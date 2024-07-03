Літо в Україні: яким буде сезон відпусток?

За останні три роки український туристичний сектор зазнав значних змін. Війна та економічні виклики змусили багатьох громадян переглянути свої туристичні вподобання, однак Україна залишається головним напрямком для відпочинку громадян країни. Дослідження*, яке компанія Ribas Hotels Group провела разом з Gradus Research, розкриває цікаві тенденції у виборі місць відпочинку та вподобаннях українців.

Відпочинок під час воєнного стану

57% респондентів розповіли, що стали відпочивати рідше, якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення. Водночас 12% опитаних зазначають, що в них збільшилась частота відпочинку за цей період. 42% респондентів зазначили, що почали частіше обирати інші регіони України для відпочинку, порівнюючи з періодом до 2022 року.

Абсолютна більшість опитаних (85%) позитивно ставиться до відпочинку в межах України під час воєнного стану. Натомість відпочинок за кордоном під час війни позитивно оцінюють дещо менше опитаних – 66%.

Однак відпочинок в Україні, з огляду на воєнний стан, потребує дотримання заходів безпеки зі сторони готелів. Ми дізналися, що для українців найбільш важливими заходами безпеки в готелях є: укриття, бункери біля готелю / туристичних об'єктів (75%); запаси на випадок екстрених ситуацій (64%); системи екстреної комунікації та сповіщення (62%).

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Де та з ким відпочивають українці?

Найпопулярнішим місцем для відпочинку, за даними опитування, є сімейний готель. Серед найважливіших критеріїв вибору населеного пункту для відпочинку виділяються природне середовище, вигідна ціна та безпека.

Щодо інформації про місця відпочинку, її опитані найчастіше отримують від родичів, друзів, знайомих, із сайтів з оглядами та рейтингами місць, з офіційних сторінок / сайтів конкретного місця та із соціальних мереж.

Найчастіше серед напрямків відпочинку, що планується, респонденти обирали гори. Друге місце ділять море та річка, третє місце – озеро.

Найпопулярнішими регіонами України, в яких опитані відпочивали минулого разу, були Закарпаття (12%) та Львівська область (11%). Планують відпочивати влітку 2024 року найчастіше у Львові (12%), Закарпатті (12%), Одесі (11%) та Карпатах (10%).

Варто зауважити, що 29% опитаних оцінюють як імовірний відпочинок в Одесі (43% з Південного регіону та 38% з Києва). Щодо Карпат цей показник сягає 57%.

Найчастіше минулу відпустку опитані проводили з партнером (49%) та / або дітьми (40%). Наступний відпочинок найбільше планується у складі такої ж компанії – з партнером (52%) та / або дітьми (48%).

Серед активностей для відпочинку, що планується на літо 2024 року, люди здебільшого віддають перевагу прогулянкам, відвідуванню ресторанів та кафе, відвідуванню екскурсій / пам’ятних місць, пікнікам / кемпінгам та зустрічам з рідними.

За яким принципом обирають готелі?

Основними джерелами інформації щодо готелів для респондентів нашого дослідження є: платформи для онлайн-бронювання​ (45%), інформація від родичів / друзів / колег / знайомих​ (36%), а також офіційні сторінки / сайти конкретного готелю​ (33%).

Серед найважливіших критеріїв вибору готелю виділяються вигідна ціна та зручне розташування, що включає наявність додаткової інфраструктури. Натомість найвагомішими факторами, що утримували б від бронювання певного готелю, стали високі ціни, низькі оцінки та погані відгуки щодо готелю, негативний особистий досвід та негативні відгуки друзів / колег / родичів.

Водночас найпопулярнішими додатковими послугами готелів стали: дегустація місцевих продуктів / страв (41%), екскурсії до визначних місць або культурних пам'яток (35%), програми оздоровлення та лікування (33%) та мобільний додаток готелю з широким функціоналом (28%). 85% респондентів повідомили про готовність обрати невідомий раніше готель за умов, якщо той запропонував би хоча б одну з перелічених в анкеті додаткових послуг.

Попри воєнний стан українці продовжують планувати відпустки в межах країни, обираючи безпечні та зручні місця для відпочинку. Ці тенденції вказують на необхідність подальшого розвитку туристичної інфраструктури та створення умов для безпечного і комфортного відпочинку в Україні.

Більше інформації ви знайдете у дослідженні за посиланням.

*Для формування дослідження опитали чоловіків та жінок віком 18-55 років, які проживають в Україні, в містах з населенням 50 тис.+, мають дохід середній та вище. Респонденти мали відпочинок за останні 3 роки та не відхиляють відпочинок протягом літа 2024 року.