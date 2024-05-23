Сумщина в умовах війни: відновлення економічного потенціалу та нові загрози

Сумщина має найбільшу серед інших областей України протяжність державного кордону з росією — понад 560 км, та межує з трьома областями рф — Брянською, Курською та Білгородською.

Значна частина Сумської області була окупована в перші години повномасштабного вторгнення. Лише за перший рік великої війни у громадах Сумщини внаслідок авіанальотів, артобстрілів та бойових дій було пошкоджено щонайменше 1749 об’єктів цивільної інфраструктури.

Під час тимчасової окупації окремих територій області частина промислових підприємств майже повністю зупинили свою діяльність.

Масштабні руйнування об’єктів транспортної, енергетичної, виробничої інфраструктури, обмежений доступ до ринків збуту та сировини, втрата людського капіталу суттєво ослабили економіку регіону.

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11 квітня 2022 року ЗСУ остаточно вибили ворога з Сумщини. Незважаючи на постійні безпекові виклики, почалося відновлення економічної діяльності регіону, відбудова знищеної або пошкодженої внаслідок війни інфраструктури.

Для підтримки громад із меншими доходами держава використовує так зване горизонтальне вирівнювання на основі значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету (стаття 99 Бюджетного кодексу).

Якщо індекс податкоспроможності менше 0,9, відповідні місцеві бюджети отримують базову дотацію (80% суми, необхідної для досягнення показника 0,9); вище 1,1 — до державного бюджету передається реверсна дотація (50% суми, що перевищує значення індексу 1,1), яка є джерелом фінансування базової дотації.

Якщо ж індекс складає від 0,9 до 1,1, така громада не віддає державі грошей і не отримує нічого з бюджету.

У 2023 році понад 80% громад Сумщини отримали базові дотації. Найбільше базових дотацій отримали п’ять міських громад — Лебединська, Кролевецька, Путивльська, Буринська та Білопільська. Загалом на них припадає трохи менше половини усіх базових дотацій області.

Лебединська громада — одна з перших громад в Україні, які постраждали від російського вторгнення. З перших днів повномасштабної війни в окупації опинилось 2/3 території громади.

За перший рік війни орієнтовні збитки від бойових дій становили 160 млн гривень. Білопільська та Путивльська міські громади входять до зони бойових дій та зазнають постійних обстрілів.

У 2023 році громади регіону перерахували до державного бюджету 198 млн гривень реверсних дотацій — це на 67 млн більше, ніж у 2021 році. Найбільше перерахували Сумська та Конотопська міські громади, а також Миколаївська, Комишанська та Боромлянська сільські громади.

Для розуміння фінансової спроможності громад важливо також враховувати частку дотацій у загальній структурі бюджету. У межах робочої групи з фінансових питань Офісу підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробили методичні рекомендації для оцінки рівня фінансової спроможності територіальних громад.

Одним із важливих показників оцінки є рівень дотаційності бюджету. Показник розраховується як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету територіальної громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету.

Показник відображає рівень залежності територіальної громади від дотаційних ресурсів державного бюджету. Якщо він становить 30-50% — громада має низький рівень фінансової спроможності, якщо понад 50% — критичний.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, на Сумщині лише чотири громади мали низький рівень фінансової спроможності. У порівнянні з середніми показниками в інших деокупованих регіонах у 2023 році громади Сумщини мали вищий рівень фінансової стійкості, незважаючи на значні руйнування та падіння економічної активності.

Сумська область була деокупована однією з перших, навіть попри продовження обстрілів російською армією, відновлювала економічний потенціал, інфраструктуру та залучала інвестиції. На кінець 2022 року зі 100 основних підприємств області повністю відновили роботу 56, а ще 33 — частково.

Крім того, у Сумській області вдалося засіяти понад 90% прогнозованих площ сільськогосподарських культур, що повністю забезпечило продовольчі потреби регіону.

У 2023 році у громади регіону повернулися 193 компанії, які були релоковані. У 2023 році в регіон залучено понад 1 млрд гривень коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію 25 проєктів.

За підсумками січня — серпня 2023 року індекс сільськогосподарської продукції становив 105,2% до відповідного періоду 2022 року, у тому числі рослинництва — 104,7%, тваринництва — 108,1%.

Ухвалена "Програма економічного та соціального розвитку Сумської області на 2024 рік" передбачає продовження відновлення економіки області, відбудову виробничої, транспортної, соціальної інфраструктури, а також подолання безробіття та забезпечення гідного рівня життя населення.

Також розроблено каталог, який містить 44 проєктні ідеї на суму 57,7 млрд гривень, що пропонуються до реалізації у 2022-2024 роках.

У 2024 році безпекова ситуація в області погіршилась, що знову ставить під загрозу соціально-економічний розвиток регіону. Через посилення обстрілів і збільшення кількості ворожих ДРГ в частині громад проводиться евакуація населення.

Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах, які перебувають під постійним ворожим обстрілом. 14 травня 2024 року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times повідомив, що найближчим часом росія може розпочати новий наступ у Сумській області.