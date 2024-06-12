Два сценарії "зеленої" відбудови українських міст

У Берліні 11-12 червня відбулася Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference). Її мета – консолідувати підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації нашої країни.

Серед важливих кроссекторальних питань, які обговорювалися, – захист клімату та "зелене" відновлення постраждалих від війни міст.

Актуальність "зеленої" відбудови стрімко зросла – особливо після схвалення Плану України для реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, що передбачає відновлення із фокусом на сталу, інклюзивну, конкурентоспроможну та готову до майбутнього економіку за принципом "Відбудувати краще та екологічніше, ніж було".

Європейські кошти прив’язані саме до "зеленої" реконструкції. Партнери спонукають нас, у тому числі, проєктувати та зводити нові будівлі з урахуванням європейських норм та прогресивних технологій.

Реклама:

Це важливо не лише для дотримання глобального принципу сталого розвитку, а й для декарбонізації економіки ЄС (зменшення викидів парникових газів, що утворюються внаслідок людської діяльності), до якого йде й Україна.

Ба більше, після масованих російських ударів по енергетичному сектору країни стала очевидною необхідність децентралізації енергосистеми.

На фоні дефіциту електроенергії важливість забезпечення автономності будинків та енергонезалежності на місцевому рівні зросла в рази.

Крім того, не пізніше 31 грудня 2027 року енергетична ефективність будівель, що приймаються в експлуатацію, повинна бути не нижчою за вимоги нового для України стандарту під назвою NZEB (Near-zero energy building – будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії), який вже є обов'язковим для усіх нових будівель в країнах ЄС з 2020 року.

Це означає, що будівлі повинні бути спроєктовані та зведені таким чином, щоб мати високі енергетичні показники та дуже низькі потреби в енергії, які частково покриваються за рахунок відновлюваних джерел, розташованих на території будівлі та поблизу неї.

Таке рішення сприятиме зменшенню викидів вуглецю та забезпечить більш стійкий розвиток української інфраструктури.

Однак, для успішної реалізації цього плану, потрібно вирішити кілька важливих питань, таких як фінансування, розробка технічних стандартів та підготовка кваліфікованих кадрів.

Тож уже зараз потрібно залучати уряд, представників місцевої влади, архітекторів і будівельний сектор до розробки та втілення проєктів з розвитку енергоефективності будівель.

Це дозволить уникнути в майбутньому дороговартісної термомодернізації об'єктів, побудованих за застарілими стандартами.

Два сценарії "зеленої" відбудови: приклад Бучі

Згідно з дослідженням компанії Berlin Economics у партнерстві з ГО "Екодія", вартість відновлення пошкодженого житлового фонду Бучі до того ж рівня, який був до вторгнення, оцінюється в 106 млн євро.

Більшість проєктів відбудови у 2022 році здійснювалися саме за принципом "відбудувати як було", адже люди прагнули якнайшвидше повернутися назад до своїх осель.

При цьому "зелена" відбудова житлового сектору за сучасними стандартами — це більш складний і дорожчий шлях, яким пішло не багато мешканців.

Згідно з оцінкою Berlin Economics, енергоефективна відбудова може відбуватися в Бучі за двома сценаріями, залежно від наявності інвестицій. Ось ці два сценарії:

Сценарій 1 "Мінімальні вимоги". Передбачає модернізацію усіх пошкоджених будівель до нинішніх українських норм — тобто стандартів енергоефективності будівель класів D і C. Для цього знадобляться додаткові 108 млн євро інвестицій.

Сценарій 2 "Near Zero". Передбачає дотримання вимог класу енергоефективності А з використанням відновлюваних джерел енергії. Потребуватиме додаткових інвестицій в розмірі 212 млн євро.

Відтак, загальна вартість енергоефективної відбудови пошкоджених будівель міста коливається між 214 та 318 млн євро. Це величезна сума – непідйомна для більшості міст України.

Але відбудова передбачає залучення інвестицій, тож в інвестиційні пропозиції варто включати вищі стандарти хоча б через ті вигоди, які від їхнього впровадження можуть отримати муніципалітети.

Економічні переваги "зеленої" відбудови житлового сектору Бучі: