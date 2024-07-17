Як ми навчилися працювати без світла

Українські мережі продуктового ритейлу неодмінно вивчили уроки минулих років, коли екстрені відключення електроенергії ставали нормою. У 2022 році ми пережили найважчі випробування: масовані удари по енергосистемі та неочікувані дефіцити ресурсів перевернули звичність нашого щоденного життя.

Для багатьох бізнесів, зокрема тих, хто відповідає за постачання продовольчих товарів, це стало справжнім випробуванням стійкості.

Навчившись на помилках та зібравши цінний досвід, у 2024 році ми стали сильнішими. Інвестиції у генератори та альтернативні джерела енергії дозволили нам покращити енергонезалежність і забезпечити безперебійну роботу наших магазинів навіть під час екстрених ситуацій.

2022 рік. Перші удари та виклики

Я пам'ятаю, як у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, наш бізнес опинився у стані хаосу. Ми завжди вважали, що ми готові до будь-яких викликів, але реальність була іншою.

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Вже на початку повномасштабної війни ми зіткнулися з нестачею товарів, проблемами з логістикою та тривалими повітряними тривогами.

Чимало наших співробітників евакуювалися, а деякі виробництва просто закрилися. Асортимент магазинів значно скоротився, і ми змушені були шукати нових постачальників.

Потім прийшов дефіцит палива. Фури стояли на заправках по кілька діб, і ми не могли доставити товари до магазинів. Ціни на паливо злетіли, і це відобразилося на всіх витратах, а отже, і на цінниках у наших магазинах.

Найбільшим випробуванням стало придбання генераторів. Через великий попит і дефіцит на ринку, ціни були завищені, а знайти фахівців для їх встановлення та налаштування було майже неможливо.

Складнощів було не мало, але бізнес поступово пристосовувався до тих умов, які були. До того ж з часом саме ритейл почав на ряду з Пунктами незламності, обігрівати своїх відвідувачів та створював умови для того, аби відвідувачі мали змогу підзарядитися, обігрітися, а інколи навіть попрацювати.

2024 рік: Новий рівень підготовленості

Однак, цей важкий досвід не пройшов даремно. У 2024 році ми вже були значно краще підготовлені до відключень світла. Всі труднощі 2022 року допомогли нам швидше реагувати на зміни та адаптуватися до нових умов.

Ми інвестували у високоякісні генератори та системи безперебійного живлення. Встановили альтернативні джерела енергії, що дозволило нам не залежати від зовнішніх факторів настільки, як раніше.

Ми оптимізували наші процеси, запровадили цифрові рішення для управління логістикою та запасами. Використання даних для прогнозування попиту допомогло уникнути дефіциту товарів, що було великою проблемою у 2022 році.

Персонал пройшов навчання та сертифікацію для обслуговування енергетичних систем, що дозволило нам швидко реагувати на будь-які проблеми. Ми також розробили чіткі плани дій у разі відключення електроенергії, що забезпечило безперебійну роботу магазинів навіть у найскладніші моменти.

Як бізнесмен, я можу сказати, що 2022 рік був для мене та моєї команди справжнім викликом. Ми вчилися на своїх помилках, проходили через численні труднощі, але цей досвід зробив нас сильнішими.

У 2024 році ми вже були готові до будь-яких викликів, і це дозволило нам не тільки зберегти бізнес, але й розвивати його навіть в умовах відключень світла.

Ми вчилися, росли та розвивалися, і тепер можемо з впевненістю дивитися у майбутнє, знаючи, що ми готові до будь-яких викликів.