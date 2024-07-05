"Час розкидати каміння" або чому зараз найкращий період інвестувати

Всі знають, що зараз вкрай важкий час у світі: війна в Україні, нестабільність і війна на Близькому Сході, невизначеність у зв'язку з майбутніми виборами в США, китайсько-тайванська криза, яка загрожує початком ще однієї війни і, нарешті, велика кількість економічних проблем, викликаних всім вищеперерахованим. То чому ж зараз найкращий час "розкидати каміння" та інвестувати, якщо ми об'єктивно проживаємо далеко не найкращий бізнес-цикл?

У Біблії, у третій главі книги Екклезіаста говориться: "Всьому свій час, і час всякої речі під небом: час народжуватися, і час вмирати, час садити і виривати посаджене, час розкидати каміння, і час збирати його…". Насправді в цю фразу можна закладати різні метафоричні сенси, але найбільш вірний з усіх – про циклічність буття.

Події на інвестиційному ринку, як і циклічність у світі чи житті кожної конкретної людини, мають свою послідовність: ринки зростають, досягають максимуму, знижуються і потім знову зростають. Коли один цикл закінчується, починається наступний. Однак, багато інвесторів або не в змозі визнати, що фондові ринки циклічні, або забувають про закінчення поточної ринкової стадії.

Купувати треба, коли дешево, а продавати, коли дорого!

Одне з найважливіших правил в інвестуванні звучить так: "купувати треба, коли дешево, а продавати, коли дорого". До речі, це найважливіший принцип американського інвестора та філантропа, Воррена Баффета, статки якого на 2022 рік оцінюють у 104,4 мільярда доларів (за даними Forbes).

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Так ось, якщо проаналізувати мультиплікатори The SaaS Capital Index і BVP Cloud Index, то за даними графіків можна припустити, що основні індекси досягли своїх мінімальних значень – 6-8. Це ті мультиплікатори, які зараз є до річних продажів, і в даний період вони демонструють чудові позиції. А ще не так давно прирівнювалися до позначок 15-20 і навіть вище.

Формування унікального інвестиційного середовища через популярність AI

Дефіцит якісного та ефективного ПЗ став стимулом для розвитку технологій штучного інтелекту (AI). І якщо з позиції бізнесу проаналізувати такі напрями, як медицина, юриспруденція, страхування, логістика та інші, то можна зазначити, що технології AI вже в сотні разів підвищили ефективність та прибутковість, а також спростили багато бізнес-процесів. Тому досвідчені інвестори просто не можуть дозволити собі згаяти перспективні можливості, пов'язані зі зростаючою роллю АI, та вкладають кошти у ці технології, формуючи унікальне інвестиційне середовище.

Наша команда Толоки теж вірить у штучний інтелект, але не настільки, щоб вкладати по 60-70 іксів до продажу, оскільки весь досвід венчурного інвестування показує, що гарний венчур за сім років приблизно втричі збільшує свою інвестицію. І це дуже добрий результат, насправді.

Тобто, якщо у вас зараз є 50 тисяч доларів і ви, наприклад, готові проінвестувати їх у хороший технологічний стартап, то через сім років їх можна впевнено перетворити на 150 тисяч доларів. Відповідно, якщо у вас є 1 мільйон, то перетворити його на 3 мільйони за сім років також можливо, розумно обираючи куди інвестувати. На наш погляд, зараз саме час стиснути зуби та інвестувати, а також треба усвідомити переваги, які наразі є у інвесторів.

Основні переваги, які відкриває кризовий час для інвесторів:

№1. Складна ситуація серед стартапів

У зв'язку із економічною кризою стартапам зараз дуже складно розвиватися. На жаль, більшість із них припиняють існувати. До нас приходять чудові хлопці з крутими ідеями та технологіями, але вони не мають зростання, їм не вдається правильно організувати бізнес-процеси, закінчуються гроші, мають занадто високий показник burn rate, і, звичайно, ми в них інвестувати не можемо. Але також зараз той час, коли ті стартапи, які виживають, стають дуже сильними. І для нас це певною мірою є природним відбором.

№2. Скорочення кількості інвесторів та інвестицій

Кількість інвесторів зараз різко зменшилася, і суми, які інвестори вкладають, також зменшилися. Тому, відповідно, конкуренції між інвесторами стало значно менше. А це ще раз говорить про те, що саме зараз час для інвестицій.

№ 3. Зниження конкуренції серед стартапів та можливості бліцмасштабуватися

Третя перевага полягає в тому, що через те, що зараз інвестують дедалі менше, маркетингові бюджети компаній також скоротилися. Тому вартість придбання клієнта зменшується, і це дуже круто для тих самих компаній, які вміють швидко зростати, дешево купувати клієнтів, перемагати конкурентів і тим самим бліцмасштабуватися, а також швидко на цьому заробляти.

№4. Низькі оцінки мультиплікаторів

Для тих, хто хотів би краще розібратися, варто пояснити, що мультиплікатор є похідним фінансовим показником, за допомогою якого оцінюється фінансова привабливість активу. Так ось, зараз ми бачимо, що оцінки низькі згідно із тими самими мультиплікаторами.

№5. Усе є циклічним та великі виходи з високими мультиплікаторами повернуться

Капіталізм перестав бути плановою економікою, капіталізм циклічний.

Зараз йде війна, нестабільність у будь-якій економіці світу, немає періоду зростання, дуже невелика кількість виходів за низькими мультиплікаторами, тому зараз час інвестувати, оскільки компанії недорогі.

Але при цьому потрібно усвідомлювати, що хайп повернеться, адже не буває капіталізму із нескінченним хайпом. Період, коли все на "низах" повернеться, повернуться і великі виходи із високими мультиплікаторами. І якщо знову таки подивитися на ті ж мультиплікатори The SaaS Capital Index та BVP Cloud Index, то ми бачимо, що дно стабілізувалося і падіння немає.

Підбиваючи підсумки, ще раз зазначимо, що зараз важкий та нестабільний для всіх час. Видно як компанії ростуть чи не ростуть. Але при цьому можна і потрібно інвестувати поки оцінки низькі, оскільки вони, звичайно, повернутися до зростання.

Мій 15-річний досвід венчурного та ангельського інвестування у 100+ стартапів вчить тому, що інвестор має вивчати не лише стартап, а й ринок. Стартап, що запустився на ринку з низькою вартістю придбання клієнтів та із низькою конкурентністю у своєму сегменті має куди більші шанси на успіх, ніж стартап, що бореться у хвилях хайпу з численними добре профінансованими конкурентами за те, щоб придбати клієнтів за досить високою ціною.

Цілком очевидно, що зараз саме час "розкидати каміння" – знаходити стартапи, які швидко, легко і недорого купують клієнтів в умовах різкого падіння венчурного фінансування, – та інвестувати в ці стартапи за низькими оцінками.

Цикл кризи, нестабільності та перебої із венчурним фінансуванням обов'язково закінчаться, і тоді переможцями будуть саме ті інвестори, хто зараз дисципліновано, стиснувши зуби, та сфокусовано шукає стартапи із швидким зростанням за чудовою ціною. Саме в цій стратегії перевага Толоки над багатьма іншими венчурними та ангельськими інвесторами.