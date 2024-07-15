Чому провалилося будівництво захисних споруд навколо енергооб'єктів

Сумлінний бізнес – це, в першу чергу, відповідальність перед людьми та країною. Яка полягає в прозорих заробітних платах, сплаті податків, коли більшість прибутку реінвестується в українську економіку.

Реінвестиція в національну економіку, створення українського кінцевого продукту — це ключові умови, щоб країна економічно розвивалась.

Тільки за період війни я, як бізнесмен, вклав в українську економіку понад 100 мільйонів доларів, проінвестувавши в сучасний завод металоконструкцій, бетонні заводи, будівельну техніку, спеціалізоване обладнання та механізми, закупив необхідні матеріали для вчасної реалізації проєктів захисту енергетики.

При цьому несу соціальну відповідальність перед понад шеститисячним колективом, який вчасно отримує білі заробітні плати, прозоро сплачую великі податки та обслуговую кредитні зобов’язання.

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Протягом 2022 та 2023 років було підписано доручення Президента, прийнято рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та рішення РНБО, як результат було укладено контракти щодо будівництва захисту енергетичних об'єктів — особисто для мене це стало гарантіями найвищого державного рівня, того, що роботи з захисту енергетики дійсно потрібні державі і є одним з ключових пріоритетів з огляду на важливість захисту українців та економіки від блекаутів. Тому і зробив такі інвестиції, Autostrada розпочала роботи в цілодобовому режимі.

Вище окреслив тільки фінансову складову, не говорячи про тисячі виробничих питань, які були вирішені, починаючи від напрацювань унікальних проектних рішень та отримання всіх необхідних погоджень і позитивних звітів, в тому числі українських та іноземних військових інженерів.

Натомість без жодних офіційних листів, без будь-яких інших офіційних підстав або повідомлень – після укладення відповідних контрактів та виплати 8% авансових платежів, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зупиняє фінансування робіт, поставивши під удар українців та економіку.

У результаті – всі виробничі бази, які були створені під цей проєкт понад 10 місяців не працюють. "Автострада" додатково сплачує відсотки за кредитами, заробітні плати та обов'язкові платежі — все це прямі збитки для компанії, які виникли внаслідок зупинки фінансування керівником уряду.

Найгірше, що за це прем'єр-міністр не несе жодної відповідальності!

Чому було проігноровано доручення Президента, рішення Ставки та РНБО?

Тому що в нас в країні в більшості випадків повноваження для чиновника — це вседозволеність, тому що прем'єр-міністр Шмигаль вважає, що такі як я підприємці чимось зобов'язані, а такі як він дають нам право на працю.

Це справді велика проблема і така думка є хибною.

На моє глибоке переконання такі посадовці — це випадкові люди на своїх посадах, ні сам прем'єр-міністр, ні команда його однодумців, не брали участі в політичній компанії, практично жодного з цих імен як управлінців, ми не знали, їх бекграунд не говорить про освіченість чи управлінський досвід, який дає право займати такі високі державні посади, прийшли вони виключно на імені Володимир Зеленський.

Сьогодні прем'єр Шмигаль і його оточення своєю безвідповідальністю роблять все для тотального знищення рейтингу Президента.

Я не можу уявити собі подібної безвідповідальності, наприклад, у сусідній Польщі. Особливо в час, коли на кону світло та тепло для населення і безперебійна робота цілих галузей економіки.

Як інвестор проводжу паралель, що та сама Польща заохочує інвесторів усіма можливими інструментами – податковими пільгами, грантовою підтримкою від держави, пільговим кредитуванням, прозорими правилами ведення бізнесу.

Результат — сьогодні Польща у топ-30 світових економік. При цьому ВВП Польщі в 1991 році був 85,5 млрд доларів, а України 76,67 млрд. А от наприклад у довоєнному 2021 ВВП Польщі склав 681,3 млрд доларів, а України 199,8 млрд доларів.

Чому так? Бо держава пропонує бізнесу партнерство, в основі якого – відповідальність, довіра, розуміння, що кожна з сторін виконує свої зобов’язання і саме сумлінний бізнес є рушійною силою розвитку держави.

Починаючи з початку 2021 року держава ніколи вчасно здійснювала оплату за будівництво об’єктів інфраструктури, всі зобов’язання по кредитам, сплата відсотків — все це лягло на будівельні компанії, в кожної з яких без винятку багатотисячні колективи і величезні зобов’язання перед фінансовими установами.

Ми це ніколи не виносили в публічну площину, але це була помилка, оскільки такий порядок взаємовідносин став нормою для посадових осіб, які укладали контракти, які є розпорядниками коштів, а ту роботу, яку робили будівельні компанії, ці посадові особи в більшості видавали за свої досягнення, хоча єдиний обов’язок цих осіб був вчасна оплата, яка не відбувалась.

Сьогодні ризиком для бізнесу є не тільки російська агресія, але й провальна внутрішня політика, на чолі якої непрофесійний і безвідповідальний прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Багато ми чуємо про захист міжнародних інвестицій, але я як інвестор можу сказати — сьогодні український інвестор незахищений! Сьогодні ті люди, які роками віддавали себе підприємництву і як результат створили успішні українські компанії, під час війни залишились в країні, сплачують податки, реінвестують, при цьому роблять все для перемоги — залишились зі своїми проблемами наодинці!

Не може так бути далі, не можуть окремі посадові особи жити тільки популізмом і постами в фейсбуці, не маючи жодної відповідальності за свої дії.

Зараз багато українських підприємців думають над тим, чи готові вони далі вкладати гроші в Україну за умов, що склалися. Багато хто активно вже почав шукати варіанти для інвестування за кордоном.

Якщо держава не проявляє інтересу до бізнесу, не готова його захистити і гарантувати нормальні умови роботи — відповідь не забариться. Сподіваюсь, наступний премʼєр-міністр буде розуміти це краще, ніж Денис Шмигаль.