Для чого девелоперам "єОселя"

За даними Української фінансової житлової компанії ("Укрфінжитло"), з 2024 року кількість акредитованих девелоперів до участі в програмі "єОселя" зросла майже в 5 разів: станом на початок червня їх налічується уже майже 50.

Це ж стосується кількості акредитованих об’єктів на стадії зведення: за офіційними даними, наразі їхня кількість складає вже близько 100 ЖК в 14 областях України.

Але найголовнішим здобутком "єОселі" у першому півріччі слід вважати процес поступової переорієнтації цієї програми на первинний ринок, зокрема на об’єкти в стадії зведення.

На мій погляд, участь девелоперів в державній іпотечній програмі, окрім суто стратегічних завдань з розвитку максимальної кількості механізмів залучення потенційних покупців, вимагає дотримання чітких критеріїв до акредитації, серед яких безперервність будівництва, наявність всіх дозвільних документів, відсутність судових обтяжень, відповідність об’єкта задекларованим характеристикам тощо.

Реклама:

Саме тому можна вважати, що участь девелоперів в "єОселі" є своєрідним "знаком якості" та надійності для потенційних покупців.

Водночас на первинному ринку житла зберігаються високі ризики, пов’язані, як з фінансовою здатністю девелопера вчасно завершити будівництво розпочатих об’єктів, так і з суто "воєнними" обставинами. Натомість "кредитні ризики" повністю лягають на банк та покупця житла на первинному ринку.

Наведу такі цифри: наразі понад 60% всіх кредитів населенню — це "короткі" споживчі кредити на суму від 5 тис. до 100 тис. грн терміном погашення до 12 місяців. Тоді як іпотечні кредити зазвичай видаються на більш значні суми: найчастіше від 1 млн грн до 4 млн грн і терміном від 3 до 20 років.

Тобто іпотека для банків має значно більший середній чек і довша в часі, саме тому кількість виданих банками іпотечних кредитів незначна у порівнянні зі споживчими кредитами та складає близько 1000 угод на місяць.

"Станом на червень 2024 року лише 9 банків розвивають іпотеку, а у програмі "єОселя" беруть участь 8 банківських установ. І треба зважати, що в кожного з них є своя власна стратегія розвитку, відповідні фінансові можливості та власні вимоги, як до позичальника, так і до девелопера (якщо банк працює на первинному ринку).

Адже видача іпотечного кредиту на первинному ринку — це необхідність сформувати банківські резерви у розмірі від 7% до 50% від суми наданої іпотеки. Тобто, надаючи кредит, банк відразу має понести суттєві витрати на резерви. Саме тому розвиток іпотеки в умовах війни — це досить ризиковано й дорого для банків.