Що не так з новими санкціями проти користувачів надр

24 червня 2024 року президент підписав черговий указ про застосування санкцій. Він наклав різні види обмежень на 390 фізичних осіб і 366 юридичних осіб, а також вніс зміни до чинних санкцій, схвалених у 2023 році.

Увагу аналітиків Інституту законодавчих ідей привернули санкції щодо Дмитра Фірташа, Вадима Новинського та Вадима Єрмолаєва – кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) видобувних підприємств.

Інститут уже досліджував вплив санкцій на діяльність видобувних підприємств і надав рекомендації щодо необхідності якнайшвидшого розблокування їх роботи.

Проблемою є те, що через зміни, внесені до Кодексу України про надра, наявність санкцій на КБВ призводить до зупинення або анулювання спецдозволів українських підприємств. Відповідне рішення ухвалюють Держгеонадра.

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Це призводить до збитків цих підприємств, необхідності звільнень працівників або їх переведення на неповну оплату. Простій шкодить і надрам. Інколи підприємства вимушені затоплювати кар’єри.

Утім, власники цих підприємств не завжди "жертви державної політики". Вони намагаються змінювати КБВ (це забороняє постанова уряду №187), використовуючи недобросовісних реєстраторів чи нотаріусів. Мінʼюст намагається запобігати цьому, але були випадки тимчасового поновлення дії спецдозволів.

Що в рішенні РНБО

Новим підходом стало визначення конкретних видів дозволів на користування надрами, які анульовуються або зупиняються.

Щодо Вадима Новинського санкції діятимуть п’ять років. Анульовані дозволи №5408 – геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів мідних руд рудного поля Заліси-Шменьки у Волинській області, надрокористувач ТОВ "Інтер актив", та №6652 – видобування граніту з родовища Ахтовське (Миколаївська обл.), надрокористувач ТОВ "Смарт видобуток".

Також зупинені дозволи №6049 – видобування природного газу на шельфі Азовського моря (південна частина акваторії Азовського моря), ділянка Білосарайська, включаючи Морське родовище та структуру Невелика, надрокористувач ТОВ "Азов петролеум ЛЛС", та №6593 – видобування граніту з родовища Андріївського (Донецька обл.), надрокористувач ТОВ "Смарт граніт".

Санкції щодо Вадима Єрмолаєва діятимуть десять років. Анульований спеціальний дозвіл на користування надрами №4953 – геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням природного газу та конденсату на площі Федорівській (за винятком Веснянського родовища) у Полтавській обл., надрокористувач ТОВ "Трендс сістем".

Санкції щодо Дмитра Фірташа діятимуть десять років. Анульований спецдозвіл на користування надрами №3640 – видобування з родовища Малишевського циркон-рутил-ільменітоносних пісків, надрокористувач ТОВ "Мотронівський ГЗК".

Також зупинена дія спеціального дозволу на користування надрами №3735 – видобування підземних питних і технічних вод з родовища Боровське, надрокористувач ПрАТ "Сєвєродонецьке обʼєднання "Азот". Group DF буде оскаржувати запроваджені санкції проти Фірташа в міжнародних судах.

З аналізу цих рішень можна зробити такі висновки. Зупинені родовища розташовані на тимчасово окупованій території. Анульовувати їх немає сенсу, адже видобуток корисних копалин там наразі неможливий. Ділянки надр, на які були анульовані дозволи, розташовані на підконтрольній Україні території, тож тепер можна провести аукціони і передати дозволи переможцям.

Які дозволи поновлені

Це не єдині дозволи, які були раніше зупинені у зв’язку з накладанням санкцій на КБВ. Таким чином, інші дозволи, не вказані в новому рішенні РНБО, мають бути поновлені, оскільки прямо про них не вказано. Так і сталося.

26 червня 2024 року Держгеонадра наказом №293 поновили сім інших спецдозволів, що належать підприємствам, де КБВ зазначений Новинський.

№4404 (видобування природного газу, конденсату, супутніх компонентів на Островерхівському родовищі в Харківській області) – ПрАТ "Укргазвидобуток";

№1134 (видобування граніту, мігматиту і гнейсу на Передаточнинському родовищі в Запорізькій області) – ТОВ "Смарт граніт";

№5626 (видобування природного газу на Васищівському родовищі в Харківській області) – ТОВ "Пром-енерго продукт";

№5127 та №5135 (геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод у Черкаській області) – ТОВ "Віджи продакшн";

№5252 (геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод у Черкаській області) – ТОВ "Віджи фармінг";

№4830 (геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням нафти і газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі в Полтавській області) – ТОВ "Аркона газ-енергія".

У цей же день Держгеонадра тим самим наказом поновили два спецдозволи підприємств, де КБВ зазначений підсанкційний Єрмолаєв:

№3297 (видобування габро-лабрадориту на Слобідському родовищі Східної та Західної ділянок у Житомирській області) – ПАТ "Коростишівський карʼєр";

№5140 (геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод у Дніпропетровській області) – ТОВ "Потоки".

На момент написання цього матеріалу дозволи, що належать підприємствам Фірташа (№2578 – видобування руд титану, Валки-Гацківське родовище, ТОВ "Валки-ільменіт"; №5558 і №6059 – видобування питних і технічних підземних вод, родовище Хотинське, ПАТ "Рівнеазот"), не відображені в рішенні РНБО.

Рішення Держгеонадр про їх поновлення ще не було. Спецдозвіл №2694, наданий ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат", Держгеонадра поновили в листопаді 2023 року на підставі рішення суду. За аналогією з попередніми прикладами, згодом можливе відновлення дії таких спецдозволів.

Підприємства з групи компаній Unigran належать підсанкційним Ігорю Наумцю та Єлєні Калпі. У 2023-2024 роках вони намагалися змінити підсанкційних КБВ.

Мінʼюст хоч і з затримкою, але скасовував проведені реєстраційні дії, притягуючи реєстраторів до відповідальності. 24 червня 2024 року наказом №1878/5 Мін'юст анулював проведені 2 травня 2024 року реєстраційні дії із зміни КБВ АТ "Коростенський кар'єр", АТ "Малинський каменедробильний завод" та ПрАТ "Пинязевицький кар'єр": підсанкційних Наумця та Калпи на Фрітца Вагенкнехта.

Що маємо

Таким чином, проблема впливу санкцій на роботу видобувних підприємств почала вирішуватися завдяки внесенню змін до рішень РНБО. Такий варіант пропонували експерти ринку, позиції яких є в публічному доступі.

Однак без ухвалення комплексних законодавчих змін такий шлях видається ручним керуванням без розробки системного підходу в цій сфері. Тепер РНБО може вибірково, без прозорих критеріїв, обирати, які спеціальні дозволи анулювати, які зупиняти, а на які взагалі не поширювати санкції.

Державна політика має бути більш передбачуваною. Передусім вона повинна враховувати інтереси держави. Ці рішення РНБО – крок уперед до вирішення проблем з видобувними підприємствами. Разом з тим, необхідно підготувати комплексне регулювання, яке б визначило принципи виконання зобов’язань, вчинення реєстраційних дій усіма підприємствами, що мають КБВ з Росії.

Матеріал підготовлений за підтримки ІСАР "Єднання" в межах проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України"