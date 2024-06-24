"І золоте, і дороге" будівництво. Чи є сенс інвестувати в комерційну нерухомість

Будівельний сезон стикається з безпрецедентними викликами. Зросли терміни та вартість зведення об'єктів. Реалії війни диктують нові правила гри. Наявність укриття – обов'язкова умова, адже безпека людей – пріоритет номер один.

Бомбосховище першого побудованого за новими ДБН "Епіцентру" на вулиці Бальзака в Києві може прихистити під час тривоги всіх відвідувачів та працівників. Для компанії це перший досвід такого будівництва. Ми стали на цей шлях і лише вчимося реалізувати такі проєкти, а це певною мірою впливає на терміни.

Чим є будівництво бомбосховища? Це тривалі земельні роботи, укріплення, монолітне будівництво. В умовах звичайного мирного життя девелопери реалізували обʼєкти за напрацьованою технологією, тому перехід на нові норми в рази збільшує і терміни будівництва, і CAPEX (капітальні інвестиції). Терміни окупності проєктів зростають, а іноді стають не до кінця зрозумілими.

Під час повітряних тривог людей обовʼязково потрібно евакуювати з будівельного майданчика. Це, звісно, простій робіт і він збільшує терміни будівництва.

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У нас є генератори, тому ми можемо працювати під час відключень електроенергії на майданчику і маємо певну енергонезалежність. Однак генератори не забезпечують потреби на 100% і створюють перебої в роботі, а це теж збільшує терміни будівництва і мінімум утричі – витрати.

Показовим для розуміння глибини проблеми кадрів і втрати талантів для мене став недавній Будівельний форум. Під час підбиття результатів конкурсу "Творець року" я побачила неймовірні проєкти наших архітектурних студій.

Розробки, на які заслуговує Україна, реалізуються для закордонного ринку. Тобто всі наші уми і таланти працюють не на нашу державу. Багато талантів виїхало, цілі архітектурні студії перенесли свої штаб-квартири за межі України.

Окрема проблема – ті, хто працюють руками. У нас одна бригада може працювати одразу на трьох об'єктах. Не вистачає людей, щоб забезпечити всі наші потужності. Це впливає на терміни будівництва і ціну проєктів, адже працівники стають буквально на вагу золота.

Проблеми із склом уже затихли. Компанії змогли замістити білоруських постачальників іншими, але терміни поставок збільшилися. Крім того, усі іноземні дистриб'ютори перейшли на більш жорсткі умови співпраці. Для компаній, які і так перебувають у важкому економічному стані, знайти ресурси, щоб надовго їх заморозити, складно, адже необхідно утримувати бізнес тут.

Наші підрядники, українські компанії, мають такі самі проблеми, як і інвестори цих проєктів. Їм теж бракує обігових коштів, тому вони вимушені просити перегляду умов співпраці. У цьому бізнес розуміє болі один одного. Спільні зусилля, партнерство та гнучкість умов співпраці допомагають долати труднощі. Кожен проєкт зараз потребує надзусиль, не говорячи про колосальні ризики.

Великим ударом для всієї компанії стало знищення ТЦ в Харкові, а через два тижні – у Херсоні. Уже вісім ТЦ з початку великої війни. Як і два роки тому, ми опинилися перед болісною для всього бізнесу невідомістю.

Як працювати, як будувати плани і стратегію? Астрофізик Озан Варол у книзі "Думай як у NASA" пише: "Коли ми наражаємося на невідомість, то вигадуємо виправдання, щоб нічого не починати робити". Так працює людська психіка. Проте секрет у тому, щоб почати йти ще до того, як побачиш чіткий шлях.

Ми для себе давно вирішили, що повинні продовжувати працювати. Бізнес є маркером для населення, чому варто тут залишатися. Нові проєкти – це пальне для економіки, джерело нових робочих місць.

Наприклад, у недавно відкритому на Троєщині "Епіцентрі" 40% – це новий персонал і весь він з цього мікрорайону. Втрата кожного об'єкта – це втрата точки збуту для українських постачальників, частка яких в асортименті перевищує 80%.

Ми надаємо їм нові можливості для збуту та підтримуємо їх бізнес. У 2022-2023 роках компанія вклала в різні проєкти понад 14,2 млрд грн. Завдяки цьому тільки в галузі роздрібної торгівлі було створено майже 2 500 робочих місць.

Потрібно усвідомити, що єдина стала в умовах війни – це постійні зміни та невизначеність. Система роботи компанії має бути налаштована так, що коли один компонент виходить з ладу, вона все одно продовжує працювати.

У певний момент я вирішила акумулювати знання чоловіків з нашої команди на випадок їх мобілізації. Ми прописали всі бізнес-процеси, якими керуємося при створенні торгових центрів, оцифрували їх і надійно зберігаємо.

Розроблені інструкції, щоб у цих напрямках могли розвиватися жінки. Не маю сумнівів, що у випадку необхідності їм під силу освоїти професії з фізичним навантаженням, тим паче, що процеси стають більш автоматизованими.

Компаніям потрібно позбуватися "залежності від пройденого шляху", яку описує Варол. Те, як ми діяли раніше, не повинне визначати те, як ми діятимемо далі.

Поміркуйте, де у вашій компанії є резервні пристрої, на чому вона продовжить "їхати" у випадку втрати незамінного члена команди. Переконана, що бізнес, який обрав шлях рухатися разом з країною в ці важкі часи, врешті однозначно виграє. Якщо ви пройдете через труднощі війни, то інші кризи точно будуть вам під силу.