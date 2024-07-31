Війна війною, а цукерки — за розкладом

Американська компанія Mondelez International — виробник шоколаду і печива Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc — вирішила не оприлюднювати фінансову звітність свого російського бізнесу за 2023 рік.

Рішення не розкривати дані, як це роблять також Nestle і Mars, демонструє спробу гігантів споживчих товарів уникнути подальшого репутаційного краху, пов’язаного з їхньою відмовою вийти з ринку країни, що систематично скоює злочини проти людяності.

Зіштовхнувшись із B2B-бойкотом, постійним тиском з боку працівників, активістів, політиків та інвесторів щодо виходу з РФ, снековий гігант Mondelez International обіцяв зробити свій бізнес там "автономним із самодостатнім ланцюгом постачань" до кінця минулого року.

Утім, попри обіцянки скоротити діяльність у Росії, а також численні спроби B4Ukraine залучити керівництво компанії до діалогу, Mondelez продовжує розширювати російський бізнес за деякими показниками.

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Для прикладу, фірма продала в РФ 9800 тонн шоколаду Milka лише за перший квартал 2024 року — вшестеро більше, ніж було зазначено в її прогнозі на цей період.

Російська "дочка" компанії та її співробітники також залишаються пов'язаними з рештою Mondelez. Reuters пише, що російське дочірнє підприємство Mondelez досі використовує загальну систему планування ресурсів (ERP) компанії. Російські співробітники, які працюють на російський бізнес, досі відвідують робочі зустрічі з працівниками з інших регіонів.

Попри засекречення звітності, за оцінками Київської школи економіки (KSE), дохід Mondelez у Росії 2023 року склав близько 1,4 мільярда доларів, а сума податків, сплачених Кремлю — 62 мільйони доларів.

Розцінюючи таку діяльність як значний внесок у воєнну економіку Росії, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) торік внесло Mondelez до списку "міжнародних спонсорів війни" поряд з іншими споживчими гігантами, як-то Unilever, P&G, Mars, Nestle та PepsiCo.

Чому деякі компанії не розкривають свою фінансову звітність в Росії?

По-перше, це дозволено законодавством для стратегічно важливих компаній з минулого року, тому штрафів для них не буде.

По-друге, в KSE припускають, що таким компаніям (як Mondelez, Mars, Nestle, Leroy Merlin і Jacobs Douwe Egberts) є що приховувати, якщо вони вважають за краще не розголошувати свою фінансову звітність.

Наприклад, Mondelez має два ключових підприємства в Росії: ТОВ "МОНДЕЛЕЗ РУС" і ТОВ "ЧІПІТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ". 2022 року обидві ці компанії розкрили свою локальну звітність, і вона була доступна у відкритих джерелах.

Проте протягом 2023 та 2024 років було багато публічних акцій проти Mondelez: у Чикаго, США, а також у Німеччині, Великій Британії, Греції та Швейцарії. Mondelez також зіткнувся з жорсткою критикою з боку британських парламентарів після інтерв’ю FT з генеральним директором компанії, у якому Дірк Ван де Пут заявив, що інвесторам "морально байдуже" щодо російського бізнесу Mondelez.

"Після всесвітніх кампаній фірма опинилася в незручному становищі, тому що їй довелося пояснювати, чому її виручка, прибуток і податки, сплачені в Росії, значно зросли в 2022 році", — пояснює дослідник KSE Андрій Онопрієнко.

За його словами, одним із найпростіших рішень було взагалі не розкривати місцеву фінансову звітність за 2023 рік (і використовувати категорію "Інші регіони" у IFRS-звітності), але зазвичай це означає, що фінансові показники були такими ж або навіть зросли порівняно з попереднім роком.

KSE використовує оцінки для таких випадків, консервативно зберігаючи ті самі значення прибутку та податку на прибуток, що й у попередньому році.

"Це допоможе зберегти фокус на таких компаніях у майбутньому, поки вони не приймуть єдино правильне рішення — покинуть Росію і перестануть годувати її військову машину", — додав Онопрієнко.