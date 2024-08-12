Чому ESG-трансформація українського бізнесу важлива під час повномасштабної війни

Війна та пов'язані із нею негативні екологічні та соціальні наслідки стимулюють компанії розвивати ESG-практики та змінювати усталені підходи до управління. Відповідність компанії вимогам ESG стає перепусткою для співпраці з міжнародними партнерами та участі у післявоєнному відновленні України.

І, якщо для прогресивного світу ESG - це про відповідальність бізнесу перед суспільством, про приналежність до клубу "своїх", що працюють за однаковими чи схожими стандартами, то для України - це в першу чергу про інструменти безперебійної діяльності під впливом найскладніших зовнішніх факторів, спричинених війною.

Тренд ESG вже визнаний світом, і на міжнародній арені багато компаній зважають на фактори ESG при будуванні стратегій розвитку. В Україні це здебільшого представники великого бізнесу, міжнародні компанії або компанії, які співпрацюють з міжнародним бізнесом.

Згідно із даними дослідження KPMG, яке проводилося у 2022 році, найвищі показники зі звітності у сфері сталого розвитку та ESG демонструють країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону: 89% компаній цього регіону звітують з питань сталого розвитку та ESG. Далі йдуть компанії з Європи (82% компаній), Америки (74% компаній) та Близького Сходу і Африки (56 % компаній).

Майже половина респондентів в Україні (47%) та дві третини у світі (67%) говорять сьогодні про запит з боку зацікавлених сторін, зокрема інвесторів, регуляторів та замовників, на збільшення звітності та прозорості з питань ESG (екологічних, соціальних та управлінських). 30% в Україні та 58% керівників у світі характеризує цей запит як значний та вагомий, зазначаючи, що найбільший тиск бачать з боку інституційних інвесторів – 67% в Україні та 52% у світі.

В Україні, на сьогодні, 29% компаній готові до ESG-аудиту. Як показує звіт KPMG, незважаючи на досягнутий прогрес, багато компаній все ще відстають у підготовці до обов'язкової звітності та аудиту за ESG критеріями.

ESG стандарти для Укрексіму

Впровадження ESG стандартів для Укрексіму – стратегічний компонент, як для забезпечення стійкості інституції до зовнішніх чинників і безпрецедентних викликів війни, так і для розвитку одного з ключових напрямків роботи банку – співпраці з МФО.

Сьогодні Укрексімбанк – єдиний фінансовий агент уряду України з реалізації програм міжнародних фінансових організацій й уряду України. Банк має компетенцію в залученні коштів та формуванні фінансових продуктів, зокрема довгострокових кредитів, у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Протягом 2022-2023 років в рамках спільних з МФО Програм Укрексімбанком було реалізовано понад 200 кредитних проєктів загальним обсягом фінансування понад еквівалент 220 млн дол. США або майже 9 млрд грн.

У липні 2024 року Укрексімбанк отримав нагороду Ukraine's Best Bank in ESG від міжнародного видання Euromoney.

На сьогодні Укрексімбанк працює над розвитком кожного з трьох напрямків ESG.

Екологічний напрям. Укрексімбанк надає підтримку здійснення "зеленого переходу" України. Банк та інвестиційний фонд Green for Growth Fund (GGF) уклали Меморандум про співпрацю для розвитку "зеленої" економіки країни.

Крім того, Укрексімбанк має значний досвід у реалізації спільних проєктів з фінансування програм з промислової енергоефективності та відновлюваної енергетики. Результати роботи отримали схвальну оцінку впливових національних та іноземних інституцій, міжнародних фінансових організацій, включаючи Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та ЄІБ.

Соціальний напрям. З перших днів повномасштабного вторгнення державний Укрексімбанк відразу сконцентрувався на підтримці критичних секторів економіки. До прикладу, навесні 2022 року Банк оперативно долучився до фінансування першої воєнної посівної, забезпечивши в стислі строки фінансування на суму понад 2,3 млрд грн.

Банк підставив кредитне плече операторам паливного ринку для створення нових маршрутів постачання пального в Україну під час "паливної кризи" у травні – червні 2022 року.

Банк взяв на себе амбітні зобов’язання щодо підвищення фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, приєднавшись до Хартії, укладання якої ініціювали Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Враховуючи те, що на сьогодні конкуренція за кадри в Україні надзвичайно висока, один із ключових викликів для HR-підрозділів Банку – створення внутрішньої екосистеми не тільки розвитку наявних компетенцій, а й формування нових, які актуальні на сьогодні та будуть необхідні в майбутньому. Тому Укрексімбанк активно інвестує в навчання команди на всіх рівнях.

Останні три роки в Банку реалізується корпоративний проєкт Академія Exim. Він поєднує аудиторне навчання у форматі тренінгів і онлайн-навчання з широкою базою знань, вебінарів та курсів.

Один із важливих напрямів роботи в Укрексімбанку – це розвиток управлінської команди. Навесні стартувала масштабна програма Exim MBA, учасниками якої стали керівники стратегічного рівня (як із головного офісу, так і регіонів), а тренерами – провідні вітчизняні бізнес-експерти. Реалізація проєкту – це ще один крок до формування й підтримки в банку сучасної, ефективної та здорової управлінської культури.

Корпоративне управління. З 2018 року колегіальним органом управління Банку є Наглядова рада. Вона складається з незалежних членів та представників Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

15 січня 2024 року відбулося перше засідання оновленої Наглядової ради Банку, до складу якої входять найавторитетніші міжнародні та українські експерти.

Також нещодавно в Банку було призначене нове правління з великим міжнародним досвідом роботи в банківській сфері. Тому, завдяки досвіду та експертизі топменеджерів, Укрексімбанк посилить роботу в напрямку запровадження стандартів ESG та реалізовуватиме нові проєкти спільно з МФО.