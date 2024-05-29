Світові фінансові ринки: як Центробанки реагують на виклики інфляції

Реакція банків на інфляцію

У США з березня 2022 до липня 2023 року Федеральна резервна система (ФРС) здійснила 11 підвищень ключової ставки до найвищих значень за понад два десятиліття у 5,25–5,50 %.

У Європі депозитна ставка Європейського центрального банку в 3 кварталі 2023 року досягла рівня 4,00 % — рекордного показника за історію регулятора. Водночас Банк Англії довів основну ставку до 5,25 % або максимумів із часів світової фінансової кризи 2007–2008 років.

Комбінований вплив посилених фінансових умов, глобальне зниження вартості енергоносіїв і продовольства та інших немонетарних чинників призвів до стрімкого зниження темпів інфляції за підсумками минулого року.

В американській економіці зростання споживчих цін уповільнилося до 3,4 % р/р із 6,5 % р/р, у Єврозоні — до 2,9 % р/р із 9,2 % р/р, у британській економіці — до 4,0 % р/р із 10,5 % р/р.

Однак такі показники інфляції, підживлюючись за рахунок базових компонентів, усе ще суттєво перевищували встановлені центробанками цільові рівні.

Початок 2024 року учасники фінансових ринків зустріли пануванням піднесених настроїв під впливом очікувань пом’якшення політик регуляторів упродовж найближчого часу. З початку року провідні американські індекси S&P500 та Nasdaq Composite на 12% та 15% відповідно.

Відправною точкою активного зростання фондових ринків стала груднева зустріч ФРС. Оновлені прогнози від учасників засідання відобразили сценарій зниження ключової ставки на 75 б.п. впродовж року замість додаткового підвищення ставки на 25 б.п. та покращені прогнози споживчої інфляції.

"Голубині" сигнали ФРС розпалили на ринках надмірно оптимістичні очікування щодо більш ніж 6 знижень ставки загалом на близько 150 б.п. Це призвело до фактичного пом’якшення фінансових умов в економіці за незмінної номінальної ключової ставки.

Такий процес супроводжувався нижчими безризиковими ставками, рекордною активністю у секторі корпоративного боргу та пожвавленням споживчих настроїв населення.

Одночасно відзначалося загальне посилення цінового середовища на товарних ринках, охолодження яких у попередні роки відіграло вагому роль у зниженні глобальної інфляції.

З початку року спотовий товарний індекс Bloomberg зріс на 12 %. Зокрема, зростання енергетичного сектору цьогоріч становить 13 %, приріст за секторами промислових і дорогоцінних металів — на 24 % та 22 % відповідно.

Драйверами вищих цін виступають збільшення геополітичної премії, ускладнення торгового судноплавства через загострення конфлікту на Близькому Сході і кліматичні зміни, а також набирання обертів "зеленої" трансформації в глобальній економіці.

Як наслідок, упродовж першого кварталу 2024 року відзначалося зміцнення ринку праці та економіки США, а заразом і стійкішим інфляційним тиском. Так, упродовж грудня — березня фактична динаміка споживчої інфляції в США загалом перевищувала консенсус-очікування.

На початку року загальне зростання споживчих цін прискорилося з 3,1 % р/р у січні до 3,5 % р/р за підсумками березня. До того ж базовий показник цін, який виключає високоволатильні компоненти, залишався стійким близько 3,8–3,9 % р/р, перевищуючи встановлений центробанком таргет майже вдвічі.

Чого очікувати в майбутньому

Попри певне уповільнення до 3,4 % р/р (базовим показником — до 3,6 % р/р) за підсумками квітня, поточний розвиток інфляції викликає занепокоєння та змушує регуляторів повернутися до більш консервативних поглядів.

Так, підсумки травневого засідання ФРС виявили наявні в учасників зустрічі занепокоєння відсутністю прогресу в боротьбі з інфляцією, що може вимагати тривалішого збереження високих ставок та впровадження додаткових заходів посилення політики.

Суттєвого погіршення впродовж останніх місяців зазнали й ринкові очікування монетарного середовища в найближчому майбутньому: оптимізм учасників щодо швидкого зниження ставки ФРС згаснув.

Натомість ринки зосередилися на можливості одного скорочення ставки, а за більш сприятливих умов — не більше двох переглядів ставки у вересні та грудні.

Водночас зростає імовірність найпесимістичнішого сценарію з відсутністю пом’якшень процентної політики у 2024 році. При цьому перспективи тривалішого проведення посиленої політики регулятора в умовах укорінення інфляції підвищує занепокоєння щодо можливої стагфляції в американській економіці.

Європейські ринки також стикаються з проблемою стійкішої інфляції в секторі послуг, відкриваючи обмежений простір для пом’якшення процентних політик регуляторами на поточний рік.

Додаткову невизначеність вносить світова геополітична напруга, зокрема війна в Україні та на Близькому Сході.