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Війна війною, а цукерки — за розкладом

Війна війною, а цукерки — за розкладом

Чому міжнародні виробники солодощів, які досі працюють в Росії, засекретили дані про свої прибутки?
Середа, 31 липня 2024, 18:03
Денис Свириденков
контент-менеджер коаліції B4Ukraine

Американська компанія Mondelez International — виробник шоколаду і печива Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc — вирішила не оприлюднювати фінансову звітність свого російського бізнесу за 2023 рік. 

Рішення не розкривати дані, як це роблять також Nestle і Mars, демонструє спробу гігантів споживчих товарів уникнути подальшого репутаційного краху, пов’язаного з їхньою відмовою вийти з ринку країни, що систематично скоює злочини проти людяності.

Зіштовхнувшись із B2B-бойкотом, постійним тиском з боку працівників, активістів, політиків та інвесторів щодо виходу з РФ, снековий гігант Mondelez International обіцяв зробити свій бізнес там "автономним із самодостатнім ланцюгом постачань" до кінця минулого року.

Утім, попри обіцянки скоротити діяльність у Росії, а також численні спроби B4Ukraine залучити керівництво компанії до діалогу, Mondelez продовжує розширювати російський бізнес за деякими показниками.  

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Для прикладу, фірма продала в РФ 9800 тонн шоколаду Milka лише за перший квартал 2024 року — вшестеро більше, ніж було зазначено в її прогнозі на цей період.

Російська "дочка" компанії та її співробітники також залишаються пов'язаними з рештою Mondelez. Reuters пише, що російське дочірнє підприємство Mondelez досі використовує загальну систему планування ресурсів (ERP) компанії. Російські співробітники, які працюють на російський бізнес, досі відвідують робочі зустрічі з працівниками з інших регіонів. 

Попри засекречення звітності, за оцінками Київської школи економіки (KSE), дохід Mondelez у Росії 2023 року склав близько 1,4 мільярда доларів, а сума податків, сплачених Кремлю — 62 мільйони доларів. 

Розцінюючи таку діяльність як значний внесок у воєнну економіку Росії, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) торік внесло Mondelez до списку "міжнародних спонсорів війни" поряд з іншими споживчими гігантами, як-то Unilever, P&G, Mars, Nestle та PepsiCo.

Чому деякі компанії не розкривають свою фінансову звітність в Росії?

По-перше, це дозволено законодавством для стратегічно важливих компаній з минулого року, тому штрафів для них не буде.

По-друге, в KSE припускають, що таким компаніям (як Mondelez, Mars, Nestle, Leroy Merlin і Jacobs Douwe Egberts) є що приховувати, якщо вони вважають за краще не розголошувати свою фінансову звітність.

Наприклад, Mondelez має два ключових підприємства в Росії: ТОВ "МОНДЕЛЕЗ РУС" і ТОВ "ЧІПІТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ". 2022 року обидві ці компанії розкрили свою локальну звітність, і вона була доступна у відкритих джерелах. 

Проте протягом 2023 та 2024 років було багато публічних акцій проти Mondelez: у Чикаго, США, а також у Німеччині, Великій Британії, Греції та Швейцарії. Mondelez також зіткнувся з жорсткою критикою з боку британських парламентарів після інтерв’ю FT з генеральним директором компанії, у якому Дірк Ван де Пут заявив, що інвесторам "морально байдуже" щодо російського бізнесу Mondelez.

"Після всесвітніх кампаній фірма опинилася в незручному становищі, тому що їй довелося пояснювати, чому її виручка, прибуток і податки, сплачені в Росії, значно зросли в 2022 році", — пояснює дослідник KSE Андрій Онопрієнко.

За його словами, одним із найпростіших рішень було взагалі не розкривати місцеву фінансову звітність за 2023 рік (і використовувати категорію "Інші регіони" у IFRS-звітності), але зазвичай це означає, що фінансові показники були такими ж або навіть зросли порівняно з попереднім роком.

KSE використовує оцінки для таких випадків, консервативно зберігаючи ті самі значення прибутку та податку на прибуток, що й у попередньому році.

"Це допоможе зберегти фокус на таких компаніях у майбутньому, поки вони не приймуть єдино правильне рішення — покинуть Росію і перестануть годувати її військову машину", — додав Онопрієнко.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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