартне рішення: як перенести в Україну новітню ТЕС

Українська енергетична система перебуває під постійними атаками агресора. Внаслідок дій країни-терориста вже зруйновано або пошкоджено до 80% вітчизняної теплової генерації.

Неймовірними зусиллями українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, і на початку серпня тривалі відключення електрики припинилися.

Але це не означає, що виведені з ладу потужності якимось дивом відновилися – просто з планового ремонту вийшли два атомних енергоблоки.

Втім, атомна генерація хоча й покриває базову потребу країни у електроенергії, але майже не здатна оперативно реагувати на пікові добові навантаження.

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До маневрової ж генерації, яка дозволяє уникати блекаутів, належать саме теплові та гідростанції, що зазнали найбільшої руйнації.

За класичного підходу для відновлення або будівництва нових ТЕС, виробництва, закупівлі та монтажу необхідного обладнання, потрібні довгі роки.

Але ситуація потребує нестандартних рішень, до яких належить й перенесення вже існуючих станцій з інших країн в Україну.

Наразі компанія розглядає різні варіанти допомоги української енергосистеми і планує втілити у життя перший проєкт з перевезення нової ТЕС з-за кордону та встановлення її на території України.

В одній з сусідніх країн фахівці нашої компанії звернули увагу на законсервовану теплову станцію, яку було побудовано у 2016-2018 роках. Тоді, через зростання цін на природний газ, запуск об'єкту втратив актуальність, і ТЕС так і не стала до роботи у себе вдома.

Стан готовності цього об’єкта — 90% (при цьому 100% комплектующих вже знаходяться на складі станції). ТЕС має високий коефіцієнт корисної дії, а її встановлена потужність складає 60 МВт.

Поза всякими сумнівами, перевагою об’єкту є його сучасне обладнання. Насамперед йдеться про турбіни Rolls-Royce (достатньо сказати, що турбіни цього виробника встановлюють на найбільших сучасних пасажирських авіалайнерах – Airbus А380 та Boeing 747).

Ретельно обиралися й інше основне обладнання. На ТЕС змонтовані генератори Siemens та трансформатори Alstom – компаній, відомих на весь світ своїми енергоефективними рішеннями.

Своєрідною "родзинкою" станції є гарний дизайн адміністративній будівлі, яка оздоблена навіть мармуровою підлогою. У цьому приміщенні встановлені шафи релейного захисту, автоматизована система управління, обліку та контролю електроенергії.

Адмінбудівля зазвичай застосовується оперативним персоналом, черговою зміною, у ній можна розмістити їдальню для співробітників тощо.

Діючи оперативно, наша компанія вже знайшла партнерів, які мають досвід монтажу таких об'єктів. Разом з ними спеціалісти компанії готові розпочати демонтаж станції, пакування обладнання, перевезення його до України та монтаж на новому місці.

Цей складний процес можливо завершити відносно швидко – лише за 8-12 місяців. Тобто, вже за рік станція може бути готовою до роботи в Україні.

Нова ТЕС додасть 60 МВт до енергосистеми України. Це становить 0,25% всієї генерації у пікові години, або 0,5% мінімуму споживання країни.

Орієнтовна вартість проєкту складає близько €50 млн. Сума відносно невелика, тому й попит на такі об’єкти за кордоном є: можливістю покупки станції цікавляться не лише українці, але й фахівці з інших країн світу.

До речі, ще навесні 2024 року на рівні українського уряду досить жваво обговорювалося питання перенесення в Україну законсервованих вугільних ТЕС з Німеччини і Литви.

Зі свого боку, бізнес підхопив цю ідею, проаналізував ситуацію на ринках енергообладнання інших країн і вже готовий до реалізації відповідного проєкту. Очікують українські енергетики й певної зацікавленості з боку держави, адже питання енергетичної безпеки країни лежить у межах компетенції уряду.

Скептики можуть опонувати – мовляв, 60 МВт потужності не вирішать всі проблеми української енергетики. Дійсно, проєкт нашої компанії мусить стати лише одним з багатьох кроків з відновлення енергосистеми України.

Втім, саме ТЕС потужністю 50-100 МВт наразі вкрай необхідні країні. Така генерація дозволяє легко маневрувати під час пікових навантажень, а велика кількість подібних станцій вирішує проблему розподіленої генерації і є стійкою для ураження.