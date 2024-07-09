Що зроблено для підготовки до найскладнішого опалювального сезону?

Українська енергосистема залишається однією з ключових цілей росії. Це не випадково, адже це сервісна служба для всієї економіки, та як її окрема галузь формує самостійно 14% ВВП України.

Згідно з оцінкою KSE Institute, станом на травень 2024 року, одні з найбільших в Україні джерел виробництва та передачі електроенергії – Каховська та Дніпровська ГЕС, Зміївська та Трипільська ТЕС – повністю зруйновані.

Критично пошкоджені понад 80% приватних теплоелектростанцій та близько половини високовольтних підстанцій передачі електроенергії. Зруйновані практично всі нафтопереробні заводи і значна частка інфраструктури зберігання нафти та нафтопродуктів. Прямі збитки енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії становлять $16,1 млрд.

Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Погодинні відключення електроенергії стали вимушеним і обов’язковим заходом для балансування системи в години пікового навантаження.

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Така ситуація буде тривати протягом ремонтної компанії цього року та ще декілька років потому, доки не буде відновлено потужності для потреб економіки та населення. Водночас триває робота з європейськими партнерами для збільшення обсягів імпорту: зокрема з 1,7 ГВт (цифри, яку сьогодні технічно можливо імпортувати) до 2,2 ГВт встановленої потужності.

Пріоритетом Уряду України є питання посилення стійкості енергосистеми, забезпечення енергонезалежності та енергобезпеки шляхом швидкого відновлення пошкоджених та будівництва нових децентралізованих потужностей.

Децентралізація енергосистеми – ключове завдання

Чим більше в Україні буде невеликих об’єктів генерації електроенергії, тим менш вразливою вона стане до російських атак. Тобто у разі виведення з ладу одного об’єкта не доведеться відключати від електроенергії споживачів по всій країні.

Децентралізація енергосистеми передбачає комбінування різних джерел енергії (газопоршневі установки та газові турбіни, сонячні панелі та акумулятори, вітряки та когенерація) разом з максимальним наближенням до споживача, що забезпечить енергонезалежність та розвиток регіональної економіки.

У кожному обласному центрі необхідно облаштувати установки для автономного живлення критичної інфраструктури. Йдеться про десятки міні-ТЕЦ по всій країні.

У цьому напрямку Уряду значно допомагають партнери. Першочергово – через Фонд підтримки енергетики, створений за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків.

Завдяки USAID та у співпраці з Міністерством відновлення, Комітетом Верховної Ради України з енергетики та ЖКП, НКРЕКП, у 32 містах України облаштовуються установки з одночасного вироблення електро- та теплової енергії (когенерації). На початок липня вже підключено до мереж 18 таких установок із 91 доставленої.

Загалом, станом на початок липня в Україні є майже 150 газопоршневих та газотурбінних установок.

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшло декілька партій сонячних панелей для забезпечення потреб українських лікарень.

Уряд, регіони та міста закладають гроші для підготовки до опалювального сезону та покриття витрат на встановлення обладнання, яке надають або закуповують партнери. Пріоритетом є найбільш постраждалі регіони.

Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харкова та Харківської області. Також додатково до 2 млрд грн вже передбачені у бюджеті Харкова на підготовку до опалювального сезону. Це кошти на встановлення та підключення обладнання від партнерів та для реалізації інших заходів з відновлення енергосистеми регіону та міста.

Державні компанії також роблять свій вклад у будівництво нових потужностей.

"Укрнафта" докладає всіх зусиль для запуску перших нових 100 МВт у найкоротші терміни та планує масштабуватись протягом трьох років до орієнтовної потужності газової генерації в 1000 МВт. Паралельно компанія працює над проєктами вітрових і сонячних електростанцій.

"Укрзалізниця" створює ТОВ "УЗ Енерго" для будівництва нових потужностей генерації електроенергії. Нові потужності зможуть забезпечити потреби компанії та споживачів. У планах компанії побудувати у різних регіонах України десятки газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт, а перші 10 МВт – ввести в експлуатацію до початку зимового періоду.

Як споживачам стати виробниками електроенергії

Потрібно, щоб якомога більше споживачів могли забезпечити власною енергією свої домівки та бізнес, посилюючи таким шляхом власну енергетичну стійкість. Надлишкову електроенергію є можливість віддавати в об'єднану енергосистему.

Для цього вже працює механізм самовиробництва електроенергії (net billing). Він дає змогу споживачам встановлювати генерацію для власних потреб, а решту неспожитої електроенергії продавати своєму постачальнику.

Створення механізму передбачене, зокрема, у прийнятому рік тому Законі України 3220-IX від 30.06.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України". Для впровадження цього закону напрацьовані всі необхідні підзаконні акти.

Зокрема для запуску механізму затверджений окремий Порядок купівлі-продажу електричної енергії та відповідна форма договору, внесені зміни у Правила роздрібного ринку електричної енергії, Кодекс системи передачі, Кодекс системи розподілу, Кодекс комерційного обліку.

Додатково за дорученням Президента України розробляються заходи, що спростять встановлення сонячних панелей та акумуляторів разом з податковими, митними пільгами, кредитними програмами. Також Президент поставив завдання створення стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

Комплекс заходів для прискорення введення нових потужностей

Заходи Уряду, що вже реалізуються, умовно можна поділити за двома напрямами: фінансові та регуляторні.

Фінансові заходи

Важливою є підтримка побутових споживачів та бізнесу, які готові встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів.

Для збільшення можливості банків видавати більше кредитів, Національний банк України ухвалив Стратегію з розвитку кредитування. Впровадження стратегії дає можливість збільшити потенціал банків щодо нарощення кредитного портфеля у півтора рази.

Нові положення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, зокрема для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури. Державні банки вже активно працюють над розробленням нових продуктів.

Наразі Уряд працює над програмою пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу. Закуплене енергообладнання може бути заставою для пільгових кредитів.

Зокрема затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у домогосподарствах.

Для придбання та встановлення відповідного обладнання надаватиметься безвідсотковий кредит строком до 5 років. Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство становитиме 244 тис. грн. А максимальна сума кредиту – 480 тис. грн терміном на п'ять років. Надання державної підтримки фізичним особам здійснюється Фондом розвитку підприємництва.

Також державна програма "Додай енергії твоєму бізнесу" дозволяє малому та середньому підприємництву отримувати кредити за ставкою від 0%. Зокрема для придбання енергоефективних технологій або технологій з використанням відновлюваних джерел енергії, на ремонт, відновлення чи реконструкцію приміщень підприємств, для поповнення обігових коштів.

Нульова ставка можлива за умови поєднання програми кредитування заходів з енергоефективності з можливостями інших державних та банківських програм, передусім – з програмою "Доступні кредити 5-7-9-%".

У цьому контексті Уряд розширив сферу дії програми "Доступні кредити 5-7-9%". Бізнес може отримувати доступні кредити на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Ринок теж консолідується: 17 найбільших банків України підписали Меморандум щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури нашої держави.

Запроваджується компенсація за встановлення відновлювальних джерел енергії. Вже зараз Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсації: до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій; до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення. Така можливість доступна за програмою "ГрінДім", яку цієї весни запустив Фонд енергоефективності. Для реалізації програми НКРЕКП спростила процедуру приєднання нових генеруючих установок до електричних мереж – без сплати ставки за приєднання.

Також для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) доступні кредити – до 5 млн терміном до 5 років під 7% річних – на купівлю та встановлення енергообладнання.

Зокрема генеруючих установок, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також установок зберігання електроенергії та допоміжне обладнання.

Уряд та народні депутати працюють над зняттям митних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання.

Для цього Уряд спільно з Верховною Радою України підготував законопроєкти №11343 та №11344 від 17.06.2024. Прийняття очікується в липні 2024 року.

Крім цього, з метою зменшення боргів на балансуючому ринку та припинення їх накопичення, "Укренерго" планує одноразово залучити фінансування від донорів. "Укренерго" також працює з регулятором для усунення останніх бар'єрів для активної розбудови систем накопичення енергії.

Так, запроваджені довгострокові (від 2 до 5 років) спеціальні аукціони на допоміжні послуги з можливим відтермінуванням початку надання послуги на 3 роки. Це рішення є на межі фінансового та регуляторного, та показує їх взаємозв'язок,зокрема дозволить залучати кредитні кошти та сприятиме збільшенню інвестицій у маневрені генеруючі потужності та/або установки зберігання енергії, стимулюватиме розвиток конкуренції на ринку допоміжних послуг.

Регуляторні заходи

Наразі діє Закон України від 24.02.2023 №2955-IX щодо розвитку в Україні високоефективного комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Згідно з ним, спрощені умови для запровадження високоефективного виробництва теплової та електричної енергії, імплементуючи при цьому вимоги Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Також Уряд спростив розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж. Знято цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше.

Скорочено терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільних систем газотурбінних або газопоршневих установок, у тому числі когенераційних установок.

Спрощено процедуру будівництва, зокрема воно може проводитись паралельно з розробленням проєктної документації, а експлуатація може здійснюватися без сертифіката про прийняття в експлуатацію.

Спрощено умови приєднання до теплових, газових та електричних мереж, мінімізована кількість необхідних документів. Скасовано процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля.

Також для спрощення реалізації розподіленої генерації, НКРЕКП скоротила:

до 2 днів (раніше було 10) терміни видачі та погодження технічних умов на приєднання споживачів до електромереж та зменшено кількість документів для отримання послуги;

до 1 місяця (раніше було 3) термін надання послуги приєднання до газорозподільних систем та зменшено кількість необхідних документів.

Крім цього, державні підприємства можуть закуповувати газопоршневі, газотурбінні, поршневі установки без проведення тендерів.

Також НКРЕКП зобов’язала приєднувати генеруючі установки до електричних мереж без сплати ставки за приєднання та у скорочений термін.

У період недостатності потужностей генерації, енергоефективність є першочерговим кроком у зниженні споживання енергоресурсів та безпеки функціонування системи. Енергоефективність та відповідальне споживання є питанням виживання та ключовим принципом відновлення. Водночас це допоможе посилити конкурентоспроможність на ринку.

Розуміючи невідкладність та терміновість дій з посилення енергоефективності як у секторах будівництва, так і споживання, Уряд схвалив:

Стратегію термомодернізації будівель на період до 2050 року;

План заходів з її реалізації, спрямованих, зокрема, на підтримку впровадження будівель з майже нульовим споживанням енергії.

Також затверджено Порядок використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Першочергово кошти будуть спрямовані на зниження ставок за кредитами для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення відновлюваних джерел енергії.

У цьому контексті також ухвалений та набрав чинності Закон України від 4.06.2024 №3764-IX про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Згідно з ним, зокрема, мають бути створені місцеві енергетичні плани. Енергетичний план – це документ стратегічного планування, що визначає на місцевому рівні довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку певної території та об’єктів у межах такої території, та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення.

Зокрема з урахуванням національних цілей, а також цілей з енергоефективності, скорочення викидів парникових газів, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших пов’язаних з використанням енергії цілей.

Держава зможе підтримати органи місцевого самоврядування у впровадженні енергоефективних заходів саме за наявності рішення про затвердження місцевого енергетичного плану у відповідних органах.

Міжнародні партнери підтримують відбудову енергетики

На Конференції відновлення України 2024 в Берліні (Ukraine Recovery Conference 2024) укладено понад 100 міжнародних угод, значна частка яких – в енергетичній сфері.

Зокрема, підписано меморандуми з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ, впровадження енергоефективних технологій, розбудови розумних мереж та відновлення гідроелектростанцій.

Також у спільному комюніке за підсумками першої зустрічі на рівні міністрів Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, що відбулася на полях Конференції, зафіксовано, що додаткова допомога для реалізації планів України щодо створення сучасної, більш децентралізованої, екологічно чистої енергетичної системи, інтегрованої з Європою – буде.

Які ще заходи очікується запровадити до кінця 2024 року

Очікується зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання. Це важливий крок у напрямку відновлення безперебійного постачання електроенергії не лише на побутовому рівні, а у цілих галузях.

Також необхідне запровадження ринкової концепції відновлюваної енергетики. Для цього вдосконалюється нормативно-правова база для збільшення частки відновлюваної енергетики та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Зокрема, очікується прийняття та набрання чинності законодавчої та нормативної бази для стимулювання інвестицій у ВДЕ, що відповідає вимогам Європейського Союзу, зокрема необхідні процедури та документи для проведення аукціонів.

Буде запроваджено/внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2019 року № 1175" щодо удосконалення Порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки".

Продовжиться імплементація положень Європейського зеленого курсу, Закону України 3220-IX від 30.06.2023 щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України.

Реалізовані та заплановані заходи допоможуть зменшити кількість годин відключень електроенергії вже цього осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Уряд готується до того, що цей період буде найскладнішим в історії України і спрямовує свої дії на прискорення введення нових децентралізованих і розподілених потужностей з генерації електроенергії.