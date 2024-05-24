Харчування для ЗСУ: чого чекати постачальникам і військовим

У квітні військові отримали перші поставки харчування за договорами Державного оператора тилу. На закупівлях комплектів вдалося зекономити 2 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлі продуктів у третьому кварталі.

Окрім ефективного управління державним бюджетом, завданнями ДОТ були демонополізація ринку та розширення конкуренції. У результаті були законтрактовані нові компанії, які раніше не постачали харчі для ЗСУ, але мали власні виробничі потужності та всі підстави для виконання замовлень якісно й у повному обсязі.

Деякі з них не впоралися із замовленням, через що були замінені на інших додатково законтрактованих для оперативної стабілізації ситуації та забезпечення безперервності постачання.

Причиною цьому стала низка як суб’єктивних, так і об’єктивних причин, які ми врахували під час внесення змін до процедур закупівлі на друге півріччя цього року.

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Що зміниться для ЗСУ

Головна зміна, що безпосередньо стосується військових, — оновлений каталог продуктів харчування. Каталог — основний інструмент системи харчування ЗСУ, що діє з 2017 року.

Це перелік продуктів, асортимент, який використовують військові частини для формування добового меню військових, а також штатних тварин. Каталог був запроваджений, аби встановити стандарти якості продуктів та забезпечити різноманітність.

Відтепер замість 409 позицій у переліку буде 360. Що змінилося? Із каталогу вилучені позиції, які мають мінімальний попит, є недоцільними та не відповідають ринковим умовам. Натомість інші позиції додані або видозмінені. 25 із них є абсолютно новими.

Для військових оновлений каталог насамперед сприятиме покращенню якості харчування. Зокрема, це стосується таких аспектів:

підвищення харчової цінності продуктів. Наприклад, на заміну кашам швидкого приготування (кукурудзяній, перловій, пшеничній, рисовій) з’явилися більш здорові варіанти: крупа кукурудзяна, горохова, вівсяна, кускус, булгур, сочевиця;

розширення хлібного каталогу. До переліку продуктів додали хліб цільнозерновий і лаваш;

підвищення смакових якостей. У каталозі з’явилися спеції, запит на які раніше надходив від військових: перець духмяний, коріандр, паприка, суміш спецій.

Чого очікувати постачальникам

Зміни в уже згаданому каталозі продуктів матимуть вплив і на постачальників. Зокрема, деякі нововведення з’явилися якраз завдяки діалогу з ринком, тому вони також покликані спростити завдання постачальникам і сприяти прозорій конкуренції.

Ключовий аспект — зміна характеристик товарів. Зокрема, раніше молочні продукти мали один допустимий відсоток жирності, що відсіювало значну частину потенційних постачальників.

Зараз з’явився діапазон, наприклад, замість молока згущеного 8.5% — молоко згущене від 8.5%, замість сиру кисломолочного 9% — сир кисломолочний 9%-18%.

Також у новому каталозі надто конкретизовані назви продуктів замінені на загальні, що розширює можливості для постачальників (замість печива "Марія" — печиво затяжне, замість сиру "Фета" — сир м’який).

Крім каталогу, на постачальників чекає низка змін у закупівельних процедурах. Зокрема, починає діяти регіональна стратегія. Відтепер усі процедури закупівлі харчів поділені на три категорії за обсягами (великі, середні, малі) та лоти.

У межах кожної процедури є вимоги щодо кількості лотів "в одні руки": великі обсяги — один лот на постачальника, середні — два, малі — три. На основі цього поділу сформовані нові кваліфікаційні вимоги.

Відповідно, до постачальників, які братимуть участь у великих закупівельних процедурах, вимоги будуть значно вищі, ніж до тих, хто долучиться до малих.

Для порівняння кілька вимог щодо товарів "сухої групи": загальна площа складів у першому випадку має складати 2000 м.кв., у другому — 500 м.кв.; необхідна кількість авто в першому випадку — 17 шт., у другому — 4 шт., загальна тонажність — 340 т і 80 т відповідно.

Регіональна стратегія закупівель покликана збільшити прозору конкуренцію серед учасників тендерів, адже малі постачальники не здатні впоратися з великими обсягами, зате можуть покрити окремі лоти.

Ще одна важлива зміна для постачальників — оновлений договір поставки. Загалом є кілька ключових змін. По-перше, заявку на поставку продуктів харчування постачальник отримуватиме не пізніше, ніж за 9 календарних днів до початку періоду постачання. Раніше це було 4 дні до кінцевої дати постачання.

Збільшення терміну покращить взаємодію з постачальниками. По-друге, якщо кількість товару або адреса пункту призначення зміниться, постачальник дізнається про це протягом 3 календарних днів до початку періоду постачання. Таким чином не повториться ситуація, коли щось змінюється, а машина постачальника вже в дорозі.

Також відтепер за необхідності ДОТ як замовник матиме право перевірити постачальника щодо дотримання вимог із тендерної документації та договору. Зокрема, це стосується перевірки складських приміщень, персоналу та ІТ-інфраструктури.

До процесу можуть бути долучені також представники Міноборони та кваліфіковані аудитори. Раніше ключовий фокус перевірки був спрямований на документальну відповідність постачальника.

Обов’язкою для ДОТ була та залишається антикорупційна перевірка, а також додаткові критерії, які стосуються санкційних списків, зв’язків із рф, рб та Іраном, судимості, боргів, банкрутства тощо.

Також впроваджуємо зміни для протидії демпінгу. Раніше під час торгів гранична ціна могла бути знижена на 50-70%. Таке суттєве відхилення допускало демпінг у торгах.

Це своєю чергою відкривало двері для компаній, які перемагали за ціною, але по факту не мали спроможності виконати замовлення. Відтепер максимальне зниження — 40%. Це спрямує учасників аукціону на конкурування не тільки за ціною, але й за спроможністю, якістю та своєчасністю виконання контрактів.

Змінився й підхід до моніторингу цін. Тепер ця процедура для продуктів харчування спрощена. Перегляд цін буде здійснюватися щомісяця та фіксуватися додатковою угодою один раз, наприкінці терміну дії договору.

Раніше одна з частин моніторингу мала щотижневу частоту, однак виявилася недоцільною. На значне коливання цін впливали, наприклад, тижневі акції в супермаркетах.

Відтепер моніторинг ДОТ буде синхронізований із моніторингом Держстату. Він буде проходити у два етапи: перший — згідно з даними того ж Держстату, другий — моніторинг середньої ціни в супермаркетах за попередній період. За результатами обох буде сформована фінальна ціна.

Ціль усіх змін відповідає головній меті Державного оператора тилу — забезпечити безперервне постачання та сприяти кращій якості харчування Збройних сил. Зараз, на старті закупівельного процесу на друге півріччя, потенційним постачальникам варто бути готовими до більшої кількості вимог і водночас краще налагодженої співпраці, щоб військові були зосереджені тільки на головній місії — знищенні ворога.